На Харківщині ворог обстріляв 15 населених пунктів, по Запорізькій області завдав 415 ударів. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Синьківку, Іванівку, Лук’янці, Берестове Харківської області, завдали 415 ударів по 10 населених пунктах Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

16 березня внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ у Липцях пошкоджено заклад освіти та приватний будинок, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також протягом доби ввечері росіяни обстріляли територію с. Довгеньке Куп’янського району.

"За добу евакуйовано 5 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 134 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 101, - додав Синєгубов.









Впродовж минулої доби росіяни завдали 2 авіаційних ударів по Малій Токмачці, здійснили 13 РСЗВ-обстрілів Роботиного та Малої Токмачки, 124 БПЛА атакували Новоданилівку, Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Чарівне.

"276 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Вербового, Левадного, Кам’янського та П’ятихаток", - розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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