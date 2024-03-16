Акція "Два серця в полоні" на підтримку військовополонених відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 березня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася мирна акція "Два серця в полоні" на підтримку військових, що зникли безвісти чи потрапили в полон.
Про це повідомляє кореспондерт Цензор.НЕТ.
Організували захід родини військовополонених і зниклих безвісти Захисників та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Відео та фото: Олег Богачук
Автор: Ірина Дашківська
Топ коментарі
+9 Влад #582500
хто насправді винен у здачі південних областей окупантам.
У січні 2020 року Володимир Зеленський перебував з робочим візитом в Омані.
Секретар Радбезу Московії Микола Патрушев прилетів із Москви в Оман чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN вночі 8 січня.
8 січня 2020 року з аеропорту міста Маскат, столиці Оману, о 18:30 (за київським часом) вилетів чартерний літак Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський.
Микола Патрушев прилетів із Москви в Оман чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN вночі 8 січня. А вже ввечері того ж дня тим же бортом скористався президент Зеленський для повернення в Київ.
Тож очевидно, що в Омані Зеленський міг мати зустріч з Патрушевим, хоча обидві сторони це заперечують.
Подальші події розвивались наступним чином,
26 лютого 2020 року Володимир Зеленський https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-cnap/30455592.html анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти».
10 грудня 2020 року Андрій Єрмак https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ у своїй колонці на УП звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічi лідерів «Нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - написав Андрій Єрмак.
«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін», - наголосив керівник ОП і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів», - зазначив Андрій Єрмак.
23 листопада 2021 року віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 лютого 2022 року (за 10 днів до повномасштабного вторгнення) на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відзвітувала Ірина Верещук.
24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська Московії, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Для нас очевидно - хто винен у здачі півдня України. Винні ті, хто за 5 днів до війни розповідав про те, що: «росіяни теж люди. Вони не можуть піти війною на Україну».
Винні ті, хо відкривав хаб на «Чонгарі». Винні ті, хто ударними темпами запускав автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», замість того, щоб посилити війська на півдні України.
зеленський, єрмак, татаров, баканов, верещук, наумов, кулініч та інші зрадники мають сидіти на лаві підсудних, та відповідати за державну зраду.
У січні 2020 року Володимир Зеленський перебував з робочим візитом в Омані.
Секретар Радбезу Московії Микола Патрушев прилетів із Москви в Оман чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN вночі 8 січня.
8 січня 2020 року з аеропорту міста Маскат, столиці Оману, о 18:30 (за київським часом) вилетів чартерний літак Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський.
Микола Патрушев прилетів із Москви в Оман чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN вночі 8 січня. А вже ввечері того ж дня тим же бортом скористався президент Зеленський для повернення в Київ.
Тож очевидно, що в Омані Зеленський міг мати зустріч з Патрушевим, хоча обидві сторони це заперечують.
Подальші події розвивались наступним чином,
26 лютого 2020 року Володимир Зеленський https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-cnap/30455592.html анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти».
10 грудня 2020 року Андрій Єрмак https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ у своїй колонці на УП звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічi лідерів «Нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - написав Андрій Єрмак.
«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін», - наголосив керівник ОП і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів», - зазначив Андрій Єрмак.
23 листопада 2021 року віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 лютого 2022 року (за 10 днів до повномасштабного вторгнення) на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відзвітувала Ірина Верещук.
24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська Московії, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Для нас очевидно - хто винен у здачі півдня України. Винні ті, хто за 5 днів до війни розповідав про те, що: «росіяни теж люди. Вони не можуть піти війною на Україну».
Винні ті, хо відкривав хаб на «Чонгарі». Винні ті, хто ударними темпами запускав автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», замість того, щоб посилити війська на півдні України.
зеленський, єрмак, татаров, баканов, верещук, наумов, кулініч та інші зрадники мають сидіти на лаві підсудних, та відповідати за державну зраду.
показати весь коментар16.03.2024 14:11 Посилання
+4 Iver #587046
а где сметуны?
