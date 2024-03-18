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На Львівщині чоловік пропонував прикордоннику $9000 хабаря, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Львівській області 29-річний чоловік разом зі своїм приятелем планували виїхати за кордон. За проходження прикордонного контролю без належних документів він запропонував прикордоннику 9000 доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Документів, які б давали право виїзду під час дії воєнного стану в обох чоловіків не було, то ж реалізувати свій задум вирішили в інший спосіб.

За проходження прикордонного контролю без належних документів українець запропонував прикордоннику відділу "Шегині" Львівського загону неправомірну вигоду в розмірі 9000 доларів США, на що отримав категоричну відмову", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час проведення невідкладних слідчих дій, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ, факт надання неправомірної вигоди задокументовано спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону, співробітників Служби безпеки України у Львівській області, слідчих ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Хабародавця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Слідчі дії тривають.

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Хабар прикордоннику за виїзд за кордон
Хабар прикордоннику за виїзд за кордон
Хабар прикордоннику за виїзд за кордон
Хабар прикордоннику за виїзд за кордон

Автор: 

хабар (4733) Держприкордонслужба ДПСУ (6135) чоловіки (160) Львівська область (2460)


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Топ коментарі
+3
"Посмів з цього пекла виїхати на свободу" --- чого ухилянт не виїжджав з "пекла" на свободу коли була можливість? За 7 років війни міг сто раз виїхати, чи важко було зрозуміти,що рано чи пізно буде війна і мобілізація може бути уже масштабна? А перед початком війни так взагалі за декілька місяців усі уже говорили що війна от о почнеться, чому ухилянт не виїжджав? тоді до речі багато хто без проблем виїхав. Чи ухилянт думав собі що буде як при АТО,що хтось десь буде воювати,а він на дивані сидіти?
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18.03.2024 11:27 Відповісти
+2
деньги взять оформить на ВСУ а давателя в ближайший ТЦКа
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18.03.2024 11:21 Відповісти
+1
Мабуть мало запропонував
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18.03.2024 11:20 Відповісти
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Мабуть мало запропонував
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18.03.2024 11:20 Відповісти
деньги взять оформить на ВСУ а давателя в ближайший ТЦКа
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18.03.2024 11:21 Відповісти
І на могилізацію засранця. Посмів з цього пекла виїхати на свободу, от нахаба.
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18.03.2024 11:24 Відповісти
"Посмів з цього пекла виїхати на свободу" --- чого ухилянт не виїжджав з "пекла" на свободу коли була можливість? За 7 років війни міг сто раз виїхати, чи важко було зрозуміти,що рано чи пізно буде війна і мобілізація може бути уже масштабна? А перед початком війни так взагалі за декілька місяців усі уже говорили що війна от о почнеться, чому ухилянт не виїжджав? тоді до речі багато хто без проблем виїхав. Чи ухилянт думав собі що буде як при АТО,що хтось десь буде воювати,а він на дивані сидіти?
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18.03.2024 11:27 Відповісти
Так він нікуди не посмів виїхати, він встиг тіко посміти хабаря запропонувати
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18.03.2024 11:44 Відповісти
9 тисяч...
Пропонував...
Нищеброд...

Це вже коштуэ 15...

Може не знав?...
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18.03.2024 11:23 Відповісти
«Отпуститэ податэлю сэго курьэру т. Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлежностэй в крэдит за счэт Правлэния в городэ Арбатовэ.
Приложэниэ: бэз приложэний».
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18.03.2024 11:45 Відповісти
Ну це уже в любому випадку краще ніж платити 5000$ за мапу в інтернеті як пробратися за кордон і надувний човен на березі який буде чекати там втікачів
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18.03.2024 11:24 Відповісти
цікаво, як це виглядало?
типу:
- привіт!
- привіт.
- ти, прикордонник?
- ну, є трохи.
- дивись, у мене дев'ять тис долярів. на бери. ми з товаришем, пішли на ту сторону.

хто і для кого вигадує ці байки?
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18.03.2024 11:28 Відповісти
Це десь 350 000 мі "забронюватимся" аж бігом. Але мета досягнута - 4 роки колонії на всьму готовому.
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18.03.2024 11:29 Відповісти
- Дорогий, ти чому такий похмурий?
- Папандос на роботі.
- У сенсі "папандос"?
- З людьми, як завжди, домовилися про проходження кордону. А тут облава: СБУ, Слідаки з поліції, УВБ… Ледве не ляснули. Добре, що шеф встиг попередити в останній момент.
- Ну... прикро звичайно, але добре, що добре закінчується.
- Так ще не закінчилося. Людям шиють 369 статтю. А там по 3 частині реальний термін світить.
- То не тобі ж світить. Тобі то що?
- Дурепа! З людьми було все домовлено. Тепер заспівають слідчім із СБУ: з ким, коли і як було домовлено.
- О Боже! То тебе можуть посадити?
- Та кому мене треба садити! Зроблять пропозицію від якої неможливо відмовитись.
- І скільки?
- Ну… думаю десь на соточку я влетів
- Як "на соточку"?! Чому на "соточку"?
- 50 - СБУшникам, а 50 - УВБшники з Нацполом поділять. Такса. Це ще добре, що не ГБРівці. Ті взагалі безпредельщики по грошах.
- ***, плакала наша покупка квартири у Варшаві...
- Ні, ну ти не перебільшуй. Квартиру купимо - завдаток уже дали. А ось ремонт та меблі доведеться трохи відкласти. Нічого, дай боже все вирішити. А там, пару місяців і все надолужимо...
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18.03.2024 11:54 Відповісти
Конфісковані гроші до бюджету підуть. Дрібниця а приємно. То якби з ухилянтів так брати, то поповнимо трохи скарбницю. Їх у навчання, потім снаряди носити. А ТЦК менше роботи - не треба буде навіть когось відловлювати
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18.03.2024 11:56 Відповісти
Дурень! На 9 тищ, купив би сухарів і до закінчення війни ховався в печерах Карпат, навідь з повією!!!😁
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18.03.2024 11:57 Відповісти
 
 