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Затримано родину зрадників, які готували ракетні удари по Україні та хоронили останки ліквідованих рашистів під Києвом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які діяли на Київщині. Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зрадники "зливали" геолокації базування Сил оборони, включаючи військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії й затримано.

Викрито агентів ФСБ на Київщині
Викрито агентів ФСБ на Київщині
Викрито агентів ФСБ на Київщині

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Зазначається, що синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

Батько та син стали агентами ФСБ
Батько та син стали агентами ФСБ
Батько та син стали агентами ФСБ

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Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який "звернув увагу" на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.

На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат"

За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову "винагороду" від загарбників на власні банківські картки.

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Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала сім'ю зрадників на Київщині
СБУ затримала сім'ю зрадників на Київщині
СБУ затримала сім'ю зрадників на Київщині

Автор: 

Київська область (4087) СБУ (12964) державна зрада (1716)


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Топ коментарі
+48
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18.03.2024 10:20 Відповісти
+30
Страчувати не пробували? Дуже вигідни позиції для зрадників в Україні.
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18.03.2024 10:21 Відповісти
+25
Захоронити разом з тою падалью, що прикопав
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18.03.2024 10:22 Відповісти
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18.03.2024 10:20 Відповісти
Кнопку зробив, але натиснути не встиг по ходу . Безграмотні люди - в кожному другому слові помилки. Ось він - рівень кацапських посіпак.
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18.03.2024 11:15 Відповісти
Страчувати не пробували? Дуже вигідни позиції для зрадників в Україні.
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18.03.2024 10:21 Відповісти
В нас мораторій на смертну кару..вимога для вступу у ЄС. Хоча, на час дії воєнного стану погли б й відмінити..все одно ми не в ЄС. Але лепутати сцять - бо знають, будуть на ліхтарях вісіти.
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18.03.2024 10:32 Відповісти
люди хворіть..падають...травмуються...
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18.03.2024 10:37 Відповісти
А при спробі втечі така норма не діє…
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18.03.2024 10:39 Відповісти
Мораторій у кацапів, у нас смертна кара виключена з ККУ щє у 2001 році.
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18.03.2024 10:49 Відповісти
який мараторій ??? у нас насамперед війна, з остпаньою у світі нацистькою недоімперією зла та тюрмою народів паРашею )(уйло !!! тому на гіляку запроданців превселютно з показом по усіх телеканалох, насамперед по зебільному зе-телелохотроні !!!
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18.03.2024 11:02 Відповісти
Так можуть і самоубиться…
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18.03.2024 11:35 Відповісти
В мене сусід воює, на побивці був нещодавно, каже, що їх підрозділ ні як полоненого не може взяти, всі самовбиваються.
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18.03.2024 11:38 Відповісти
🤔🤣
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18.03.2024 11:40 Відповісти
Ніхто вже той мараторій не відмінить, та і практика, а точніше історія показує, що розстрілювали більше людей по сфальшованих справах. Я особисто вивчив архівну кримінальну справу сфальшовану проти мого діда по лінії тата. Йому у 1938 році приписали і польського шпіона і диверсанта і ще купу різних статей, по яким була найвища міра прокарання. А таких було тисячі. Всі розстріляні у 1938 році по справах, які залишилися в архівах, по яких звернулися іх родичі, були реабілітовані, проведені реальні слідчі дії військовими прокурорами і було доказано, що вони ніколи не займалися тим, що написано в справі. А відносно тих, за знищення яких нікому було вже звертатися, так і залишилися "ворогами народу".
То якщо сьогодні повернути смертну кару, то Червінського вже б давно розстріляли і таких як він. Чи Ви повірили у наше правосуддя?
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18.03.2024 11:37 Відповісти
Поки що не вірю. А Червінського й без смертної кари можуть ухайдокать. Зе! приклад з пу бере у всьму.

