На Кіровоградщині внаслідок нічної атаки "шахедів" пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки. ФОТО

Вночі російські загарбники "шахедами" атакували Кіровоградську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок нічної ворожої дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо - вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи.

Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

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