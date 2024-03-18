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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: серед поранених - троє поліцейських. ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліція фіксує наслідки російських атак по цивільній інфраструктурі, серед постраждалих – троє поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів, били з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. В результаті обстрілів постраждали чотири людини, серед них - троє поліцейських.

"Від ворожих атак потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Наддніпрянське, Понятівка, Киселівка, Іванівка, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Львове, Нововоронцовка та Дудчани.

Пошкоджень зазнали 6 приватних та 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, газова АЗС та автосервісне підприємство", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що військові рф атакували дроном Львове. Внаслідок вибуху скинутого боєприпасу постраждав 43-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та вогнепальні поранення різних частин тіла.

У Бериславі внаслідок атаки дроном-камікадзе типу "FPV" пошкоджено багатоповерховий будинок. У Нововоронцовці ворожий БпЛА пошкодив газову заправку, а в Антонівці - автомобіль.

По Іванівці російські військові гатили з танку, в результаті чого постраждали троє працівників поліції, у всіх контузії.

З тимчасово окупованого лівого берега Дніпра російські військові з артилерії обстрілювали і Херсон. Під вогневим ураженням ворога перебували припортова інфраструктура та житлові квартали. Зафіксовано пошкодження автосервісного підприємства у Дніпровському районі та багатоповерхового будинку у мікрорайоні "Корабел".

Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини

Усі служби оперативно доєднувалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, поліція збирала докази воєнних злочинів військових рф.

Також читайте: Росіяни скидають з дронів вибухівку на мешканців Херсонщини: поранено двох людей

За минулу добу поліція відреагувала на 157 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 6 проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (29128) Нацполіція (15272) Херсонська область (5876)


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