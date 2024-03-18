На Одещині зміцнюють та створюють нові оборонні фортифікації, - ОВА. ФОТОрепортажі

В Одеській області активно зміцнюються та будуються оборонні фортифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть у фейсбуці Одеської ОВА.

"Ворог підступний і безжальний. А війна триває. І наша задача в цій війні - не дати ворогу захопити нові території, вибивати окупантів із захоплених земель. Тож посилення обороноздатності регіону - найпріоритетніший напрямок. Ми бачимо, як відчайдушно тиснуть російські терористичні війська на наш регіон із повітря. Ми бачимо скільки зроблено Силами оборони, аби відкинути ворога якомога далі від Одещини. Але ми маємо бути свідомі, що країна-агресорка продовжує збирати потенціал і не зупиняється в просуванні своїх терористичних планів", - йдеться в повідомленні.

Тому в області активно будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження.

Зазначається, що до цих робіти залучили близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд - потужний стримуючий фактор для агресора", - наголошують в ОВА.





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