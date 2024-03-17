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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 4 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби обстрілювали Херсон, Антонівку, Садове, Тягинку, Велетенське, Янтарне, Станіслав, Шляхове, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Осокорівку, Ольгівку та Гаврилівку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

У населених пунктах Херсонщини пошкоджень дістала портова інфраструктура, 4 приватні та 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі.

 Вдень 16 березня війська РФ з артилерії вдарили по Антонівці. У власній оселі поранення зазнала 85-річна жінка. В середньому стані тяжкості її доправили до лікарні. В результаті ворожого артилерійського обстрілу Янтарного мінно-вибухову травму дістав 58-річний місцевий житель. Чоловіка також ушпиталили. У Херсоні вибухи лунали в прибережній зоні.

Серед білого дня окупанти атакували дронами Берислав. російські терористи скинули боєприпас на будинок місцевої жительки. Внаслідок вибуху 27-річна жінка зазнала мінно-вибухової травми та осколкові поранення плеча. Також від скиду боєприпасу з дрона постраждав 71-річний лікар. Чоловік дістав осколкове поранення ноги, стан його здоров’я середньої тяжкості.

У Золотій Балці з ворожого БпЛА росіяни скинули боєприпас на автомобіль, а у Велетенському ударом FPV-дрона пошкоджено будинок і припаркований поруч автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

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Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

обстріл (29128) Херсон (3436) Херсонська область (5876)


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Варвари терористи продовжують воювати з мирним населенням ,а чому наші мовчать ,чому не привітати лднр з виборами рашиського вбивці.
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17.03.2024 14:25 Відповісти
 
 