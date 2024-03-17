Доба на Донеччині: окупанти завдали ударів по 7 населених пунктах, одна людина загинула, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, селища Велика Новосілка, Курахівка, села Новоселівка Перша, Новоукраїнка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Авіабомбою "КАБ-500" Росія вдарила по Великій Новосілці, пошкодила навчальний заклад і ангар. Чотирьох обстрілів зазнала Новоселівка Перша. Російські терористи вбили людину, ще одну поранили", - йдеться в повідомленні.

По Селидовому окупанти поцілили авіабомбою – травмовано жінку, руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, адмінбудівлі.

Красногорівку війська РФ обстріляли з артилерії, поранення отримав 72-річний чоловік, пошкоджено приватну оселю.

Крім того, в ніч на 17 березня росіяни трьома ракетами атакували Мирноград. Поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільних авто.

Внаслідок ракетного удару по Цукуриному пошкоджено птахофабрику.

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