Російські загарбники вночі атакували пожежну частину на Харківщині, постраждав рятувальник. ФОТОрепортаж

Уночі армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.



"На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", - зазначили в ДСНС.

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