показати весь коментар16.03.2024 14:14 Посилання
+4 Амандрапапупа
Володимир Зеленський у нічному відеозверненні сказав:
«Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців, серед них є тяжкопоранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські Герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина».
Робота з поверення військових додому потребує «делікатності і часу», додав президент.
Президент вважає, що катувати та завдавати шкоди цим полоненим у Росії сенсу немає, оскільки це "публічні полонені".
В мене питання до цього так званого припизента, зєля, то ти знайшов хоч хвилину свого дорогоцінного часу для вирішення повернення полонених?
Але які там полонені, відосікі - наше всьо! Бо добре пам'ятаємо, як зєля "рятував" сержанта Журавля.
Батько загиблого у липні українського військового Ярослава Журавля Сергій Журавель написав заяву до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити справу проти президента Володимира Зеленського через смерть його сина. Суспільне розбиралося, у чому чоловік звинувачує Зеленського і що кажуть правоохоронці.
Смерть військового
13 липня 2020 року сержант Ярослав Журавель у "сірій" зоні виконував бойове завдання. Отримавши https://suspilne.media/47816-vijna-na-donbasi-troe-ukrainskih-voiniv-zaginuli-dvoe-poraneni/ поранення , боєць намагався дістатися українських позицій. Щоб забрати Ярослава, українські військові розпочали рятувальну операцію. ОБСЄ домовилось із бойовиками "ДНР" про режим короткого перемир'я, українські військові були одягнуті у білі жилети та каски. Утім, бойовики відкрили вогонь. Група з п'яти військових, де був і військовий лікар Микола Ілін з позивним "Естонець", потрапила під обстріл, внаслідок чого медик загинув.
Тоді, за словами батька військового, Зеленський, як верховний головнокомандувач, заборонив відряджати на порятунок додатковий підрозділ спецпризначенців. Як наслідок, Журавель утратив забагато крові й згодом помер. Тіло Журавля бойовики передали українській стороні 21 липня. Дрон українських військових записав відео, на якому Журавель намагається дістатися українських позицій.
22 липня учасники бойових дій на сході https://suspilne.media/49871-piket-pid-oda-stalo-vidomo-ima-zagiblogo-akij-cotiri-dni-pomirav-pid-zajcevim-na-doneccini/ пікетували Вінницьку ОДА, вимагаючи назвати прізвище бійця, який чотири дні помирав на полі бою, і причину, з якої не було організовано його порятунок. Через годину голова ОДА Сергій Борзов https://www.facebook.com/borzov.s.s/videos/320170625820666/ оприлюднив ім'я загиблого - сержант Ярослав Журавель.
Що заявив батько
Батько українського сержанта Ярослава Журавля Сергій Журавель https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672148980105514&id=100019312556221 написав заяви до ДБР та Офісу генерального прокурора з вимогою розпочати розслідування проти президента Володимира Зеленського. Чоловік вважає винним у смерті сина особисто президента.
"Заява чисто від мене, від батька, в тому, що президент Зеленський своїм наказом про те, що він усе бере під особистий контроль, убив мого сина. Пан Зеленський заборонив проводити будь-які дії у той час, як мій син повз, ліз, гриз землю, але йшов до своїх", - сказав Суспільному батько загиблого бійця.
У заяві, яку батько надіслав правоохоронцям, він вимагає розпочати досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч4 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень) і повідомити про це письмово.
"Визнати мене, Журавля Сергія Анатолійовича, потерпілим у цьому кримінальному провадженні", - йдеться у заяві.
Він додав, що заяву написав без допомоги адвокатів чи юристів і "планує йти до кінця".
«Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців, серед них є тяжкопоранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські Герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина».
Робота з поверення військових додому потребує «делікатності і часу», додав президент.
Президент вважає, що катувати та завдавати шкоди цим полоненим у Росії сенсу немає, оскільки це "публічні полонені".
В мене питання до цього так званого припизента, зєля, то ти знайшов хоч хвилину свого дорогоцінного часу для вирішення повернення полонених?
Але які там полонені, відосікі - наше всьо! Бо добре пам'ятаємо, як зєля "рятував" сержанта Журавля.
