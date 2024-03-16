ДПСУ затримала ухилянтів, які планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ФОТОрепортаж
Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали двох "плавців", які хотіли перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
"Двоє "плавців" планували незаконно потрапити до Угорщини через річку з дитячими рятувальними жилетами. Переправнику за свою "мандрівку" вони сплатили по 1000 євро", - ідеться в повідомленні.
Ще один порушник збирався плисти до Румунії. Обіцяний безперешкодний перетин кордону йому коштував 2000 доларів США.
Як зазначається, усіх затримали та склали адмінпротоколи. Нині оперативники встановлюють коло причетних до переправлення осіб.
Топ коментарі
+21 Ksenia VB
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+17 Евгений Magirus
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+17 Евген Марчен
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Потрійний зиск. Прикордонникам премія і не відправка на фронт, тцкашникам премія і не відправка на фронт, і ЗСУ-патрітичний та мотивований боєць.
Скажіть, це трохи краще ніж в кацапів чи вже ні
на курорти Туреччини, Єгіпта, Тайланда та при цьому проклинав "баригу" Порошенка, тепер допливає до середини Тиси.