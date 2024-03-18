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Посилення української ППО - це тисячі врятованих людських життів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожне українське місто і село має бути захищене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав на сторінці у фейсбуці.

"Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих людських життів і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що коли "російський терор програє в Україні, вся Європа переможе".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота української ППО на Південному напрямку у ніч на 17 березня. ВIДЕО

Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні
Наслідки війни в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) ППО (3272)


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Топ коментарі
+15
То якого біса ти з самого початку своєї каденції звертав усі оборонні розробки ВПК
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18.03.2024 12:20 Відповісти
+12
Вова, ти, гнида тупа та неголена, звільнив ВСЮ бойову та досвідчену верхівку ЗСУ, спрацював військовий ліфт і підняв по службовим ****** на керівни посади купу військових, среди них і російськіх кротів, які отримали доступ до оперативной інформації, тому вже знищена батарея "Петріот", Хаймарс та гвінтокрили с пілотами. І ти, кончений брехливий крадій и вбивця українців ще рота свого розтуляєшь про зміцненя ППО? Да окрів зміцнення власной кішені ти більш тебе ничого не турбує, чмо ти шашлично-шаурмячне.
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18.03.2024 12:25 Відповісти
+11
Забрати клістрони з систем ППО, а потім волати "НАТО, закрий небо!"
Знищити всі ракетні програми та зупинити підприємства ВПК, а потім скиглити про нестачу ППО та іншого озброєння
І при цьому красти, наче останній день живуть. Красти на всьому!
Руйнувати підтримку, яку здобули кляті "бариги-папєрєднікі"
Узурпувати владу в руках неконституційного органу

І кажного вечора показувати: яке всі лайно, а він увесь у білому д'Артан'ян...

"Какая разніца" як воно зникне з влади (передоз, імпічмент, суд Лінча), аби це сталося як найшвидше!
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18.03.2024 12:29 Відповісти
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Дійшло нарешті до дебіла? Чи він поки що тільки придурюється?
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18.03.2024 12:17 Відповісти
що сценаристи зеленському напишуть, те й видає .
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18.03.2024 12:21 Відповісти
"якби на моєму місці був якийсь дурачок"©
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18.03.2024 12:30 Відповісти
Не дошло. Это текст такой написали спикеры. Самое страшное, что это заявляет га@дон, не давший ни копейки денег на окончание работ и производство собственных комплексов ПВО средней и малой дальности от "Луча". Лицемер хренрв
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18.03.2024 12:34 Відповісти
це їзда по вухах лохтората
бо витрачені гроші не на ЗСУ, а цих грошей докуїще
це не тисячі а десятки тисяч смертей наших захисників.
зарплата судді депутата 200+к
в той час коли президент (не України) а Чехії збирає гроші на снаряди ( не собі)
а для України
про які кількість врятованих життів їдеться в реченні про Павела???
відео з конкурсу до КС, де судді-кандидати не можуть пояснити статки в 8-10 лямів,
по м. Ладижин кожен день катається пилосос МаЗ, а перед новим роком замінили норм забор та на асфальт кругом садосчка поклали бруківку,
про скільки життів в цей час йшла мова тих суддів та нашої мерії??
а рівно про великий покуй на життя воїнів
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Ні, до нього не дойшо, то Вові спічрайтери написали а він тупо озвучив, з суфлера.
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18.03.2024 14:23 Відповісти
Ну гинуть - і що? У нас тут кордон з мексикою на порядку денному. Там же ж сотні тисяч гинуть щомісячно. І руйнування просто не зрівняти з українськими.

А ви тут про якісь системи ППО...
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18.03.2024 12:18 Відповісти
Зеленський, МОЖЕ ЗАЖЕРЛИВІ депутатики вже повернуть нульове розмитнення авто із ЕС. ? Досить АВТОБАРИГАМ спекулювати авто .

вернить простим українцям ПРАВО МАТИ АВТО ПО ЕВРОПЕЙСЬКИМ ЦІНАМ
Геттманцева і Найема - на гиляку ‼️
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18.03.2024 12:19 Відповісти
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18.03.2024 12:20 Відповісти
Так пробіжіться,Володимире Олекандровичу,з банкою по раді, уряду,чиновниках.Та й самі щось кинбДте,я от пенсіонер,а останнє віддаю.Та й прикупите щось для захисту неба
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18.03.2024 12:19 Відповісти
ви, мабуть, чи то з самого початку дурний, або не лікуєтесь.... не можна такого нічого "прикупити", навіть якщо у вас купа бабла, як на рашкє..., такі системи продають, або дають на прокат тільки зі згоди уряду, або парламенту, або президента, або всіх разом... тих країн, де це все є...
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18.03.2024 12:25 Відповісти
але за наявність тієї згоди відповідальний, знову ж таки, Найзеленіший.
Зовнішня політика його прямий обов'язок.
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18.03.2024 12:31 Відповісти
Тупа панянка не розуміє іронії.І не смійте,нещастя недороблене,мене ображати.Почепіть свого бубочку і моліться на нього.
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18.03.2024 12:56 Відповісти
То якого біса ти з самого початку своєї каденції звертав усі оборонні розробки ВПК
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18.03.2024 12:20 Відповісти
Бох послав невістку-серуху.
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18.03.2024 12:47 Відповісти
Яким чином. Ти що відновиш ракетну програму чи далі дороги в голові.
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18.03.2024 12:21 Відповісти
Он обещал свои собственные ракеты еще на весну 2023. Даже потопал ножками и снял Гусева, типа за не выполненные обещания. И ... ничего, холостой выхлоп. Пи@деть - не делать. Мозгов не нужно.
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18.03.2024 12:37 Відповісти
Я что-то не пойму, хрипате казало "ні нада нагнітать панікі, у нас всьо пат кантролєм". А шо такое тепер? 5-6 эффективных менеджеров не справляются?
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18.03.2024 12:21 Відповісти
5-6 менеджерів як раз таки справляються.

