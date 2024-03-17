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Доба на Донеччині: окупанти завдали ударів по 7 населених пунктах, одна людина загинула, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, селища Велика Новосілка, Курахівка, села Новоселівка Перша, Новоукраїнка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Авіабомбою "КАБ-500" Росія вдарила по Великій Новосілці, пошкодила навчальний заклад і ангар. Чотирьох обстрілів зазнала Новоселівка Перша. Російські терористи вбили людину, ще одну поранили", - йдеться в повідомленні.

По Селидовому окупанти поцілили авіабомбою – травмовано жінку, руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі.

Красногорівку війська РФ обстріляли з артилерії, поранення отримав 72-річний чоловік, пошкоджено приватну оселю.

Крім того, в ніч на 17 березня росіяни трьома ракетами атакували Мирноград. Поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто. 

Внаслідок ракетного удару по Цукуриному пошкоджено птахофабрику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: внаслідок ракетного удару пошкоджено промислову будівлю у Слов’янську. ФОТО

Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня
Обстріли Донеччини 16 березня

Автор: 

обстріл (29128) Донецька область (8793)


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