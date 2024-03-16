Доба на Донеччині: внаслідок ракетного удару пошкоджено промислову будівлю у Слов’янську. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Красногорівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні околиці Гострого та Курахового.

Краматорський район

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - пошкоджено промислову будівлю і 3 вантажівки. Під вогнем Предтечине Костянтинівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Бахмутський район

У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлову споруду.

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Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1171 особу, в тому числі 198 дітей.