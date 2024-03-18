Затримано родину зрадників, які готували ракетні удари по Україні та хоронили останки ліквідованих рашистів під Києвом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які діяли на Київщині. Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зрадники "зливали" геолокації базування Сил оборони, включаючи військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.
За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.
Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії й затримано.
Зазначається, що синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.
Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.
Після цього вони направляли до ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.
Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.
Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який "звернув увагу" на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.
На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат"
За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову "винагороду" від загарбників на власні банківські картки.
Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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То якщо сьогодні повернути смертну кару, то Червінського вже б давно розстріляли і таких як він. Чи Ви повірили у наше правосуддя?
Без надії жити важко. При Зе! - то Ви праві, буде як при сталіні. В мене теж, прадіди були репресовані - кулаки. Вели хазяйство не по феншую, селянам роботу давали, школу побудували, фельдшерський пункт, лікаря найняли. Кулаки й вороги народу.
ЗСУ будуть покарані за знищення "мальчікофф ф трусіках"?
Звільнили Херсон,Харківську та Київські області - зняли з посади
Критикуєш bezмізку - зняли
Критикуєш найнай - йдеш з посади
І десь поруч суки сиділи.
Бувші мєнти 100%...
ось в Братиславі на заводі Фольксваген працівники підписують массу документів , З телефоном на заводі можно тількі з заклеєними камерами . І це в мирний час
а в Україні шоу клоунів мабудь про безпеку на П/с не знають
А зараз - хз що зелені поразвалювали.
От тільки "куратор" був від ФСБ(у).
НА ПАЛЮ ЦЮ ХУДОБУ!! Розвішувати як гірлянди по стовпах вздовж доріг, та ще й табличку чіпляти, "ПОСІБНИКИ ОКУПАНТІВ, за їх допомогою вбивали в Бучі, в Маріуполі, в Бахмуті в Харкові !!"