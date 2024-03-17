"Сибірський батальйон" заявив про контроль над селищем Горьківський на Бєлгородщині. ФОТО

Російський "Сибірський батальйон", який увійшов на територію РФ з метою очищення власної країни від путінської влади, заявив про взяття під контроль населеного пункту Горьківське

Про це "Сибірський батальйон" повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.