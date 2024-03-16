На Вінниччині піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101. ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101, яка впала і не розірвалася в Жмеринському районі на Вінниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"15 березня частиною піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування ДСНС України у Вінницькій області знищено бойову частину ракети Х-101", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вибухонебезпечний предмет виявлено напередодні в лісовому масиві Жмеринського району.

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У ДСНС закликали громадян, які знайшли підозрілий предмет, негайно повідомляти про знахідку за номером "101".

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