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Через ворожий удар по Селидовому знеструмлено водонасосну станцію, без води 12 тис. абонентів. ФОТО

Внаслідок удару плануючою авіабомбою "УМПБ-Д30СМ" по Селидовому на Донеччині було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч. абонентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Також повідомляється, що пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: окупанти завдали ударів по 7 населених пунктах, одна людина загинула, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

селидове

Автор: 

обстріл (29128) Донецька область (8793) водопостачання (838)


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