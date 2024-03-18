Російські загарбники вночі атакували пожежну частину на Харківщині, постраждав рятувальник. ФОТОрепортаж
Уночі армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.
"На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", - зазначили в ДСНС.
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Дональд #589435
показати весь коментар18.03.2024 09:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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