Батько загиблого у липні українського військового Ярослава Журавля Сергій Журавель написав заяву до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити справу проти президента Володимира Зеленського через смерть його сина. Суспільне розбиралося, у чому чоловік звинувачує Зеленського і що кажуть правоохоронці.
Смерть військового
13 липня 2020 року сержант Ярослав Журавель у "сірій" зоні виконував бойове завдання. Отримавши https://suspilne.media/47816-vijna-na-donbasi-troe-ukrainskih-voiniv-zaginuli-dvoe-poraneni/ поранення , боєць намагався дістатися українських позицій. Щоб забрати Ярослава, українські військові розпочали рятувальну операцію. ОБСЄ домовилось із бойовиками "ДНР" про режим короткого перемир'я, українські військові були одягнуті у білі жилети та каски. Утім, бойовики відкрили вогонь. Група з п'яти військових, де був і військовий лікар Микола Ілін з позивним "Естонець", потрапила під обстріл, внаслідок чого медик загинув.
Тоді, за словами батька військового, Зеленський, як верховний головнокомандувач, заборонив відряджати на порятунок додатковий підрозділ спецпризначенців. Як наслідок, Журавель утратив забагато крові й згодом помер. Тіло Журавля бойовики передали українській стороні 21 липня. Дрон українських військових записав відео, на якому Журавель намагається дістатися українських позицій.
22 липня учасники бойових дій на сході https://suspilne.media/49871-piket-pid-oda-stalo-vidomo-ima-zagiblogo-akij-cotiri-dni-pomirav-pid-zajcevim-na-doneccini/ пікетували Вінницьку ОДА, вимагаючи назвати прізвище бійця, який чотири дні помирав на полі бою, і причину, з якої не було організовано його порятунок. Через годину голова ОДА Сергій Борзов https://www.facebook.com/borzov.s.s/videos/320170625820666/ оприлюднив ім'я загиблого - сержант Ярослав Журавель.
Що заявив батько
Батько українського сержанта Ярослава Журавля Сергій Журавель https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672148980105514&id=100019312556221 написав заяви до ДБР та Офісу генерального прокурора з вимогою розпочати розслідування проти президента Володимира Зеленського. Чоловік вважає винним у смерті сина особисто президента.
"Заява чисто від мене, від батька, в тому, що президент Зеленський своїм наказом про те, що він усе бере під особистий контроль, убив мого сина. Пан Зеленський заборонив проводити будь-які дії у той час, як мій син повз, ліз, гриз землю, але йшов до своїх", - сказав Суспільному батько загиблого бійця.
У заяві, яку батько надіслав правоохоронцям, він вимагає розпочати досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч4 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень) і повідомити про це письмово.
"Визнати мене, Журавля Сергія Анатолійовича, потерпілим у цьому кримінальному провадженні", - йдеться у заяві.
Він додав, що заяву написав без допомоги адвокатів чи юристів і "планує йти до кінця".
показати весь коментар16.03.2024 14:36 Посилання
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У січні 2020 року Володимир Зеленський перебував з робочим візитом в Омані.
Секретар Радбезу Московії Микола Патрушев прилетів із Москви в Оман чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN вночі 8 січня.
8 січня 2020 року з аеропорту міста Маскат, столиці Оману, о 18:30 (за київським часом) вилетів чартерний літак Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський.
Микола Патрушев прилетів із Москви в Оман чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN вночі 8 січня. А вже ввечері того ж дня тим же бортом скористався президент Зеленський для повернення в Київ.
Тож очевидно, що в Омані Зеленський міг мати зустріч з Патрушевим, хоча обидві сторони це заперечують.
Подальші події розвивались наступним чином,
26 лютого 2020 року Володимир Зеленський https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-cnap/30455592.html анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти».
10 грудня 2020 року Андрій Єрмак https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ у своїй колонці на УП звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічi лідерів «Нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - написав Андрій Єрмак.
«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін», - наголосив керівник ОП і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів», - зазначив Андрій Єрмак.
