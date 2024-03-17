У Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину. Попередньо, спалено військовий вертоліт Мі-8. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У невизнаному Придністров’ї заявили, що на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа внаслідок вибуху.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото з місця події поширив "державний" канал "Перший Придністровський".
"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, політ якого був зафіксований з боку "Конюшинного мосту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жертв немає.
"Працюють правоохоронці. Порушено кримінальну справу", - додали у "державному" каналі.
Дрон атакував військовий вертоліт, попередньо Мі-8.
Топ коментарі
+35 Fish Man
показати весь коментар17.03.2024 17:51 Відповісти Посилання
+31 YU ST
показати весь коментар17.03.2024 17:51 Відповісти Посилання
+17 alexandr shamov
показати весь коментар17.03.2024 17:52 Відповісти Посилання
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Й гагаузи налякались...
Дурнувато стало хлопцям,
Що до нас війною брались.