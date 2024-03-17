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4 людини загинуло та ще 12 отримали тілесні ушкодження внаслідок перекидання маршрутки на Дніпропетровщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області відбулось ДТП за участю маршрутного автобуса, внаслідок цього загинуло 4 людини та ще 12 отримали тілесні ушкодження.

Про це поінформувала поліція Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня", - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі "Mercedes Sprinter" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На Дніпропетровщині перекинулась маршрутка.
Внаслідок аварії загинуло 4 людей.

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Автор: 

ДТП (4481) Дніпропетровська область (3854)


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Топ коментарі
+4
Сон за кермом вбиває...
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17.03.2024 20:36 Відповісти
+2
Бажання заробити та повна апатія керівника/власника, до відпочинку водіїв… Гонитва за баблом..
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17.03.2024 20:53 Відповісти
+1
Там ніби вантажний автомобіль почав раптовий розворіт і виїхав на полосу руху автобуса, а водій автобуса їхав на великій швидкості, не справився з управлінням(розгубився) і сталося те, що сталося. Але це по слухах, точно стверджувати не буду.
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17.03.2024 20:51 Відповісти
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Сон за кермом вбиває...
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17.03.2024 20:36 Відповісти
Там ніби вантажний автомобіль почав раптовий розворіт і виїхав на полосу руху автобуса, а водій автобуса їхав на великій швидкості, не справився з управлінням(розгубився) і сталося те, що сталося. Але це по слухах, точно стверджувати не буду.
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17.03.2024 20:51 Відповісти
Хм, через газон вантажівка перестрибнула? Але перешкода таки якась була, або міг сплячий й вивертати й гальмувати - гальмівний шлях й кермо вивертав вправо..шкода людей(
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17.03.2024 20:59 Відповісти
Чому через газон? Там є виїзди із сіл і переїзди на іншу, протилежну полосу руху. Я цю інформацію прочитав на телеграмі "Труха -Днепр" -" 14:46, троє загиблих і щонайменше 14 постражданих на трасі Дніпро-Павлоград. Серед травмованих є діти. Попередньо водій не впорався з кермуванням на великій швидкості, коли перед ним почала розвертатися вантжівка".
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17.03.2024 21:27 Відповісти
То яснопанятна про виїзди - але до найближчих домівок там з півкілометра, виїздів невидно чи розворотів. Проте - сперечатись ні про що, коли ні схеми ні нормальних фоток немає...стрьомні ті маршрутники.
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17.03.2024 21:39 Відповісти
Так, пані до найближчих домівок по всій трасі до Підгороднього десь до пів кілометра, а перед Новомосковським і того менше. На фото Вам не видно домівок і не видно того місця, де розверталася вантажівка, є тільки фото на узбіччі автобуса. Дорога йде від домівок через поле і приєднується до траси, що в тому місті домівок не видно. Я для Вас переписав із телеграм "Труха -Днепр", що " водій не впорався з кермуванням на великій швидкості, коли перед ним почала розвертатися вантжівка". Зайдіть на "Труху" і прочимтйте самі, я час подачі інформації написав. А навіщо Ви будете зі мною сперечтися, коли я ту трасу можу проїхати із закритими очима.
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17.03.2024 22:03 Відповісти
Шановний, тому й не сперечаюсь, бо ні фото ні місце не бачила) та й їздила там давненько.
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17.03.2024 23:12 Відповісти
Ну то і добре. Я навіть можу припустити, що це рейс "Тернівка-Дніпро", бо цим автобусом неодноразово їздив до Павлограду. Але це припущення. Щодо версій тут більшості, що ніби водій заснув, не підходить, бо це було вдень.
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18.03.2024 08:20 Відповісти
там якщо уважно подивитись на фото є темний слід від коліс через той газон посередині. десь метрів за сто перед початком маневрування автобуса.
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18.03.2024 05:20 Відповісти
Бажання заробити та повна апатія керівника/власника, до відпочинку водіїв… Гонитва за баблом..
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17.03.2024 20:53 Відповісти
Те що у нас міжміські маршрутки - то пздц, це просто нічого не сказати. Поверталась додому, то мало що грузпас пер як чокнутий, у маршрутки задні багажні двері відчинилися і пасажири почали кричати, то водій зупинився і закрив, а у мене там було дві валізи, кажу, дайте я перевірю чи всі мої валізи там є, чи не розгубив по трасі, так водій ще й ридав на мене, типу попалася тут фіфа голову морочить. Нема управи на них, мафія якась
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17.03.2024 21:29 Відповісти
Чому "якась" Повна мафія перевізницька. Спробуйте в них квиток попросити - багато чого про себе довідаєтеся від воділи. А квиток це є документ про страхування як і залізничний. Взагалі правоохоронцям треба перевіряти не лише права у водія буса а й наявність квитків у пасажирів з відповідними штрафами. Інакше цю мафію яка кричить про збитковість і постійно піднімає ціни не побореш. ПС. Ціна нафти знизилася до 80 Дол за барель. Але наші збитошні крикуни і власники АЗС про зниження не чують, лише коли здорожчання волають.
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17.03.2024 22:39 Відповісти
12 людей і водій отримали тілесні ушкодження. Водій, я так зрозумів, не людина.
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17.03.2024 22:47 Відповісти
Не пересмикуй - написано:"...12 пасажирів і водій..."
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17.03.2024 23:37 Відповісти
А в заголовку новини?
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18.03.2024 00:09 Відповісти
 
 