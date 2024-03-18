Доба на Харківщині: росіяни зранку атакували Новоосинове, обстріляли Вовчанськ та села Чугуївського й Куп’янського районів, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом доби росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 15 населених пунктів: Козачу Лопань, Гатище, Берестове, Синьківку та ін. Авіаудари ворог завдав по н.п. Вовчанськ, Гоптівка, Басове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
18 березня, о 07:10, ворог обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району, 62-річний чоловік зазнав поранення, надається меддопомога.
17 березня о 23:30 ворог завдав удару КАБ по пожежній частині у с. Білий Колодязь Чугуївського району.
"Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму зазнав 29-річний водій автівки, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.
Росіяни вдень 17 березня обстріляли Вовчанськ, 72-річний місцевий житель дістав поранення, пошкоджені приватний будинок гараж, господарчі споруди та два автомобілі.
Зранку під ворожим вогнем опинилися села Ківшарівка, Бугаївка та Золочів. У Ківшарівці внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у 5 житлових будинках. Вибито вікна у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка: гостра реакція на стрес, без госпіталізації. У Бугаївці поранення зазнали двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги, чоловіки віком 26 та 56 років. Госпіталізовані до обласного центру у стані середньої тяжкості. У Золочеві пошкоджено 1 приватний будинок.
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