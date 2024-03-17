У Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину. Попередньо, спалено військовий вертоліт Мі-8. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У невизнаному Придністров’ї заявили, що на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа внаслідок вибуху.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото з місця події поширив "державний" канал "Перший Придністровський".

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті атаки дрона-камікадзе, політ якого був зафіксований з боку "Конюшинного мосту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв немає.

"Працюють правоохоронці. Порушено кримінальну справу", - додали у "державному" каналі.

Дрон атакував військовий вертоліт, попередньо Мі-8.

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