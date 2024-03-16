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Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь. ФОТО

Літаки-безпілотники D-80 Discovery та E-300 Enterprise можуть бути платформою для несення складного обладнання, озброєння й ураження противника.

Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, колись AeroDrone була непримітним виробником аграрних літаків, які не мали попиту ні в Україні, ні за кордоном. Часи змусили перейти на воєнні рейки. Нині компанія виготовляє безпілотники D-80 Discovery та E-300 Enterprise. Їх особливість - велика вантажопідйомність, що дозволяє перевозити вантажі, монтувати на них складне обладнання та зброю. 

"Discovery має вантажопідйомність 80 кілограмів, Enterprise - 300 кілограмів. Це другий клас безпілотників. Вони призначені для розвідки, доставки вантажів на фронт та можуть бути платформою для несення складного обладнання, озброєння й ураження противника. Згадана ціна (до 450 тис дол. - Ред.) - це вартість комплексу з двох D-80 з дорогими камерами та системами зв’язку", - зазначив Шимків.

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Великі безпілотники для ЗСУ
Великі безпілотники для ЗСУ

Він також пояснив, чим їхні проєкти відрізняються від значно дешевших розвідників "Лелека-100" або Shark. 

"Вони займають зовсім іншу нішу. По-перше, один з літаків може перебувати в повітрі до 23 годин. По-друге, вони можуть нести набір важкого радіотехнічного обладнання для розвідки. Недавно ми на демонстрації показали військовим, як наш літак може нести розвідувальне обладнання, якого ще навіть немає в ЗСУ.

По-третє, E-300 має кращу стабільність. Завдяки цьому на одній з камер середньої вартості нам вдалося досягти 40-кратного зуму", - каже Шимків.

"Військовим часто потрібно робити термінові постачання, наприклад, дефіцитних запчастин, однак наземним транспортом - довго. Згадайте Маріуполь, коли в оточення літали гелікоптери з вантажами. У мене знайомий загинув в одному з цих гелікоптерів. На їх місці могли бути наші безпілотники. Ці літаки не треба мати в кожному підрозділі, але для певних завдань вони потрібні", - додає він.

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Шимків також уточнив, що літак E-300 Enterprise є платформою, на яку можна встановлювати різне обладнання, у тому числі таке, яке раніше ніхто і не думав ставити на БПЛА.

Відповідаючи на питання щодо кількості вироблених літаків, Шимків зазначив: "Мова йде про одиниці на місяць. Це повноцінні літаки, нас перевіряють за авіаційними ГОСТами"

Автор: 

безпілотник (4307) Шимків Дмитро (106)


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Топ коментарі
+11
Цей шимків не знає що умовного способу в історії не існує?
Чому суки зелені зараз не випускають міни, ракети, не проводять інженерного обладнання позицій та заходи з фортифікаційного обладнання міст прифронтової зони?

Очевидні речі. Немає слів для обурення антиукраїнською сутністю Зє-влади...
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16.03.2024 13:57
+5
а можна по дорозі якби чонгарській міст підірвали
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16.03.2024 14:07
+3
Потрібні такі важкі безпілотники, але в першу чергу вертикального зльоту. І ворог вже цим займається.
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16.03.2024 14:04
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Давно пора!!!!!
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16.03.2024 13:49 Відповісти
Цей шимків не знає що умовного способу в історії не існує?
Чому суки зелені зараз не випускають міни, ракети, не проводять інженерного обладнання позицій та заходи з фортифікаційного обладнання міст прифронтової зони?

Очевидні речі. Немає слів для обурення антиукраїнською сутністю Зє-влади...
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16.03.2024 13:57 Відповісти
факт что самолет по сути робот может слетать до Китая и обратно дорогого стоит я молчу про принесение бомб на заводы Рошки производства Шахедов Герань БПЛА иных.. аэродромы самолеты склады БК И НЗТ ракет боеприпасов Искандеров калибров подрыв в глубоком тылу мостов разного профиля и категории баз складов это довольно интересное предложение
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16.03.2024 14:16 Відповісти
Доречі КНР вже давно переробив Ан-2 в беспілотники. І все інше- навіть Міг-21 переробляє.
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16.03.2024 14:25 Відповісти
туди саме ще треба дістатися, подолавши неабияку систему ППО. Недооцінити ворога - отримати кратну поразку зараз та у перспективі.
Тим більше, що тактично робити атаку кількістю у 10-15 БПЛА немає сенсу від слова "взагалі", оскільки навіть малопомітні, "картонні" БПЛА збивають. А масовості, тої, яку дають "шахеди" просто немає. Залишається тільки мріяти...
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16.03.2024 15:52 Відповісти
Потрібні такі важкі безпілотники, але в першу чергу вертикального зльоту. І ворог вже цим займається.
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16.03.2024 14:04 Відповісти
Так зелені щури знаєте кому доручили гелікоптери збирати? КНР віддали українські креслення. Вони їх потім рашці зроблять тільки більш якісно, і собі.
Стаття була отут, але сайт не завжди працює:
https://uprom.info/news/u-kytayi-zapustyly-vyrobnycztvo-dvoh-modelej-***********-gelikopteriv/
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16.03.2024 14:28 Відповісти
а можна по дорозі якби чонгарській міст підірвали
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16.03.2024 14:07 Відповісти
Давайте вже по мільйону! А потім шимків каже, що не має маржі на дронах
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16.03.2024 14:27 Відповісти
Всякий першопроходець заслуговує великої пошани. І якщо він поставить нереально завищену ціну - то не продасть жодного виробу. А як тільки продасть першого літака хоч за 5 мільйонів, хоч за 10 -в нього моментально з"являться конкуренти, і надалі на ринку буде ринкова ціна на товар. Так що блогер CryptoShorts неправий в принципі
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16.03.2024 14:44 Відповісти
Я не блогер!)) Менш з тим, коли виробник закладає маржу у декілька тисяч процентів, варто очікувати відсутність інтересу до його виробів. В США існує інший підхід: МО оголошує тендер, відбирає 2-3-4 виробника, сплачує їхні витрати на виробництво пілотного зразка, з яких вибирає переможця після державних іспитів. Конкуренція велика, і ніхто не втрачає гроші
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16.03.2024 16:39 Відповісти
а можє на часі шахеди свої, чи мізки не дозволяють.))) тварини
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16.03.2024 14:50 Відповісти
Арахамія не може виробляти погані беспілотники "по понятіям"!
Насправді це просто був просто беспілотник, шоб дустом поля засівати і оператор з трактора пультом торохтів.
Зараз схоже йому продовжили зону прийому сигналів керування і примастирили щось для скиду бомбочек. І тепер впарюють по півмільйона те, шо раніше і ста тисяч не коштувало.
Ой, краще новини не читати - менше буде покусаних рідних... Бо вже до сказу доводять!
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16.03.2024 14:56 Відповісти
Ну робить людина дрони. На гілці крім "та не то робить", "та не так каже", "ачому у 14- му не почав" Нашим людям без зради жити неможливо.
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16.03.2024 15:02 Відповісти
 
 