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"Я зневажаю щурячого виродка": У Кишиневі чоловік жбурнув "коктейлі Молотова" у двір посольства РФ під час "виборів". ВІДЕО+ФОТО

17 березня у Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії, де знаходиться виборча дільниця для голосування на президентських виборах РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker та новинний портал Știri.md.

Зазначається, що це сталося під час голосування на "виборах" президента РФ.

Згідно з повідомленням поліції, чоловік встиг перекинути через паркан російського посольства два коктейлі "Молотова". Після цього його все ж затримали й ідентифікували.

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Затриманий виявився громадянином Молдови, який стверджує, що він також є й громадянином Росії. Наразі правоохоронці перевіряють його слова. 

Під час затримання підрозділом карабінерів, що чергував поруч з посольством, чоловік, що атакував посольство, сказав наступне: "Я зневажаю Росію. Я зневажаю щурячого виродка".

Свої дії він пояснив тим, що в приміщенні посольства "голосують за фашиста".

Вибух у Кишиневі під час виборів РФ

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"Чоловік перекинув дві ємкості з легкозаймистими речовинами через огорожу посольства Російської Федерації в Кишиневі. Його одразу затримали та встановили особу. Наразі він перебуває в райвідділку для опитування та складання документів. 54-річний чоловік є громадянином Республіки Молдова, але заявляє, що також має громадянство Російської Федерації, що остаточно встановлять правоохоронці. Під час допиту він пояснив свій вчинок тим, що невдоволений діями російської влади", - заявила у коментарі Știri.md пресофіцерка поліції Кишинева Діана Фетко.

У посольстві РФ засудили вчинок чоловіка та закликали до "суворого покарання", там "подякували" за пильність "виборцям" з черги біля консульського відділу.

Автор: 

Молдова (2088) посольство рф (332) коктейль Молотова (34) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+43
Дядько молодець, а Молдові ганьба. Виборчі дільниці у Кишеневі - це прогиб під ×уйла.
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17.03.2024 17:22 Відповісти
+33
Дивіться, скільки мразіян прийшло на дільницю - і ніхто ж їх не заставляв...
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17.03.2024 17:24 Відповісти
+29
але ж скільки зомбі стоять біля посольства
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17.03.2024 17:22 Відповісти
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17 марта россияне торжественно подписали с Путиным совместный некролог.
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17.03.2024 17:21 Відповісти
щурячий виродок - це звичайно владімір путін
владімір путін повинен сдохнути як щурячий виродок
щурячими виродками були його спірідон, ольга, владімір, мірія
щурячим виродком сдох і його двоюрідний брат женька
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17.03.2024 17:23 Відповісти
А на зеленського як схожий! Може родич?
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17.03.2024 18:15 Відповісти
і ще один
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17.03.2024 18:39 Відповісти
Дядько молодець, а Молдові ганьба. Виборчі дільниці у Кишеневі - це прогиб під ×уйла.
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17.03.2024 17:22 Відповісти
та Санду, що кричить, рятуйте-допомагайте
знаючи про вибори на ТОТ дала згоду на виборчі дільниці в Молдові????
то грош=ціна її заявам
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17.03.2024 17:34 Відповісти
Яку згоду дала? На які виборчі дільниці? То посольство москальське
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17.03.2024 18:25 Відповісти
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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17.03.2024 18:43 Відповісти
Той текст шо ви навели містить стіко маніпуляцій шо просто страшно - ось цікаво автор цього опусу навмисно зайнявся цим маніпуляторством чи він не дуже розумний ?
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17.03.2024 21:34 Відповісти
хто зна. але спокою я йому не дам.
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17.03.2024 23:40 Відповісти
Молдова б і хотіла навести там конституційний лад, але в неї замало сил для цього.

Тому не судіть занадто суворо - прийде час, і все буде!
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17.03.2024 17:35 Відповісти
Майкл Джонсон в Конгресі те саме каже, коли блокує допомогу Україні.
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17.03.2024 17:57 Відповісти
Трамп зі своїми прихвостнями не хоче, а Санду не може - відчуйте різницю!
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17.03.2024 18:29 Відповісти
Результат однаковий - відчуйте.
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17.03.2024 18:34 Відповісти
Бо ви просто дупля не відбиваєте, що таке посольство чи консульство в будь-якій країні
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17.03.2024 20:26 Відповісти
це посольство москалів, де юре вважається тимчасово законною москальскою територією, в Європі так само.
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17.03.2024 20:25 Відповісти
Махровий бандерівець!
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17.03.2024 17:22 Відповісти
але ж скільки зомбі стоять біля посольства
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17.03.2024 17:22 Відповісти
Дивіться, скільки мразіян прийшло на дільницю - і ніхто ж їх не заставляв...
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17.03.2024 17:24 Відповісти
Далеко не факт, що вони віддадуть свої голоси за цього упиря!