Без надії жити важко. При Зе! - то Ви праві, буде як при сталіні. В мене теж, прадіди були репресовані - кулаки. Вели хазяйство не по феншую, селянам роботу давали, школу побудували, фельдшерський пункт, лікаря найняли. Кулаки й вороги народу.
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18.03.2024 11:46 Відповісти
Це у рашки мораторій... А у нас смертна кара взагалі як вид покарання відсутній.
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18.03.2024 20:12 Відповісти
Інтернет-страчуни такі клоуни.
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18.03.2024 10:43 Відповісти
Нажаль таких ждунов повно...
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18.03.2024 10:22 Відповісти
Захоронити разом з тою падалью, що прикопав
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18.03.2024 10:22 Відповісти
А головного ОПівського крота коли за зад візьмете? Чи ''ета другоє"!
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18.03.2024 10:22 Відповісти
Схоже, що скоро розстрільні списки портнова введуть в дію zeрьмаки(

ЗСУ будуть покарані за знищення "мальчікофф ф трусіках"?

Звільнили Херсон,Харківську та Київські області - зняли з посади
Критикуєш bezмізку - зняли
Критикуєш найнай - йдеш з посади
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18.03.2024 11:44 Відповісти
ублюдки.
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18.03.2024 10:22 Відповісти
Не "загиблих рашистів", а знищених, знешкоджених.
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18.03.2024 10:23 Відповісти
скільки ще такого лайна в Україні
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18.03.2024 10:23 Відповісти
Ублюдки народжені та виховані ублюдками можуть народжувати та виховувати тільки подібних до себе ублюдків-ета ублюдская сємєйная традіция пєрєдающаяяся із пакалєнія к пакалєнію...
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18.03.2024 10:24 Відповісти
Оце підараси!!!
І десь поруч суки сиділи.
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18.03.2024 10:24 Відповісти
Мєнти! Цим все сказано...
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18.03.2024 10:24 Відповісти
До чого тут поліція? До визначення "правоохоронні органи" входять більше двадцяти структур, в тому числі навіть органи охорони рибного та лісного господарства. Не кажучи вже про всі суди, прокуратури, митниці.
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18.03.2024 10:38 Відповісти
В методичці написано накидувати саме на поліцію.
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18.03.2024 10:45 Відповісти
Та яке там нах рибне господарство. Рибне господарство у березні 2022 кацапів гарпунами іпашило.
Бувші мєнти 100%...
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18.03.2024 11:02 Відповісти
В кожній структурі не без покидьків. Всіх одною мірою не можна міряти.
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18.03.2024 11:56 Відповісти
Тільки чомусь зрадників сереж ментів, прокурорів, сбушніків та депутатів СН найбільше!
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18.03.2024 13:11 Відповісти
Загиблі на фронті є й вище Вами зазначені. Так що не треба всіх вважати покидьками.
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18.03.2024 13:41 Відповісти
поховав в банці, як аналізи якісь.
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18.03.2024 10:24 Відповісти
В нас їх стільки таких активних зрадників, а скільки пасивних, тих які вважають, що з сруснею теба було дружити чи просто "какая разница"... чи ця війна до останнього українця і треба домовлятися...
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18.03.2024 10:25 Відповісти
..і знову, зрадники - гниди зі "складу правоохоронних органів" (колишніх не буває), у яких завжди і влада і зброя - проти беззбройного (в усих сенсах) Українця
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18.03.2024 10:30 Відповісти
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18.03.2024 10:32 Відповісти
Цікаво, а є на всіх заводах служби безпеки?

ось в Братиславі на заводі Фольксваген працівники підписують массу документів , З телефоном на заводі можно тількі з заклеєними камерами . І це в мирний час
а в Україні шоу клоунів мабудь про безпеку на П/с не знають
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18.03.2024 10:35 Відповісти
Раніше були. В 90-х від совка залишились так звані перші відділи. А у двохтисячних - всі, хто мав доступ до військової таємниці стояли на обліку в Укрспецекспорті. Тоді було замахатєльно. Перевіряли всіх родичів. Навіть при виїзді у відрядження до іншої області треба було у письмовому вигляді куратору надавати інфу про відрядження, або копію наказу. При поверненні - звітувати. Теж саме з відпустками, закордонний відпочинок їх кумарив)

