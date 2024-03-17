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"Сибірський батальйон" заявив про контроль над селищем Горьківський на Бєлгородщині. ФОТО

Російський "Сибірський батальйон", який увійшов на територію РФ з метою очищення власної країни від путінської влади, заявив про взяття під контроль населеного пункту Горьківське

Про це "Сибірський батальйон" повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Бєлгороді та Курську розпочав дію гуманітарний коридор для цивільних, - Легіон "Свобода Росії"

повстанці
горківський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Автор: 

росія (66021) Бєлгород (512) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+27
Нарешті розпочалося визволення рф. Як навчав вєлікій лєнін - із іскри возгоріцца пламя.
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17.03.2024 10:45 Відповісти
+24
Молодці! В Кремінському лісі наші вже півтори року стоять, і мокші в прольоті. Там також замінують, плюс птахи Мадьяра....
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17.03.2024 10:25 Відповісти
+24
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17.03.2024 10:47 Відповісти
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Пук в калюжу.
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17.03.2024 10:31 Відповісти
Твій коментар...
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17.03.2024 11:39 Відповісти
Ще одне одоробло,яке "все знає".
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17.03.2024 11:42 Відповісти
Тобі з окопу під Варшавою видніше 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.03.2024 13:14 Відповісти
Дебіла кусок🤦
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17.03.2024 14:23 Відповісти
Ну, так...
Сибір...

Температкра по палаті-

На росії - голосують-
Голосно вибирають партії-

Покер... Блеф на одній масті-

НПЗ палають-Пророкують нещасття...
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17.03.2024 10:56 Відповісти
так ты чудо сидишь на диване так и сиди сопли вытри потвора
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17.03.2024 12:29 Відповісти
Гнида звичайна.
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17.03.2024 12:41 Відповісти
Молодці! В Кремінському лісі наші вже півтори року стоять, і мокші в прольоті. Там також замінують, плюс птахи Мадьяра....
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17.03.2024 10:25 Відповісти
з Вікіпедії: чисельність селища 429 чоловік
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17.03.2024 10:33 Відповісти
Це приблизно в 10 разів більше тих сіл українського Донбасу, які захоплювали кацапи і розхвалювали так, як ніби-то було не село на 10 хат, а якийсь Сталінград
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17.03.2024 10:37 Відповісти
Ну і що... У вашому коменті 37 букв, але вам було цього достатньо щоб щось написати.
Велика перемога кується з маленьких...
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17.03.2024 10:51 Відповісти
Почитайте, що знищили кацапи у відповідь у Сумській обл. Не захопили, а знищили. А ці подуркують, і вийдуть з того горьківського.
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17.03.2024 14:22 Відповісти
😥😠
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17.03.2024 17:44 Відповісти
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь:
Уходит в ночь
Отдельный
Російський наш "Сибірський батальйон"((с))
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17.03.2024 10:34 Відповісти
Чечени москаликів там трошки поскубають...
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17.03.2024 10:35 Відповісти
а горьковскій - це ув сибіру?
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17.03.2024 10:37 Відповісти
Питання на ЗНО 2030 року:
Звідки почався переможний похід Сибірського батальону на москву:
1. З Сибіру

