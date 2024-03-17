4 людини загинуло та ще 12 отримали тілесні ушкодження внаслідок перекидання маршрутки на Дніпропетровщині, - поліція. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області відбулось ДТП за участю маршрутного автобуса, внаслідок цього загинуло 4 людини та ще 12 отримали тілесні ушкодження.

Про це поінформувала поліція Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня", - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі "Mercedes Sprinter" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.





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