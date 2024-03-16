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Російську півторатонну авіабомбу ФАБ-1500 вилучили та знищили піротехніки ДСНС в м. Селидове. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Піротехніки ДСНС вилучили та знищили російську півторатонну авіабомбу ФАБ-1500 із модулем керування УПМК, яка впала і не здетонувала, у м. Селидове в Донецькій області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, бомба впала на відкритій території в приватному житловому секторі та не здетонувала. Варто зазначити, що під час вибуху цього типу бомб уламки можуть уразити на відстані до 500 м.
Для того, щоб убезпечити місцеве населення під час проведення робіт, працівники ДСНС спільно з співробітниками Національної поліції провели оповіщення людей.
Небезпечний боєприпас був вилучений піротехніками ДСНС та знищений у спеціальному місці.
Топ коментарі
+19 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар16.03.2024 16:52 Посилання
+19 Чайка Київ
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+8 Gary Grant
показати весь коментар16.03.2024 17:50 Посилання
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Не знаю чи це й справді так , чи то балачки . хз
Але... подивіться на стропування бомби при завантаженні. У мене серце обірвалось. А якби вислизнула!!??