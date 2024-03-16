Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь. ФОТО

Літаки-безпілотники D-80 Discovery та E-300 Enterprise можуть бути платформою для несення складного обладнання, озброєння й ураження противника.

Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, колись AeroDrone була непримітним виробником аграрних літаків, які не мали попиту ні в Україні, ні за кордоном. Часи змусили перейти на воєнні рейки. Нині компанія виготовляє безпілотники D-80 Discovery та E-300 Enterprise. Їх особливість - велика вантажопідйомність, що дозволяє перевозити вантажі, монтувати на них складне обладнання та зброю.

"Discovery має вантажопідйомність 80 кілограмів, Enterprise - 300 кілограмів. Це другий клас безпілотників. Вони призначені для розвідки, доставки вантажів на фронт та можуть бути платформою для несення складного обладнання, озброєння й ураження противника. Згадана ціна (до 450 тис дол. - Ред.) - це вартість комплексу з двох D-80 з дорогими камерами та системами зв’язку", - зазначив Шимків.

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Він також пояснив, чим їхні проєкти відрізняються від значно дешевших розвідників "Лелека-100" або Shark.

"Вони займають зовсім іншу нішу. По-перше, один з літаків може перебувати в повітрі до 23 годин. По-друге, вони можуть нести набір важкого радіотехнічного обладнання для розвідки. Недавно ми на демонстрації показали військовим, як наш літак може нести розвідувальне обладнання, якого ще навіть немає в ЗСУ.

По-третє, E-300 має кращу стабільність. Завдяки цьому на одній з камер середньої вартості нам вдалося досягти 40-кратного зуму", - каже Шимків.

"Військовим часто потрібно робити термінові постачання, наприклад, дефіцитних запчастин, однак наземним транспортом - довго. Згадайте Маріуполь, коли в оточення літали гелікоптери з вантажами. У мене знайомий загинув в одному з цих гелікоптерів. На їх місці могли бути наші безпілотники. Ці літаки не треба мати в кожному підрозділі, але для певних завдань вони потрібні", - додає він.

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Шимків також уточнив, що літак E-300 Enterprise є платформою, на яку можна встановлювати різне обладнання, у тому числі таке, яке раніше ніхто і не думав ставити на БПЛА.

Відповідаючи на питання щодо кількості вироблених літаків, Шимків зазначив: "Мова йде про одиниці на місяць. Це повноцінні літаки, нас перевіряють за авіаційними ГОСТами"