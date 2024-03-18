Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: серед поранених - троє поліцейських. ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліція фіксує наслідки російських атак по цивільній інфраструктурі, серед постраждалих – троє поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів, били з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. В результаті обстрілів постраждали чотири людини, серед них - троє поліцейських.

"Від ворожих атак потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Наддніпрянське, Понятівка, Киселівка, Іванівка, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Львове, Нововоронцовка та Дудчани.

Пошкоджень зазнали 6 приватних та 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, газова АЗС та автосервісне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 4 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що військові рф атакували дроном Львове. Внаслідок вибуху скинутого боєприпасу постраждав 43-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та вогнепальні поранення різних частин тіла.

У Бериславі внаслідок атаки дроном-камікадзе типу "FPV" пошкоджено багатоповерховий будинок. У Нововоронцовці ворожий БпЛА пошкодив газову заправку, а в Антонівці - автомобіль.

По Іванівці російські військові гатили з танку, в результаті чого постраждали троє працівників поліції, у всіх контузії.

З тимчасово окупованого лівого берега Дніпра російські військові з артилерії обстрілювали і Херсон. Під вогневим ураженням ворога перебували припортова інфраструктура та житлові квартали. Зафіксовано пошкодження автосервісного підприємства у Дніпровському районі та багатоповерхового будинку у мікрорайоні "Корабел".











Усі служби оперативно доєднувалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, поліція збирала докази воєнних злочинів військових рф.

Також читайте: Росіяни скидають з дронів вибухівку на мешканців Херсонщини: поранено двох людей

За минулу добу поліція відреагувала на 157 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 6 проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.