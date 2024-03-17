"Я зневажаю щурячого виродка": У Кишиневі чоловік жбурнув "коктейлі Молотова" у двір посольства РФ під час "виборів". ВІДЕО+ФОТО

17 березня у Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, де знаходиться виборча дільниця для голосування на президентських виборах РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker та новинний портал Știri.md.

Зазначається, що це сталося під час голосування на "виборах" президента РФ.

Згідно з повідомленням поліції, чоловік встиг перекинути через паркан російського посольства два коктейлі "Молотова". Після цього його все ж затримали й ідентифікували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія надрукувала у Придністров’ї бюлетені для "виборів" Путіна, - віцепрем’єр Молдови Серебрян

Затриманий виявився громадянином Молдови, який стверджує, що він також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова.

Під час затримання підрозділом карабінерів, що чергував поруч з посольством, чоловік, що атакував посольство, сказав наступне: "Я зневажаю Росію. Я зневажаю щурячого виродка".

Свої дії він пояснив тим, що в приміщенні посольства "голосують за фашиста".

Читайте також: Глава МЗС Молдови: РФ намагається повалити демократичний уряд у Кишиневі

"Чоловік перекинув дві ємкості з легкозаймистими речовинами через огорожу посольства Російської Федерації в Кишиневі. Його одразу затримали та встановили особу. Наразі він перебуває в райвідділку для опитування та складання документів. 54-річний чоловік є громадянином Республіки Молдова, але заявляє, що також має громадянство Російської Федерації, що остаточно встановлять правоохоронці. Під час допиту він пояснив свій вчинок тим, що невдоволений діями російської влади", - заявила у коментарі Știri.md пресофіцерка поліції Кишинева Діана Фетко.

У посольстві РФ засудили вчинок чоловіка та закликали до "суворого покарання", там "подякували" за пильність "виборцям" з черги біля консульського відділу.