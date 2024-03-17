Рашисти вдарили по Миколаєву двома ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму, - Сили оборони. ФОТОрепортаж

Вдень 17 березня російські окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами, ймовірно, Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму. Ворог використав ідентичну тактику удару по Одесі 15 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Ворог продовжує терор півдня України. Пообіді підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки в районі пошкоджено житлові будинки, цивільні автомобілі.

Вже відомо щонайменше про 5 поранених місцевих жителів. На місці працюють відповідні екстрені служби.

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