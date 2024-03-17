Через ворожий удар по Селидовому знеструмлено водонасосну станцію, без води 12 тис. абонентів. ФОТО

Внаслідок удару плануючою авіабомбою "УМПБ-Д30СМ" по Селидовому на Донеччині було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч. абонентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Також повідомляється, що пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінію електропередач.

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