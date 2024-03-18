Посилення української ППО - це тисячі врятованих людських життів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожне українське місто і село має бути захищене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав на сторінці у фейсбуці.

"Кожне суттєве посилення нашої ППО – це тисячі врятованих людських життів і реальне наближення повноцінного повітряного щита для України. Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що коли "російський терор програє в Україні, вся Європа переможе".

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