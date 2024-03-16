Російську півторатонну авіабомбу ФАБ-1500 вилучили та знищили піротехніки ДСНС в м. Селидове. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС вилучили та знищили російську півторатонну авіабомбу ФАБ-1500 із модулем керування УПМК, яка впала і не здетонувала, у м. Селидове в Донецькій області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бомба впала на відкритій території в приватному житловому секторі та не здетонувала. Варто зазначити, що під час вибуху цього типу бомб уламки можуть уразити на відстані до 500 м.

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Для того, щоб убезпечити місцеве населення під час проведення робіт, працівники ДСНС спільно з співробітниками Національної поліції провели оповіщення людей.

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Небезпечний боєприпас був вилучений піротехніками ДСНС та знищений у спеціальному місці.