А зараз - хз що зелені поразвалювали.
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18.03.2024 10:45 Відповісти
"...при виїзді у відрядження до іншої області треба було у письмовому вигляді куратору надавати інфу..."
От тільки "куратор" був від ФСБ(у).
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18.03.2024 11:47 Відповісти
Якось не питала. Виконувала встановлений алгоритм. Я до виробництва, розробок не мала ніяких справ.
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18.03.2024 11:49 Відповісти
Зрадника чи колоборанта лише смерть виправить його ,виявляєтся колишні правоохоронці ,що ж а чому колишні правоохронці яким від 45 до 60 і є пенсіонери не на фронті, чи вони так перетрудились що не спроможні ?
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18.03.2024 10:33 Відповісти
засраний старий ковер на стіні.. Чому всі злидні, всі голодранці за рашу?? От з власного досвіду, жодна заможна або з середнього прошарку суспільства людина не хоче тут ніякої росії, це вже доведений факт з 2014-го року. От чесно кажу, принаймні з мого кола спілкування так і є, не знаю, може в когось по іншому. Натомість голодранаці всі вважають що на росії б їм краще жилося.(
НА ПАЛЮ ЦЮ ХУДОБУ!! Розвішувати як гірлянди по стовпах вздовж доріг, та ще й табличку чіпляти, "ПОСІБНИКИ ОКУПАНТІВ, за їх допомогою вбивали в Бучі, в Маріуполі, в Бахмуті в Харкові !!"
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18.03.2024 10:36 Відповісти
То вони не жили на росії. Людина здорова там не виживе. Вони там всі хворі на голову. Зомбаки недобиті.
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18.03.2024 10:47 Відповісти
Ти що - зовсім тупий підарас? Мєртвечук з янучаром - бідні люди? Коля котлета бідує? шарії-шуфричі-бойки-єрмаки-зєлєнські - бідують? Ти ще скажі, що всі багатії в окопах боронять Україну, підар ти безголовий!!! Поржал, мерзота, з кварталом? Щоб ти здох, підарюго!
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18.03.2024 11:59 Відповісти
"тупий підарас" тут один - це ти.
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18.03.2024 12:11 Відповісти
Старі беркутівці! А нових вже єрмаки з татаровими готовлять, забезпечують джипами та автозаками. Справа янука живе і процвітає...
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18.03.2024 10:37 Відповісти
я реально цю кляту худобу ненавиджу більше ніж орків!!
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18.03.2024 10:37 Відповісти
і, звісно, менти...
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18.03.2024 10:38 Відповісти
Чому? Відгугліть які структури підпадають під визначення "правоохоронні органи".
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18.03.2024 10:48 Відповісти
В таких випадках вироки мають бути летальними.
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18.03.2024 10:40 Відповісти
Вважаю ,що потрібна зміна КК. Під час війни --розстріл для тих зрадників діяльність яких завдала загибель людей.
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18.03.2024 10:41 Відповісти
Прикольно, самотужки назбирав останки від освабадітєлєй в одну банку в одному місті аж з під Харкова та Києва!!! - а так можна було? схоже він своїх пастухів мало кажучи дурить )))
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18.03.2024 10:41 Відповісти
Йому скоріш за це гроші платили, тому і мотався, як гівно в ополонці
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18.03.2024 10:48 Відповісти
бабло точно давали, але це ж якому ********** треба бути ))
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18.03.2024 10:49 Відповісти
Там щось до кришки примотано. Можливо взривчатка. Може так шуткують?
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18.03.2024 10:51 Відповісти
Кожен поліцай - Іуда. Тварина, не бажаюча ні працювати, ні воювати.
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18.03.2024 11:06 Відповісти
Пожиттєва тяжка праця на державу Україну в колонії суворого режиму без права апеляції.
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18.03.2024 11:11 Відповісти
Ну так що там утнуть проросійські *****-судді - на падпіску о невиєздє?
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18.03.2024 11:14 Відповісти
Це ж не розвідник Червінський - це "соціально близька" тварина(
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18.03.2024 11:48 Відповісти
Більша якщо не всі менти потенційні зрадники у гіркіна всі перейшли у Криму теж у Дніпрі відмовились воювать усіх цих особин і пенсіонерів і теперішніх копати окопи бліндажі зброю не давать
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18.03.2024 11:49 Відповісти
Робити не хочу, а красти боюся. Поїду у Київ, в поліцаї наймуся.
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18.03.2024 12:58 Відповісти
Пля, якої мерзоти тільки немає в Україні... І це під Києвом...
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18.03.2024 14:00 Відповісти
Може і не гуманно,але кокнуть треба було,толку зних ноль цілих,х...й десятих
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18.03.2024 21:29 Відповісти
 
 