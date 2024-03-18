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У Києві відбувся Форум підтримки російських добровольців, на якому виступив Буданов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Форум підтримки російських добровольців, які воюють за незалежність України та свободу Росії, відбувся у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

Добровольці

На форумі підписали меморандум про підтримку російських добровольців, що воюють проти путінського режиму. Підписанти "закликають усіх громадян Росії, які виступають проти політики Кремля, проти агресивної війни РФ з Україною, проти всіх воєн і політичних репресій, розв’язаних злочинною російською. владою, підтримувати сили російських добровольців, що воюють проти путінського режиму". Повний текст меморандуму опублікують згодом.

Добровольці

До форуму також долучився в онлайн-режимі начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Добровольці

У вітальному слові він відзначив внесок російських добровольців у справу захисту України агресії РФ, а також привітав "спеціальну визвольну операцію", яку антипутінські повстанці ведуть зараз у Курській та Бєлгородській областях.

"Ваш обов'язок перед рідною країною не лише вести боротьбу проти фашистського режиму, а й об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву. Я вірю у вас, я вірю в нову Росію, яку вам доведеться створити заново", - цитує Буданова "Фонд 24.02".

За даними ASTRA, екоактивістка Євгенія Чирікова сказала, що вона сподівається, що вдасться "сформувати свою повстанську антипутінську армію".

Читайте: Легіон "Свобода Росії" оприлюднив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях: 613 вбитими, 829 пораненими. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

росія (66021) добровольці (934)


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Топ коментарі
+6
Якщо хто не в курсі, то всі ці російські підрозділи входять до складу ЗСУ.
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18.03.2024 13:06 Відповісти
+4
На мероприятии выступали Марк Фейгин, Евгения Чирикова, Андрей Волна, Гарри Каспаров, Илья Пономарев и участники батальонов, в которых за Украину воюют граждане РФ - «Легиона Свобода России» и «Сибирского батальна».

На мероприятии также онлайн появился и глава украинской разведки Буданов.
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18.03.2024 13:00 Відповісти
+3
Це Фейгін на третьому фото?
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18.03.2024 12:36 Відповісти
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Щоками мірялись?
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18.03.2024 12:32 Відповісти
Це Фейгін на третьому фото?
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18.03.2024 12:36 Відповісти
Ja ja , ist ehr , das Feikin 😁
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18.03.2024 12:57 Відповісти
На мероприятии выступали Марк Фейгин, Евгения Чирикова, Андрей Волна, Гарри Каспаров, Илья Пономарев и участники батальонов, в которых за Украину воюют граждане РФ - «Легиона Свобода России» и «Сибирского батальна».

На мероприятии также онлайн появился и глава украинской разведки Буданов.
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18.03.2024 13:00 Відповісти
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18.03.2024 13:19 Відповісти
Існування за застосування цих російських батальйонів погоджено з нашими західними партнерами?
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18.03.2024 12:39 Відповісти
Так , їх сформували з добровольців легендарного ДУК . Вони воюють з 2014 за Україну.
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18.03.2024 14:22 Відповісти
хароших рускіх неіснує!
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18.03.2024 12:49 Відповісти
Circus EL Schapito 🤦 svaboda razii , i Feikin v kampashku ....🤣🤣🤣
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18.03.2024 12:56 Відповісти
Якщо хто не в курсі, то всі ці російські підрозділи входять до складу ЗСУ.
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18.03.2024 13:06 Відповісти
Знов ,,хаароших" кацапів пропагують!
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18.03.2024 13:15 Відповісти
ну,по крайній мірі,хоч зі зброєю в руках,а не "пастаять на виборчих дільницях" ,і "я нє прізіваю к рєвалюції".Так, як звучать виступи "харошіх рускіх"лібералів.
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18.03.2024 13:22 Відповісти
якщо воюють зі зброєю в руках проти кгбістів і путіністів, то вже для нас добре, це реальні союзники, без них путінський режим не перемогти, путін при владі тільки завдяки росіянам,які мовчать або бачать в нас ворогів, чим більше їх перейде на сторону України, тим швидше закінчиться війна. Не треба забувати, що багато ж українців платять тисячі доларів, щоб уникнути мобілізації.
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18.03.2024 13:57 Відповісти
Дожилися...кацапи самі придумали, самі реалізували. А наївний українець як завжди бив свого. Панування кацапів певно тут ніколи не скінчиться.
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18.03.2024 14:21 Відповісти
Буданов пропіарився ...
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18.03.2024 14:24 Відповісти
Вітаю!
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18.03.2024 15:04 Відповісти
Буданов то сила! Форуми, конференції, виступи, прогнози! А працює він напевно по ночах, ніц його не бере! Отто чоловік має здоров'я!
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18.03.2024 14:30 Відповісти
я думаю, підтримка путіна в росії аж на 88% не є придуманою

також я думаю, що путіна грає "васіліч" і патрушєв чекає моменту реставрації ссср

в росії є дві ідеології : ідеологія російської імперії для еліт і ідеологія ссср для всіх решти

така собі піраміда маслова, в варіанті матрьошкі, або два-в-одном, чисто по-русскі

це придумав путін, і покійник досі має 88% підтримки

носії цих, здавалось би опозиційних ідеологій, ніяк не опонують один одному, бо звиклись з їснуванням государства-в-государствє, в них всюди попаданці і машини часу, еліта живе в своїй геополітичній історії, народ в своїй, навєрху бєлогвардєйци, внізу красноармєйци, і рубль їх всіх помирив

але військовим цих формувань хочу побажати міцного здоров'я, успіхів та Божої допомоги

в історії росії бувало кілька років, де проблискувало щось можливе-нормальне, може цього разу і спрацює !
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18.03.2024 15:05 Відповісти
 
 