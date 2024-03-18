У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки, ворог з вечора тричі обстріляв Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Окупанти не припиняють атак на Дніпропетровщину, цієї ночі сили ППО збили 2 шахеди у Криворізькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома", - йдеться в повідомленні.

Тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.

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