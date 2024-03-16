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На Вінниччині піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101. ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101, яка впала і не розірвалася в Жмеринському районі на Вінниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"15 березня частиною піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування ДСНС України у Вінницькій області знищено бойову частину ракети Х-101", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вибухонебезпечний предмет виявлено напередодні в лісовому масиві Жмеринського району.

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У ДСНС закликали громадян, які знайшли підозрілий предмет, негайно повідомляти про знахідку за номером "101".

Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101 на Віннччині

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Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101 на Віннччині

Автор: 

Вінницька область (1023) крилаті ракети (1080) знищення (7496) ДСНС (5143)


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Москолота , що в Жмеринці забули ?
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16.03.2024 12:33 Відповісти
Мабуть, знайшов гройсман, з своїм оточенням…
Невже вони з Гройсманом, у ТерОборні усі?
Яценюку, як приклад, разом Яремою та Мохніцким..
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16.03.2024 12:43 Відповісти
Лише за вчора нарахував 6 повідомлень про кацапські КАБи , які впали на території рашки і не вибухнули .
На жаль ..
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16.03.2024 12:45 Відповісти
знайшов предмет = помийся, збери рюкзак, подзвони в ДСНС з криком - Защіщать Арахамію - готов, ать-три!!11
(тільки що Шапошнікова послухав - кричить що неправильно зробили - витягнули якогось мужика з фури як бандити щоб взяти воювати).
в принципі - а в чому різниця, як сказав би Ілон Маск?
https://www.youtube.com/watch?v=nt0kdPRWXcU
І не думаю що пси, ой, .... "люди в формі" таке на власний розсуд робили. "робили"??
так що правий хтось був, написавши, десь я читав коментар, коли Зелю нагаласували - "До влади прийшов ворог".
от блін до копійки. бо не будуть так безпрєдєлити оці пси, ой, "службовці", з ризиком присісти на .... нари. просто по своїй волі, якої в них нема. а є в Єрмака, як видно.
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16.03.2024 12:46 Відповісти
Субота,юрчиксміт-знову напився і лика не в*яже.День у нього вдався,можна і чимось нечленороздільним випорожнитися на форумі.Сьогодні,правда дуже в*яло,полірнув ...Раніше були і ОП, і Зе,а зараз лише Арахамія і Єрмак.
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16.03.2024 23:10 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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16.03.2024 13:00 Відповісти
 
 