2. З України

😆👍💪💙💛
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17.03.2024 10:41 Відповісти
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17.03.2024 10:47 Відповісти
Вперед хлопці. З Вами Бог!
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17.03.2024 10:38 Відповісти
Свободу Горьковской Народной Республике!!!
ГорНР не хочет кормить Мацкву!
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17.03.2024 10:43 Відповісти
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17.03.2024 11:40 Відповісти
Нарешті розпочалося визволення рф. Як навчав вєлікій лєнін - із іскри возгоріцца пламя.
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17.03.2024 10:45 Відповісти
Визволення від кого?
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17.03.2024 11:00 Відповісти
Від путінського іга. Це ж зрозуміло.
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17.03.2024 11:11 Відповісти
Від ******** -- хіба це мало ?!
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17.03.2024 11:15 Відповісти
А хто ж тоді там залишиться?...
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17.03.2024 12:26 Відповісти
Ще одна кацапсіна вилізла. «Визволення від кого?» від гацистського режиму.
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17.03.2024 12:45 Відповісти
а чому там має хтось залишитись?
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17.03.2024 14:00 Відповісти
Від Віктора Федоровича... умом його нам не понять...
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17.03.2024 20:54 Відповісти
Можеш описати, як буде виглядати майбутня визволена російська федерація?
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17.03.2024 21:15 Відповісти
Ставьте свой флаг на крышу и проводите референдум за выход из состава рашистской *********
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17.03.2024 10:49 Відповісти
адміністрації свої треба ставити,навіть в маленьких зайнятих селах.Інакше через три дні всім цим батальонам жопа буде.Зараз в них ніякої організованості не бачу,якби ж то це було недостатнє освітлення в СМІ....
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17.03.2024 11:17 Відповісти
РДК хвала!
Велика деталь в кузні кується тисячами малих ударів!
Москалоті смерть!!!
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17.03.2024 10:58 Відповісти
З Богом
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17.03.2024 10:59 Відповісти
Цієї ночі росія знову папала 🔥
🔥Завдяки СБУ абревіатура «НПЗ» розшифровується тепер, як «Новий Палає Завод»
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17.03.2024 11:04 Відповісти
Нафта Палаэє Знову
Нетам Папіросу Затушили
Незмогли Протидіяти ЗСУ
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17.03.2024 12:45 Відповісти
Цікаво, а Соловьёв не хоче поїхати , взяти інтерв'ю, він же незалежний представник пресси
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17.03.2024 11:05 Відповісти
Він ПОКИ ЙЩЕ незалежний від того преса в який планують защимити його яйця ...
Але це явище -- явно тимчасове .

З нуцик-юден будуть питати по "тройному тарифу" ... відкрутитися явно не вийде !!!
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17.03.2024 11:18 Відповісти
Хоче, але є нюанс - чи хочуть його
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17.03.2024 11:19 Відповісти
Ось якщо б ще по військово морський базі коло Питера вдарили - то б наробило страху на кацапів .
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17.03.2024 11:16 Відповісти
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17.03.2024 11:19 Відповісти
Майкл Наки сказал там 200 человек на всю границу. Потому что, по его словам, нет никаких свидетельств больших боев. А кацапские пропагандисты типа раздувают.
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17.03.2024 11:29 Відповісти
Потому что хороших русских мало, но сколько есть и на том спасибо.
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17.03.2024 12:02 Відповісти
Перша аквафреш, а до чого тут прапор домінікани?
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17.03.2024 12:42 Відповісти
Пиня вже хоче обмінюватися захопленими територіями.
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17.03.2024 13:50 Відповісти
Держати кацапів за яйця, на їк території, в тому і сенс!!! А втримають, чи ні- то вже питання другорядне!!!
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17.03.2024 14:27 Відповісти
На кого розрахований цей цирк, щоб відволікти від про*обів зеленої ставки? Ця вся РДК і інші розженуть силами спецназу сраного ФСБ, навіть без оркоармії.
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17.03.2024 13:53 Відповісти
рюський не писди.
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17.03.2024 17:06 Відповісти
Рюське тобі в голову наклало
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17.03.2024 17:58 Відповісти
чого ж розігнали ? 🤣
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17.03.2024 19:05 Відповісти
Приїзжай з Іспанії, допоможеш захистити РДК від фсбшного спецназу!!!😜
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17.03.2024 14:29 Відповісти
Молодцы , ещё пару пунктов, а лучше город ИИИИ рашисты будут сдаваться, а мусорня и гэбня ПОБЕЖИТ без штанов
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17.03.2024 17:05 Відповісти
Всі бажаючи можуть в це вірити.
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18.03.2024 19:44 Відповісти
 
 