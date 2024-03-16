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Доба на Донеччині: внаслідок ракетного удару пошкоджено промислову будівлю у Слов’янську. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Красногорівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні околиці Гострого та Курахового.

Краматорський район

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - пошкоджено промислову будівлю і 3 вантажівки. Під вогнем Предтечине Костянтинівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Бахмутський район

У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлову споруду.

Також читайте: Доба на Донеччині: Війська РФ 19 разів обстріляли область, під вогнем окупантів три райони, постраждалих немає

наслідки обстрілів донеччини

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1171 особу, в тому числі 198 дітей.

Автор: 

обстріл (29052) Донецька область (8765) Слов’янськ (624)


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А ми стекла вже побили?
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16.03.2024 10:28 Відповісти
Штепа з єфремовим, з 2014 року, усіляко допомагали воєнному злочинцю прутіну, убивати Українців в Донецькій області… А зеленський з приблудами95, їх розважали своєю галіматньою… за гроші!!
Щось змінилося, з 2019 року, у зеленського з приблудами95??
Памятаймо та пильнуймо за Україною!
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16.03.2024 10:36 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти чому ми не обстрілюємо Луганськ та Донецьк.
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16.03.2024 11:08 Відповісти
 
 