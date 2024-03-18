Окупанти на Донеччині минулої доби атакували 9 населених пунктів, 2 особи зазнали поранення. ФОТОрепортаж

За минулу добу російські війська завдали 1609 ударів по області, з них 15 – по житловому сектору. Ворожі снаряди влучили в містах Гірник, Красногорівка, Мирноград, селищах Очеретине, Цукурине, селах Калинове, Новоселівка Перша, Соловйове, Шахтарське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Красногорівці 500-кілограмова авіабомба влучила в багатоквартирний будинок. Авіаударом по Очеретиному ворог пошкодив адмінбудівлю та багатоквартирний будинок. Ще три ракети "С-300" поцілили по Цукуриному – постраждало сільськогосподарське підприємство.

Внаслідок артилерійських обстрілів у Гірнику пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, господарчі споруди, гараж, автомобіль, у Калиновому - три приватних оселі, в Соловйовому – одну домівку.

Краматорський район

Численних обстрілів зазнали околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без жертв.

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Волноваський район

Дві авіабомби "КАБ-500" Росія скинула на Шахтарське – руйнувань зазнали три адмінбудівлі, 16 приватних осель, лінія електропередач.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 багатоповерхівки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Федорівка.



















