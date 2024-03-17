УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9500 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
7 080 21

Рашисти вдарили по Миколаєву двома ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму, - Сили оборони. ФОТОрепортаж

Вдень 17 березня російські окупанти вдарили по Миколаєву двома ракетами, ймовірно, Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму. Ворог використав ідентичну тактику удару по Одесі 15 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"Ворог продовжує терор півдня України. Пообіді підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки в районі пошкоджено житлові будинки, цивільні автомобілі.

Вже відомо щонайменше про 5 поранених місцевих жителів. На місці працюють відповідні екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Миколаєву: 5 поранених, пошкоджено багато приватних будинків

Ракетний удар по Миколаєву 17 березня
Ракетний удар по Миколаєву 17 березня
Ракетний удар по Миколаєву 17 березня
Ракетний удар по Миколаєву 17 березня
Ракетний удар по Миколаєву 17 березня
Ракетний удар по Миколаєву 17 березня
Ракетний удар по Миколаєву 17 березня

Автор: 

Миколаїв (1815) обстріл (29128) ракети (4068)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Зеленський+ стефанчук+ шмигаль, «чомусь» затягують використання ЗСУ РК ГРІМ та Нептун, для удару по московіі та окупованим нею територіям, звідки були пуски орками по Одесі, Миколаєву та іншим містам та селам України!! Мабуть, оті Оманскі «інвестори», заборонили йому..
показати весь коментар
17.03.2024 18:16 Відповісти
+18
А чим відповість наш найвеличніший вдарить прибором по роялю запише відосик незламності від нього та його діяльності зеро коефіцієнт дуже погано що під час війни керує країною людина яка нічого не тямить в всьому
показати весь коментар
17.03.2024 18:25 Відповісти
+13
Бiднi люди... 😥 Який жах...
показати весь коментар
17.03.2024 18:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі які є ракети мокші все рівно випустять по нас. А от в кого попаде - лоторея.
показати весь коментар
17.03.2024 18:08 Відповісти
З Квітня- то очно лотерея, бо ракети зенітні закінчуються а поставок нема.
І в лотереї цій зелена команда младоригів буде сама визначати 'виграшні' номери- на Козин, Межигір'я, і Конча-заспу точно не прилетить. А далі- як повезе
показати весь коментар
17.03.2024 18:32 Відповісти
Главно щоб не Порошенко,може я в чомусь помиляюсь ?
показати весь коментар
17.03.2024 19:29 Відповісти
Кацапня повністю перейшла на тактику ІДІЛ...
показати весь коментар
17.03.2024 18:10 Відповісти
там жах, люди горіли в авто
показати весь коментар
17.03.2024 18:51 Відповісти
Бiднi люди... 😥 Який жах...
показати весь коментар
17.03.2024 18:12 Відповісти
Зеленський+ стефанчук+ шмигаль, «чомусь» затягують використання ЗСУ РК ГРІМ та Нептун, для удару по московіі та окупованим нею територіям, звідки були пуски орками по Одесі, Миколаєву та іншим містам та селам України!! Мабуть, оті Оманскі «інвестори», заборонили йому..
показати весь коментар
17.03.2024 18:16 Відповісти
А чим відповість наш найвеличніший вдарить прибором по роялю запише відосик незламності від нього та його діяльності зеро коефіцієнт дуже погано що під час війни керує країною людина яка нічого не тямить в всьому
показати весь коментар
17.03.2024 18:25 Відповісти
Сформулюйте своє мислення щось нічого не зрозумів від вашого допису
показати весь коментар
17.03.2024 18:40 Відповісти
Ти сам хоть зрозумів що написав абаба голимага
Хоч над Державою так не рИгочиш???
показати весь коментар
17.03.2024 19:11 Відповісти
До речі, Іскандер - хароша, істинно рузьге скрепна назва.
Як і Ібрагім, і Абдула...
показати весь коментар
17.03.2024 18:31 Відповісти
Що там папа римський; курить білий флаг ?.
показати весь коментар
17.03.2024 18:36 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2024 18:38 Відповісти
Сьогодні вечором буде гундос-відос, де один чотирижди уклоніст і руйнівник українськиї ракетних програм скаже, що ми обов'язково помстимося.
показати весь коментар
17.03.2024 18:44 Відповісти
воно поняло що свого генсека не впарить бо люди вольовиті ..от нашу волю Іскандерами і ФАБами ламають
показати весь коментар
17.03.2024 18:49 Відповісти
чому ми не наносимо відповідь мабуть нема чим зато 50кмдороги в Запоріжжі будуйем
показати весь коментар
17.03.2024 19:38 Відповісти
з 10 коментів-один по суті... 9-флуд зі згадуванням Зєлі, натомість путлєр ні до чого...лайно-люди...
показати весь коментар
17.03.2024 21:11 Відповісти
Як шашлички, подоляцьке? Смакують?!
показати весь коментар
17.03.2024 21:39 Відповісти
Vade retro, Satana
показати весь коментар
17.03.2024 22:13 Відповісти
 
 