Акція "Два серця в полоні" на підтримку військовополонених відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 березня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася мирна акція "Два серця в полоні" на підтримку військових, що зникли безвісти чи потрапили в полон.

Про це повідомляє кореспондерт Цензор.НЕТ.

Організували захід родини військовополонених і зниклих безвісти Захисників та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.









































































Відео та фото: Олег Богачук