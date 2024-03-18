УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Фото
632 0

Доба на Харківщині: росіяни зранку атакували Новоосинове, обстріляли Вовчанськ та села Чугуївського й Куп’янського районів, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 15 населених пунктів: Козачу Лопань, Гатище, Берестове, Синьківку та ін. Авіаудари ворог завдав по н.п. Вовчанськ, Гоптівка, Басове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

18 березня, о 07:10, ворог обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району, 62-річний чоловік зазнав поранення, надається меддопомога.

17 березня о 23:30 ворог завдав удару КАБ по пожежній частині у с. Білий Колодязь Чугуївського району.

"Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму зазнав 29-річний водій автівки, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вдень 17 березня обстріляли Вовчанськ, 72-річний місцевий житель дістав поранення, пошкоджені приватний будинок гараж, господарчі споруди  та два автомобілі.

Зранку під ворожим вогнем опинилися села Ківшарівка, Бугаївка та Золочів. У Ківшарівці внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у 5 житлових будинках. Вибито вікна у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка: гостра реакція на стрес, без госпіталізації. У Бугаївці поранення зазнали двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги, чоловіки віком 26 та 56 років. Госпіталізовані до обласного центру у стані середньої тяжкості. У Золочеві пошкоджено 1 приватний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють Харківщину: на Куп’янщині пошкоджено будинки та навчальний заклад, по Золочеву ударив КАБ. ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (29128) Харківщина (6054) Вовчанськ (437)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 