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На Одещині зміцнюють та створюють нові оборонні фортифікації, - ОВА. ФОТОрепортажі

В Одеській області активно зміцнюються та будуються оборонні фортифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть у фейсбуці Одеської ОВА.

"Ворог підступний і безжальний. А війна триває. І наша задача в цій війні - не дати ворогу захопити нові території, вибивати окупантів із захоплених земель. Тож посилення обороноздатності регіону - найпріоритетніший напрямок. Ми бачимо, як відчайдушно тиснуть російські терористичні війська на наш регіон із повітря. Ми бачимо скільки зроблено Силами оборони, аби відкинути ворога якомога далі від Одещини. Але ми маємо бути свідомі, що країна-агресорка продовжує збирати потенціал і не зупиняється в просуванні своїх терористичних планів", - йдеться в повідомленні.

Тому в області активно будують фортифікаційні споруди, встановлюють загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження.

Зазначається, що до цих робіти залучили близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

"Наша готовність протидіяти ворогу, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд - потужний стримуючий фактор для агресора", - наголошують в ОВА.

На Одещині активно зводять фортифікаційні споруди.
До робіт залучили 80 одиниць техніки.

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Автор: 

Одеська область (3289) фортифікації (148)


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Топ коментарі
+7
чому це будуеться не на Сході? а може просто ви там гроші прикопуете?
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18.03.2024 08:12 Відповісти
+5
Московити не спроможні здійснювати десантні операції. Звичайно потрібні протидиверсійні заходи та облаштування опорно-спостережих пунктів. Але зараз повноцінні фортифікації на Одещині до того часу як не буде збудована оборона вздовж лінії фронту та сухопутніх кордонів = марнування ресурсів.
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18.03.2024 08:36 Відповісти
+5
тому, що мета зеленського знищити ЗСУ
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18.03.2024 09:24 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=wtk25lCK_sA&t=198s&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD про фортифікацію, і не тільки...
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18.03.2024 01:01 Відповісти
Добре. Але мало.

Труханов міг зробити і більше.
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18.03.2024 03:10 Відповісти
150 осіб? Тоді Одеса врятована...
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18.03.2024 08:05 Відповісти
чому це будуеться не на Сході? а може просто ви там гроші прикопуете?
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18.03.2024 08:12 Відповісти
тому, що мета зеленського знищити ЗСУ
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18.03.2024 09:24 Відповісти
Яка «глибока думка».

Що п'ємо?
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18.03.2024 15:19 Відповісти
Чого тут дивуватися, що для тебе це "глибока думка", якщо у нас 73% населення йолупи? І звідки я знаю, що ти вживаєш?
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18.03.2024 15:25 Відповісти
Московити не спроможні здійснювати десантні операції. Звичайно потрібні протидиверсійні заходи та облаштування опорно-спостережих пунктів. Але зараз повноцінні фортифікації на Одещині до того часу як не буде збудована оборона вздовж лінії фронту та сухопутніх кордонів = марнування ресурсів.
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18.03.2024 08:36 Відповісти
Ну наконец то за 5 лет правления зеленого гадюшника кто то об этом наконц то подумал. Только строить это нужно было на востоке Украины,тогда бы не было того что случилось с Бахмутом, Марьинкой,Авдеевкой и многими другими местами. Как и с Часов Яром, который сейчас кацапы разбирают КАБами по кирпичику. А в Одессе эти сооружения и нахрен никому не нужны,разве только своим лохам избирателям показать что "власть" думает о войне, и о том что бы кацапы не продвинулись дальше. Только почему то (сознательно или нет) место для этого не там выбрали. А мудрий нарiд и это проглотит,не впервой.
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18.03.2024 10:09 Відповісти
Два роки на Зомбомарафоні висміювали Суровікіна, оборонні споруди кацапів, та зуби дракона. Хоч паржалі?
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18.03.2024 11:11 Відповісти
 
 