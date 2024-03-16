ДПСУ затримала ухилянтів, які планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали двох "плавців", які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

"Двоє "плавців" планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами. Переправнику за свою "мандрівку" вони сплатили по 1000 євро", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано 16 порушників, які намагалися потрапити до Угорщини: вони сплатили переправникові $111 500, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Ще один порушник збирався плисти до Румунії. Обіцяний безперешкодний перетин кордону йому коштував 2000 доларів США.





Як зазначається, усіх затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють коло причетних до переправлення осіб.