Але Ваша правда - їм потрібно для легітимізації саме відсоток явки на вибори, все інше вони намалюють, тож оця режисура Навальнят про "Прийдіть на вибори о 12-й годині" грає на руку саме Х.йлу!
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17.03.2024 20:59 Відповісти
Безутішна вдова усіх і закликала прийти на дільниці та постояти. Допомагає як може вбивці свого коханого чоловіка.
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17.03.2024 21:18 Відповісти
Так ото ж!

Тому абсолютно правільно зробила Зеленська, коли відмовилась приїхати у Вашингтон, щоби посидіти разом з цією "вдовою"! Це моя особиста думка, яку нікому не нав'язую!
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17.03.2024 21:23 Відповісти
Хм-м-м...
От я не второпаю. Чи то Тіхановська покусала Навальну, чи то Навальна покусала Тіхановську.
Єдине, чого в тому перфоменсі бракує, - дурників з квіточками (певно, бо не сезон). Ну то могли б ліхтариками обмежитися. І було б усе, як в БССР на "Шоу довгоносиків", коли Шерлок Холмс вангував для Ватсона: "Ватсон! Нам будут светить сумасшедшие бабки!" І тут таких собі три бабусі з явно божевільним виглядом блимають ліхтариками...
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17.03.2024 21:28 Відповісти
Тихановська принаймі кандидат в Президенти, людина, яка пройшла передвиборчі перегони разом з узурпатором влади Лукашенко.

А хто така Навальна - дружина ідіота, який повернувся на росію, щоби присісти в колонію? Цього досить, щоби вийти на найвищі щабелі світової політичної еліти?
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17.03.2024 21:43 Відповісти
Як на мене, вони однаковісінькі. Вся різниця між ними лише у кольорі зачісок.
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17.03.2024 21:46 Відповісти
Ні ну Тихановська має хоч якійсь статус, бо вона програла у нерівній боротьбі за перший пост у державі тирану Лукашенко, а Навальна взагалі ніхто!
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17.03.2024 22:30 Відповісти
Будьмо реалістами: у Тіхановської шансів не було від слова взагалі. Тарганисько заздалегідь подбав, щоб ті, хто бодай теоретично міг скласти конкуренцію на виборах, залишив "в офсайді" (кого - в кутузку, кого - нахій з БССР, кого - у кращий світ). А Свєтка для нього - то таке, клапан для стравлювання пари. Саме через її повну нікчемність.
Біда в тому, що вона з "великого розуму" вирішила, ніби має якісь шанси.
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17.03.2024 22:53 Відповісти
Не сперечаюсь з Вами!

Але факт залишається фактом - вона таки пройшла ці перегони!

Звісно - не маючи жодних шансів на виграш! Але якраз саме через це вона загартувалась, стала якщо не воїном, то принаймі борцем!

