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ДПСУ затримала ухилянтів, які планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ФОТОрепортаж

ухилянти

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали двох "плавців", які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

"Двоє "плавців" планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами. Переправнику за свою "мандрівку" вони сплатили по 1000 євро", - ідеться в повідомленні.

Ухилняти планеували потрапити до Угорщини

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано 16 порушників, які намагалися потрапити до Угорщини: вони сплатили переправникові $111 500, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Ще один порушник збирався плисти до Румунії. Обіцяний безперешкодний перетин кордону йому коштував 2000 доларів США.

Ухилянт намагався потрапити до Румунії

Як зазначається, усіх затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють коло причетних до переправлення осіб.

Автор: 

Угорщина (2336) Держприкордонслужба ДПСУ (6122) Румунія (1188) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+21
Здорові хлопаки. Якраз в ЗСУ потраплять. Витривалі і цілеспрямовані з достатнім бажанням ризикувати. Відмінні бійці будуть. Штурмовики
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16.03.2024 15:44
+17
Країна мрії, яку нам побудували
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16.03.2024 15:55
+17
Ухилянт це той хто давал присягу Україні!!! наприклад Зе давал присягу Україні що він буде дотримуватися конституціі України!!! а це просто вільні люди, які біжать із тюрьми.
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16.03.2024 16:09
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Не понятно ухилянти, они или нет. А вот что поймали их ухилянти, это точно.
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16.03.2024 16:24 Відповісти
думаю, що пора заснувати нагороду для службовів ДПСУ "За спасєніє утопающіх". Мабуть е повинно бути щось на кшталт медалі у вигляді Червоного рятувального круга, холодна емаль, позолочены мотузки...
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16.03.2024 16:29 Відповісти
Скоріш за все вони зізнались в цьому самі.
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16.03.2024 16:47 Відповісти
Цензору надо бы стать более прогрессивным источником информации. Было бы прикольно если бы тут были интервью с этими "ухилянтами", с их объяснениями почему они решили плыть через Тысу.
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16.03.2024 16:35 Відповісти
ДПСУ виконує свою роботу, клоуне.
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16.03.2024 16:48 Відповісти
Тиса стала" популярніша"Дніпра,******* управа,разом з кацапами...
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16.03.2024 16:38 Відповісти
оце там бізнес на кордоні,золота жила,справжній клондайк!
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16.03.2024 16:38 Відповісти
Тільки чомусь ми не бачимо "організаторів" та переправників. Може, вони встигають чкурнути від прикордонників?
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16.03.2024 16:45 Відповісти
Все просто. Вони в одній схемі.
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17.03.2024 00:45 Відповісти
Та яка жила на цих людях, там міліони на контрабанді крутяця.
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16.03.2024 16:53 Відповісти
Там ціле кубло ухилянтів. Розплідник.
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16.03.2024 16:47 Відповісти
Такий вже брєд вигадують для зебілів пзд. Не здивуюсь що всі ті заблурені рожі - це доблесні ****** прикордонники, рекламують свою небезпечну і продуктивну роботу.
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16.03.2024 16:47 Відповісти
Ловлять хлопців в прикордонні. везуть до річки, там складають протокол затримання, дають в руки надувні дитячі качечки для басейну а потім везуть в тцкашну тюрму. Там хлопців доводять до кондиції - і ось вже боєць готовий до бою.
Потрійний зиск. Прикордонникам премія і не відправка на фронт, тцкашникам премія і не відправка на фронт, і ЗСУ-патрітичний та мотивований боєць.
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16.03.2024 16:56 Відповісти
Вася Брехолог) протокол складає Нацполіція у відділку, куди дпсу здає цих тисоплавів.
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16.03.2024 18:54 Відповісти
Можливо вони злякались солдатського раціону від міноборони і зеленського.
Скажіть, це трохи краще ніж в кацапів чи вже ні
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16.03.2024 16:51 Відповісти
Тікають таким чином або надто бідні, або дуже скупі, а решта спокійно проходять через пункти пропуску.
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16.03.2024 17:00 Відповісти
Це істоти , як і ти.
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16.03.2024 17:19 Відповісти
Ті , хто вибирав пана Порошенка всі на фронті , а ті , що херпіду повтікали . Я до речі вибирала Порошенка .
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16.03.2024 18:07 Відповісти
... які йшли під гаслом " хуже не будет , хоть паржом " .. а потім коли стало не тещо хуже , а навіть страшно , дружним стадом кинулись хто в ліс , хто в воду.....
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16.03.2024 18:00 Відповісти
Моржі-ухилянти..
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16.03.2024 17:08 Відповісти
Статистика останніх двох років показала, що не кожен, хто ще 5 років тому вільно їздив
на курорти Туреччини, Єгіпта, Тайланда та при цьому проклинав "баригу" Порошенка, тепер допливає до середини Тиси.
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16.03.2024 17:12 Відповісти
Треба ж в бейбібокс було...
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16.03.2024 18:24 Відповісти
Як він ту сітку збирався штурмувати у гідрокостюмі? Стрибає високо, чи вони її перерізають а прикордонці потім зашивають? ))
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16.03.2024 19:19 Відповісти
Точно. Це все вороже іпсо і наклеп на країну мрій. Злочинці - звичайні люди, а не вся ця *******, яка захватила владу і перетворила країну на вітрину абсурду і корупції. Місцеві їбаньки гірше москалів.
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17.03.2024 00:47 Відповісти
Діти корупціонерів платили напряму начальству прикордонників в обласних містах в березні 2022 року та віїзджали. Навіть в чергах на КПП не стояли.
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16.03.2024 21:22 Відповісти
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