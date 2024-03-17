"Я зневажаю щурячого виродка": У Кишиневі чоловік жбурнув "коктейлі Молотова" у двір посольства РФ під час "виборів". ВІДЕО+ФОТО
17 березня у Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, де знаходиться виборча дільниця для голосування на президентських виборах РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker та новинний портал Știri.md.
Зазначається, що це сталося під час голосування на "виборах" президента РФ.
Згідно з повідомленням поліції, чоловік встиг перекинути через паркан російського посольства два коктейлі "Молотова". Після цього його все ж затримали й ідентифікували.
Затриманий виявився громадянином Молдови, який стверджує, що він також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова.
Під час затримання підрозділом карабінерів, що чергував поруч з посольством, чоловік, що атакував посольство, сказав наступне: "Я зневажаю Росію. Я зневажаю щурячого виродка".
Свої дії він пояснив тим, що в приміщенні посольства "голосують за фашиста".
"Чоловік перекинув дві ємкості з легкозаймистими речовинами через огорожу посольства Російської Федерації в Кишиневі. Його одразу затримали та встановили особу. Наразі він перебуває в райвідділку для опитування та складання документів. 54-річний чоловік є громадянином Республіки Молдова, але заявляє, що також має громадянство Російської Федерації, що остаточно встановлять правоохоронці. Під час допиту він пояснив свій вчинок тим, що невдоволений діями російської влади", - заявила у коментарі Știri.md пресофіцерка поліції Кишинева Діана Фетко.
У посольстві РФ засудили вчинок чоловіка та закликали до "суворого покарання", там "подякували" за пильність "виборцям" з черги біля консульського відділу.
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владімір путін повинен сдохнути як щурячий виродок
щурячими виродками були його спірідон, ольга, владімір, мірія
щурячим виродком сдох і його двоюрідний брат женька
знаючи про вибори на ТОТ дала згоду на виборчі дільниці в Молдові????
то грош=ціна її заявам
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
Тому не судіть занадто суворо - прийде час, і все буде!
Але Ваша правда - їм потрібно для легітимізації саме відсоток явки на вибори, все інше вони намалюють, тож оця режисура Навальнят про "Прийдіть на вибори о 12-й годині" грає на руку саме Х.йлу!
Тому абсолютно правільно зробила Зеленська, коли відмовилась приїхати у Вашингтон, щоби посидіти разом з цією "вдовою"! Це моя особиста думка, яку нікому не нав'язую!
От я не второпаю. Чи то Тіхановська покусала Навальну, чи то Навальна покусала Тіхановську.
Єдине, чого в тому перфоменсі бракує, - дурників з квіточками (певно, бо не сезон). Ну то могли б ліхтариками обмежитися. І було б усе, як
в БССРна "Шоу довгоносиків", коли Шерлок Холмс вангував для Ватсона: "Ватсон! Нам будут светить сумасшедшие бабки!" І тут таких собі три бабусі з явно божевільним виглядом блимають ліхтариками...
А хто така Навальна - дружина ідіота, який повернувся на росію, щоби присісти в колонію? Цього досить, щоби вийти на найвищі щабелі світової політичної еліти?
Біда в тому, що вона з "великого розуму" вирішила, ніби має якісь шанси.
Але факт залишається фактом - вона таки пройшла ці перегони!
Звісно - не маючи жодних шансів на виграш! Але якраз саме через це вона загартувалась, стала якщо не воїном, то принаймі борцем!
Але в даному випадку я порівнюю її з Навальною, і от остання взагалі є НІКИМ! Що вона зробила такого, щоби отримати світове визнання як лідера опозиції? Ажнічого! Взагалі! Ноль, пусте місце... це навіть не згадуючи, що вона є вдовою клінічного ідіота!
Загартувалась, кажете, і трансформувалась у борця? Не думаю. Сидить собі десь в оплаченому кимось помешканні, час від часу якісь дурниці розповідає виданням, котрі читає півтора каліки. Оце й уся її "боротьба" незрозуміло з чим і за що.
А Навальну, схоже, з цього приводу жаба тисне: бо оплаченого кимось житла в заграницях у неї поки ще нема. І невідомо, чи буде.
Відео - https://t.me/our_odessa/63671
https://i.postimg.cc/q4qHLfZN/526c96e5e7adde3441146fb37cb3508b.jpg
Хех...
Все набагато банальніше, "доблесні вояки" пмр пробухали запчастини і вирішили таким чином приховати цей факт.
Це розводняк від фсб...
Нема чим в касапів наступати. В Придністров'ї в кацапіа - 2 (два) боєздатні батальйони.
Якби було, то вже давно наступили б...
Не питає, що він може зробіти, не скулить, що від нього нічого не залежить, просто бере, та робить те, що вміє і може!
Буде дуже шкода, якщо молдовский суд призначить йому занадто суворе покарання, зважаючи на обставини війни, і виключного тероризму росії - лише удари по Одесі цього терористичного угрупування чого варті!
доставити у відділок. швидко з'ясувати, та представити, до державної нагороди.
Я ще б додав, що чуваку треба виписати штраф (щоб було за законом) та дати премію, що утричі той штраф перевищує.
Там за куйла буде 146%.
Слава Україні!
Погано тільки,що знайшовся всього одн на всю Молдову..
и все апплодируют одному утырку.
вы точно нормальные?
Нет, так не работает. Жрите то, что посеяли.