Але в даному випадку я порівнюю її з Навальною, і от остання взагалі є НІКИМ! Що вона зробила такого, щоби отримати світове визнання як лідера опозиції? Ажнічого! Взагалі! Ноль, пусте місце... це навіть не згадуючи, що вона є вдовою клінічного ідіота!
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17.03.2024 23:16 Відповісти
.
Загартувалась, кажете, і трансформувалась у борця? Не думаю. Сидить собі десь в оплаченому кимось помешканні, час від часу якісь дурниці розповідає виданням, котрі читає півтора каліки. Оце й уся її "боротьба" незрозуміло з чим і за що.
А Навальну, схоже, з цього приводу жаба тисне: бо оплаченого кимось житла в заграницях у неї поки ще нема. І невідомо, чи буде.
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18.03.2024 00:03 Відповісти
Військова частина у Придністров'ї атакована дроном-камікадзе, сталися вибух та пожежа, - Міністерство Держбезпеки Придністров'я
Відео - https://t.me/our_odessa/63671
https://i.postimg.cc/q4qHLfZN/526c96e5e7adde3441146fb37cb3508b.jpg
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17.03.2024 17:26 Відповісти
Попередньо знищено гелікоптер Мі-8
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17.03.2024 17:28 Відповісти
Спалили по пьяне вертушку и решили повесить на дрон))).
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17.03.2024 19:10 Відповісти
Прочитав із написаного Вами "на дракона". Злегка випав в осад, вбрав окуляри, знову прочитав написане: "на дрон".
Хех...
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17.03.2024 21:31 Відповісти
)))
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17.03.2024 21:39 Відповісти
а чим не дракон? літає, від нього усе горить. непогана назва для нової серії дронів.
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18.03.2024 10:05 Відповісти
. Цікава думка - про серію. Розробникам "на олівець".
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19.03.2024 01:18 Відповісти
Як тільки скажуть хто атакував стане зрозуміло навіщо,
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17.03.2024 17:30 Відповісти
ніхто не атакував, самі спалили по буху, але ж зараз в тренді атаки укропських дронів.
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17.03.2024 19:34 Відповісти
Ще відео - https://t.me/our_odessa/63670?single
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17.03.2024 17:33 Відповісти
Так його не тушили взагалі?
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17.03.2024 19:24 Відповісти
Кросивоє!
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17.03.2024 17:36 Відповісти
Момент удару НЕВІДОМОГО дрона по російському Мі-8 на аеродромі у Тирасполі
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17.03.2024 17:31 Відповісти
Виглядає як кацапська провокація. Вражено гелікоптер, який небо бачив років 20 тому.....
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17.03.2024 17:39 Відповісти
Провокація для чого? Щоб Шольц не дав Тауруси чи Джонсон не поставив законопроект про допомогу, а може путін нападе?
Все набагато банальніше, "доблесні вояки" пмр пробухали запчастини і вирішили таким чином приховати цей факт.
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17.03.2024 18:02 Відповісти
Тобто, на аеродромі Тирасполя всі гєлікі під цілодобовими відеокамерами спостереження?

Це розводняк від фсб...
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17.03.2024 17:43 Відповісти
Привід розпочати наступ на Одесу
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17.03.2024 18:01 Відповісти
Та вже 38 разів вангували "наступ на Одесу".
Нема чим в касапів наступати. В Придністров'ї в кацапіа - 2 (два) боєздатні батальйони.
Якби було, то вже давно наступили б...
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17.03.2024 18:11 Відповісти
А шо ? Х......повідомили що наступати на Одесу не будуть - спалили гелікоптер.
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17.03.2024 21:14 Відповісти
Але як цікаво рвануло -знизу. Невже є підземні дрони?
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18.03.2024 06:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_FAxkML-O1w
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18.03.2024 08:50 Відповісти
Чоловік!

Не питає, що він може зробіти, не скулить, що від нього нічого не залежить, просто бере, та робить те, що вміє і може!

Буде дуже шкода, якщо молдовский суд призначить йому занадто суворе покарання, зважаючи на обставини війни, і виключного тероризму росії - лише удари по Одесі цього терористичного угрупування чого варті!
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17.03.2024 17:33 Відповісти
Дядько зробив більше, ніж вся Молдова разом із Санду.
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17.03.2024 18:38 Відповісти
Та невже - русня забралась з Придністров'я?
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17.03.2024 19:00 Відповісти
Спитайте в Санду.
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18.03.2024 00:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UP5_lTmy3b4 он не один такой вот учитель украинец с молдовы еще 11 лет назад говорил кто такие русские
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17.03.2024 22:51 Відповісти
Дядько молодець, респект йому!
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17.03.2024 17:35 Відповісти
звісно, пакувати.
доставити у відділок. швидко з'ясувати, та представити, до державної нагороди.
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17.03.2024 17:37 Відповісти
Зняли з язика.
Я ще б додав, що чуваку треба виписати штраф (щоб було за законом) та дати премію, що утричі той штраф перевищує.
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17.03.2024 17:47 Відповісти
Читала, що на закордонних дільницях вистроїлись черги, щоб проголосувати ПРОТИ фуйла.
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17.03.2024 17:46 Відповісти
В Молдові кацапня - суцільні ватани - "комсомольці пєрвих пятілєток", "как молоди ми билі"...
Там за куйла буде 146%.
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17.03.2024 18:04 Відповісти
Кацапня завжди і всюди ватани - що на московії, що в Молдові, що на Рейні чи на Брайтон-Бич!
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17.03.2024 19:17 Відповісти
Ось так і стоїть, отой уськай мір від прутіна, щоб потім гадити, де живуть, як в Україні!
Слава Україні!
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17.03.2024 17:56 Відповісти
Щурячий виродок
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17.03.2024 18:05 Відповісти
Санду варто було поставити біля черги автобуси з написом "Занимайте места согласно вброшеных бюлетеней, избирателям пора отчаливать в родную гавень. Доставка оплачена правительством Республики Молдова"
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17.03.2024 18:08 Відповісти
Оголошення в українській газеті (2014 рік).

