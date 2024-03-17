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Війська РФ обстрілюють Харківщину: на Куп’янщині пошкоджено будинки та навчальний заклад, по Золочеву ударив КАБ. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергових ворожих обстрілів Харківщини постраждали троє людей, за даними фактами розпочато провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Чугуївської, Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 березня близько 9:15 збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл с. Бугаївка. Ворог вдарив по пункту розташування швидкої медичної допомоги. Виникла пожежа.

"Отримали поранення фельдшер та водій "швидкої". Обох травмованих госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300", - йдеться у повідомленні.

Близько 9:00 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Постраждала жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад. Попередньо, обстріли велись з артилерії та РСЗВ.

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Також вранці збройні сили РФ завдали авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, ворог здійснив удар КАБ-250.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф

Автор: 

обстріл (29128) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3278)


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17.03.2024 14:59 Відповісти
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17.03.2024 15:08 Відповісти
"Эх, дороги, боль и печаль...!"
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17.03.2024 15:27 Відповісти
 
 