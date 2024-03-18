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На Кіровоградщині внаслідок нічної атаки "шахедів" пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки. ФОТО

Вночі російські загарбники "шахедами" атакували Кіровоградську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок нічної ворожої дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо - вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи.

Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Кіровоградщини
Обстріл Кіровоградщини
Обстріл Кіровоградщини

Автор: 

безпілотник (4326) обстріл (29128) Кіровоградська область (581)


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"уламками побито дахи" - де саме? Такі ушкодження трапляються після буревію.
показати весь коментар
18.03.2024 09:10 Відповісти
Тримаймося браття, прутін здохне, тому і гадить перед своїм кінцем!

Жив прутін, грішно, і подохне смішно.

Чаушеску з Каддафі теж так гадили, але усі вони, дали дуба!
Слава Україні! Пильнуймо Україну!
показати весь коментар
18.03.2024 09:16 Відповісти
 
 