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17.03.2024 18:23 Відповісти
Підключив осцилограф з памяттю до ваз-21011, взяв на борт вісім рил, і х%%рить на варонєж. 😁😂🤣
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17.03.2024 18:53 Відповісти
Так бачить це тіпа "штучний інтєлєкт" під назвою MiraMuse.AI:
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17.03.2024 19:02 Відповісти
СКІЛЬКИ ВИРОДКІВ СТОЇТЬ У ЧЕРЗІ!!!!
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17.03.2024 18:41 Відповісти
І в більшості з них подвійне громадянство...
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17.03.2024 19:05 Відповісти
Справжній вчинок справжнього чоловіка.
Погано тільки,що знайшовся всього одн на всю Молдову..
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17.03.2024 18:55 Відповісти
Просто русняве громадянство молдаванам нафіг не потрібно, їх більше цікавить Румунське!
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17.03.2024 19:18 Відповісти
Молодець, поліцаї аж повсирались від завзяття, не дай Бог Параша ракету пустить по Кишиніву
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17.03.2024 23:16 Відповісти
тысячи пришедших, ведущих себя адекватно. и один утырок.
и все апплодируют одному утырку.
вы точно нормальные?
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17.03.2024 23:34 Відповісти
ми то нормальниє, а вот ти кацап - бальной ат раждєнія.
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17.03.2024 23:42 Відповісти
ну ну. поживем увидим. историю следовало бы знать . обсирать всех, кто с вами не согласен - для вас это норма. но при этом вы лезете в "демократию". так демократия или только ваше мнение ? может это у вас в голове фашизм ? примитивные существа
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17.03.2024 23:47 Відповісти
"может это у вас в голове фашизм ? примитивные существа" - як гарно та стисло охарактерізовано кацапських тварин.
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17.03.2024 23:57 Відповісти
нормально - это нападать на чужую страну и аннексировать чужие земли!? пусть кацапы горят в аду
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18.03.2024 00:07 Відповісти
та вы можете миллион раз нами "не согласны" быть.. ЧЕГО ТОЛЬКО БОМБИТЕ УКРАИНСКИЕ ГОРОДА И СЁЛА?? ДЕТЕЙ СПЯЩИХ В ИХ ДОМАХ ЧЕГО УБИВАЕТЕ?? Вот поэтому вас и "ОБСИРАЮТ" ВСЕ И ВЕЗДЕ ! Потому, что кацапьё вонючее так и не стало людьми!
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Прикольные вы ребята, вата. Когда ваш кровавый маньяк убивает сотни тысяч людей, включая женщин и детей только потому, что они живут на территории, которую он захотел присоединить к вашей недоимперии, вы поддерживаете всю эту кровь с шутками-прибаутками, проявляя себя как крайне циничные мрази. Но стоит кому-то из тех, кто, сходя с ума от ужасов и террора, которые творит орда кацапских головорезов, проявить хоть тысячную часть накопившейся к вам ненависти в виде однгого коктейля Молотова, тут же находятся чистоплюи вроде тебя. И вы, пользуясь завоеваниями демократии, цинично обвиняете обезумевших от вашей звериной жестокости людей в том, что они видите ли недостаточно толерантны по отношению к руZZким.
Нет, так не работает. Жрите то, что посеяли.
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18.03.2024 00:03 Відповісти
які вибори? Що вибираємо? Пересадіть свого ***** на інший стілець от і всі кацапські вибори.
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18.03.2024 11:42 Відповісти
 
 