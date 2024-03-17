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У Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину. Попередньо, спалено військовий вертоліт Мі-8. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У невизнаному Придністров’ї заявили, що на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа внаслідок вибуху.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото з місця події поширив "державний" канал "Перший Придністровський".

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, політ якого був зафіксований з боку "Конюшинного мосту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв немає.

"Працюють правоохоронці. Порушено кримінальну справу", - додали у "державному" каналі.

Дрон атакував військовий вертоліт, попередньо Мі-8.

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Атака дрона у Придністров'ї
Атака дрона у Придністров'ї
Атака дрона у Придністров'ї
Атака дрона у Придністров'ї

Автор: 

Придністров’я (476) дрони (4892) вертоліт (882)


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Топ коментарі
+35
О, почалася демілітаризація ПНР?
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17.03.2024 17:51 Відповісти
+31
Мірностоящій Мі-8. Кієвская Хунта ваабшє абарзєла. Скоро снаряди з Калбасної сконфіскує
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17.03.2024 17:51 Відповісти
+17
С почином . даешь освобождение Приднестровья. Да здравствует молдово-украинская дружба !
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17.03.2024 17:52 Відповісти
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Рюцькоязічніє починають захисту просити? Шмара нещодавно їздила до *****, клялася...
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17.03.2024 18:23 Відповісти
Смішно. Кацапів в пмр ніхто не пустить.
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17.03.2024 19:09 Відповісти
Зняли БК і дефіцитне обладнання,продали за ящик горілки нашим козакам,самі спалили те що залишилось і кінці у воду.
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17.03.2024 18:25 Відповісти
Які якісні світлини... Хоч на фото виставку..)..
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17.03.2024 18:27 Відповісти
И что. Бабушка умерла? Подождем пока Каладтарян или ********** что то вякнет. Если бы Украина пустила дроны то на Колбасню. Что нам тот вертоплет.
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17.03.2024 18:31 Відповісти
Страшнувато придністровцям,
Й гагаузи налякались...
Дурнувато стало хлопцям,
Що до нас війною брались.
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17.03.2024 18:42 Відповісти
Видео прилета есть. Вертолет старый списанный.

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17.03.2024 18:42 Відповісти
Звичайно старий, бо де там візьметься новий, коли так званне "Придністров'я" відрізано від Цапії і не може забезпечуватися ні запчастинами до літальних апаратів, ні новими літальними апаратаами. При янику, кацапи вільно через Україну їздили до цього анклаву і навіть їх військові літали туди через Кишиньов.
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17.03.2024 18:53 Відповісти
ПМР - це просто Мекка контрабанди, тому воно досі і існує, бо багато хто з нього має зиск, що в Україні, що в Молдові. І контрабасом туди не те що Мі-8, Ту-160 провезуть, якщо б була така потреба.
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17.03.2024 19:09 Відповісти
Контрабас там є, це чорн дірка. Але військові Цапії і їх терористичні війська вже проїхати до квазі держви не можуть.
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17.03.2024 19:53 Відповісти
То уже не вертолет а ржавое ведро которое местные использовали вместо туалета
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17.03.2024 18:44 Відповісти
Наверное, у них в Приднестровье на все воинские части и был один единственный старый списанный вертолет, и его они лишились.. )
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17.03.2024 18:53 Відповісти
Після цього Папа Римський просто зобов'язаний закликати жителів Придністров'я підняти білий прапор.
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17.03.2024 19:00 Відповісти
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17.03.2024 19:02 Відповісти
Є два пояснення і два на користь України)Або українська ініціатива навести там лад,або москалі зробили ,щоб виправдати напад на Молдову.В обох випадках цей затягнутий конфлікт вирішить Україна на свою користь.
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17.03.2024 19:06 Відповісти
Москалі виправдати напад на Молдову можуть, а напасти на Молдову - не можуть. Україна заважає.
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17.03.2024 19:13 Відповісти
Удар ракетами є також нападом.
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17.03.2024 19:31 Відповісти
Ракети на вагу золота для ударів по Україні
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17.03.2024 19:36 Відповісти
Якщо нема протидії,то й десяток є силою.
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17.03.2024 19:37 Відповісти
Так цей десяток вони коплять, щоб через декілька днів по Україні вдарити знов. Шухєдами хіба що. Але й для цього їм привід не потрібен.
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17.03.2024 19:40 Відповісти
Придністровські вояки "списують" розікрадене майно...
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17.03.2024 19:32 Відповісти
Вместо того, что бы воспользоваться моментом, когда ращька завязла в Украине, убрать эту кучу гамна и воссоединиться с Румынией, Maйя продолжает щелкать клювом ((. Хорошо для Молдовы эта история не закончится.
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17.03.2024 20:58 Відповісти
а что это за бантустан и такой ..приднестровье.. это типа лугандон маленький и свои ввс есть ???
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18.03.2024 06:09 Відповісти
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