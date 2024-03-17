"Сибірський батальйон" заявив про контроль над селищем Горьківський на Бєлгородщині. ФОТО
Російський "Сибірський батальйон", який увійшов на територію РФ з метою очищення власної країни від путінської влади, заявив про взяття під контроль населеного пункту Горьківське
Про це "Сибірський батальйон" повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
Топ коментарі
+27 YU ST
показати весь коментар17.03.2024 10:45 Відповісти Посилання
+24 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар17.03.2024 10:25 Відповісти Посилання
+24 YU ST
показати весь коментар17.03.2024 10:47 Відповісти Посилання
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Сибір...
Температкра по палаті-
На росії - голосують-
Голосно вибирають партії-
Покер... Блеф на одній масті-
НПЗ палають-Пророкують нещасття...
Велика перемога кується з маленьких...
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь:
Уходит в ночь
Отдельный
Російський наш "Сибірський батальйон"((с))
Звідки почався переможний похід Сибірського батальону на москву:
1. З Сибіру
2. З України
😆👍💪💙💛
ГорНР не хочет кормить Мацкву!
Велика деталь в кузні кується тисячами малих ударів!
Москалоті смерть!!!
🔥Завдяки СБУ абревіатура «НПЗ» розшифровується тепер, як «Новий Палає Завод»
Нетам Папіросу Затушили
Незмогли Протидіяти ЗСУ
Але це явище -- явно тимчасове .
З нуцик-юден будуть питати по "тройному тарифу" ... відкрутитися явно не вийде !!!