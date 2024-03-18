На Львівщині чоловік пропонував прикордоннику $9000 хабаря, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Львівській області 29-річний чоловік разом зі своїм приятелем планували виїхати за кордон. За проходження прикордонного контролю без належних документів він запропонував прикордоннику 9000 доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Документів, які б давали право виїзду під час дії воєнного стану в обох чоловіків не було, то ж реалізувати свій задум вирішили в інший спосіб.

За проходження прикордонного контролю без належних документів українець запропонував прикордоннику відділу "Шегині" Львівського загону неправомірну вигоду в розмірі 9000 доларів США, на що отримав категоричну відмову", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час проведення невідкладних слідчих дій, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ, факт надання неправомірної вигоди задокументовано спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону, співробітників Служби безпеки України у Львівській області, слідчих ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Хабародавця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Слідчі дії тривають.

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