все згідно з оманом .

а 73% дякують
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18.03.2024 13:06 Відповісти
Цирк
робить одне думає інше говорить третє
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18.03.2024 12:25 Відповісти
"Думає" у вашому вислові - зайве слово. Він говорить (що завчив або написали) і робить (що скажуть "5-6 менеджерів"). А думати воно не вміє і не бажає.
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18.03.2024 12:32 Відповісти
Вова, ти, гнида тупа та неголена, звільнив ВСЮ бойову та досвідчену верхівку ЗСУ, спрацював військовий ліфт і підняв по службовим ****** на керівни посади купу військових, среди них і російськіх кротів, які отримали доступ до оперативной інформації, тому вже знищена батарея "Петріот", Хаймарс та гвінтокрили с пілотами. І ти, кончений брехливий крадій и вбивця українців ще рота свого розтуляєшь про зміцненя ППО? Да окрів зміцнення власной кішені ти більш тебе ничого не турбує, чмо ти шашлично-шаурмячне.
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18.03.2024 12:25 Відповісти
"Посилення української ППО - це тисячі врятованих людських життів"-сказав той, що в перші дні свого президенств вилучв клістрони, які контрабандою привезли "свинарчуки" із Засршки і порушувв н них спрви, бо купити їх було неможливо.
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18.03.2024 12:28 Відповісти
Забрати клістрони з систем ППО, а потім волати "НАТО, закрий небо!"
Знищити всі ракетні програми та зупинити підприємства ВПК, а потім скиглити про нестачу ППО та іншого озброєння
І при цьому красти, наче останній день живуть. Красти на всьому!
Руйнувати підтримку, яку здобули кляті "бариги-папєрєднікі"
Узурпувати владу в руках неконституційного органу

І кажного вечора показувати: яке всі лайно, а він увесь у білому д'Артан'ян...

"Какая разніца" як воно зникне з влади (передоз, імпічмент, суд Лінча), аби це сталося як найшвидше!
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18.03.2024 12:29 Відповісти
а майскіє шашликі не рятують вже життя
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18.03.2024 12:29 Відповісти
...татишо?! ану розкажи, як воно "на колчаковскіх фронтах", професійний уклоніст..:
а чого ж усі п"ять років прездобольства тільки тим зі своєю бандою зелених-зрадників і займаєсся, що розвалюєш обороноздатність України, від мародерства "на асфальтах-яйцях-гуманітарках", розміновування чонгарів, роззброєння оборонки, тримання Червінських у тюрмах, вагнергейтах, введення в оману довЄрчівого лохторату про шашлики, після чого тисячи загинули-зникли-окуповані-розбіглися по усьому Світі... ?
і "контрольний у голову" Україні - обезголовлення ЗСУ, звільнення Залужного і вмотивованої-досвіченої верхівки офіцерів.. при цьому - гівно зелене: дермаки-тимошенки-резніченкокови-верещучки-шурми-татарови.. - усі у порядку, банкують-бикують
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18.03.2024 12:32 Відповісти
А вкрадені мільярди - сотні тисяч загублених життів(
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18.03.2024 12:32 Відповісти
А оно забыло, как бегало и кричало, что путин не нападет?

Р-36М2 «Воєвода» решение всех вопросов,
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18.03.2024 12:35 Відповісти
Какая глубокая мыслЯ, биляд.
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18.03.2024 12:38 Відповісти
Вєстімо, шо ето Байден пролюбіл наше ПВО..
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18.03.2024 12:39 Відповісти
Так ось кого призначили речником повітряних сил.
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18.03.2024 12:39 Відповісти
Поясніть мені, будь ласка, хто розбирається: а чому Україна не користується американським ленд-лизом? Не розумію я цього.
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18.03.2024 12:41 Відповісти
ленд-лізом
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18.03.2024 12:52 Відповісти
тому що зелені потвори все хотять на халяву.
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18.03.2024 14:29 Відповісти
Дякую. Була і в мене така думка... Але, чи не буде без ленд-лізу дорожче?
Я просто впевнений, що буде.
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18.03.2024 14:53 Відповісти
Зеленський, де наші шахеди, чому не літають ? Хіба це не захист ? Для початку з себе питай.
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Усиление украинской ПВО - это тысячи спасенных человеческих жизней, - Зеленский. Источник:
===========
явка з повинною у злочині, який скоєний зеленським у 2019-2023 роки
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18.03.2024 14:28 Відповісти
Якось так на 2й рік війни дішло до чувака, що да, ППО то життя!!
З таким довгим доходінням в мене закралися підозри , а чи дійсно Зеленський єврей??? Бо концепт зброя-життя зрозуміють навіть діти!
А тут дорослий відгодований та і ще Єврей !
В мене багато друзів євреїв. Розумні люди, а тут таке, навіть не дурне, а просто НІЯКЕ.
То просто ганьба для всього єврейського народу!
Нічого не поробиш в кожній нації є свої стидоби.
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18.03.2024 14:49 Відповісти
Українською буде жид Чес. žid, Словац. žid. Пол. Żyd Словен. jew.
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18.03.2024 18:20 Відповісти
 
 