23 листопада 2021 року віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 лютого 2022 року (за 10 днів до повномасштабного вторгнення) на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відзвітувала Ірина Верещук.
24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська Московії, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Для нас очевидно - хто винен у здачі півдня України. Винні ті, хто за 5 днів до війни розповідав про те, що: «росіяни теж люди. Вони не можуть піти війною на Україну».
Винні ті, хо відкривав хаб на «Чонгарі». Винні ті, хто ударними темпами запускав автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», замість того, щоб посилити війська на півдні України.
зеленський, єрмак, татаров, баканов, верещук, наумов, кулініч та інші зрадники мають сидіти на лаві підсудних, та відповідати за державну зраду.
«Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців, серед них є тяжкопоранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські Герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина».
Робота з поверення військових додому потребує «делікатності і часу», додав президент.
Президент вважає, що катувати та завдавати шкоди цим полоненим у Росії сенсу немає, оскільки це "публічні полонені".
В мене питання до цього так званого припизента, зєля, то ти знайшов хоч хвилину свого дорогоцінного часу для вирішення повернення полонених?
Але які там полонені, відосікі - наше всьо! Бо добре пам'ятаємо, як зєля "рятував" сержанта Журавля.
Батько загиблого у липні українського військового Ярослава Журавля Сергій Журавель написав заяву до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити справу проти президента Володимира Зеленського через смерть його сина. Суспільне розбиралося, у чому чоловік звинувачує Зеленського і що кажуть правоохоронці.
Смерть військового
13 липня 2020 року сержант Ярослав Журавель у "сірій" зоні виконував бойове завдання. Отримавши https://suspilne.media/47816-vijna-na-donbasi-troe-ukrainskih-voiniv-zaginuli-dvoe-poraneni/ поранення , боєць намагався дістатися українських позицій. Щоб забрати Ярослава, українські військові розпочали рятувальну операцію. ОБСЄ домовилось із бойовиками "ДНР" про режим короткого перемир'я, українські військові були одягнуті у білі жилети та каски. Утім, бойовики відкрили вогонь. Група з п'яти військових, де був і військовий лікар Микола Ілін з позивним "Естонець", потрапила під обстріл, внаслідок чого медик загинув.
Тоді, за словами батька військового, Зеленський, як верховний головнокомандувач, заборонив відряджати на порятунок додатковий підрозділ спецпризначенців. Як наслідок, Журавель утратив забагато крові й згодом помер. Тіло Журавля бойовики передали українській стороні 21 липня. Дрон українських військових записав відео, на якому Журавель намагається дістатися українських позицій.
22 липня учасники бойових дій на сході https://suspilne.media/49871-piket-pid-oda-stalo-vidomo-ima-zagiblogo-akij-cotiri-dni-pomirav-pid-zajcevim-na-doneccini/ пікетували Вінницьку ОДА, вимагаючи назвати прізвище бійця, який чотири дні помирав на полі бою, і причину, з якої не було організовано його порятунок. Через годину голова ОДА Сергій Борзов https://www.facebook.com/borzov.s.s/videos/320170625820666/ оприлюднив ім'я загиблого - сержант Ярослав Журавель.
Що заявив батько
Батько українського сержанта Ярослава Журавля Сергій Журавель https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=672148980105514&id=100019312556221 написав заяви до ДБР та Офісу генерального прокурора з вимогою розпочати розслідування проти президента Володимира Зеленського. Чоловік вважає винним у смерті сина особисто президента.
"Заява чисто від мене, від батька, в тому, що президент Зеленський своїм наказом про те, що він усе бере під особистий контроль, убив мого сина. Пан Зеленський заборонив проводити будь-які дії у той час, як мій син повз, ліз, гриз землю, але йшов до своїх", - сказав Суспільному батько загиблого бійця.
У заяві, яку батько надіслав правоохоронцям, він вимагає розпочати досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч4 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень) і повідомити про це письмово.
"Визнати мене, Журавля Сергія Анатолійовича, потерпілим у цьому кримінальному провадженні", - йдеться у заяві.
Він додав, що заяву написав без допомоги адвокатів чи юристів і "планує йти до кінця".