На Вінниччині піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101. ФОТОрепортаж
Піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101, яка впала і не розірвалася в Жмеринському районі на Вінниччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"15 березня частиною піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування ДСНС України у Вінницькій області знищено бойову частину ракети Х-101", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, вибухонебезпечний предмет виявлено напередодні в лісовому масиві Жмеринського району.
У ДСНС закликали громадян, які знайшли підозрілий предмет, негайно повідомляти про знахідку за номером "101".
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Невже вони з Гройсманом, у ТерОборні усі?
Яценюку, як приклад, разом Яремою та Мохніцким..
На жаль ..
(тільки що Шапошнікова послухав - кричить що неправильно зробили - витягнули якогось мужика з фури як бандити щоб взяти воювати).
в принципі - а в чому різниця, як сказав би Ілон Маск?
https://www.youtube.com/watch?v=nt0kdPRWXcU
І не думаю що пси, ой, .... "люди в формі" таке на власний розсуд робили. "робили"??
так що правий хтось був, написавши, десь я читав коментар, коли Зелю нагаласували - "До влади прийшов ворог".
от блін до копійки. бо не будуть так безпрєдєлити оці пси, ой, "службовці", з ризиком присісти на .... нари. просто по своїй волі, якої в них нема. а є в Єрмака, як видно.