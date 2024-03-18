У Києві відбувся Форум підтримки російських добровольців, на якому виступив Буданов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Форум підтримки російських добровольців, які воюють за незалежність України та свободу Росії, відбувся у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

На форумі підписали меморандум про підтримку російських добровольців, що воюють проти путінського режиму. Підписанти "закликають усіх громадян Росії, які виступають проти політики Кремля, проти агресивної війни РФ з Україною, проти всіх воєн і політичних репресій, розв’язаних злочинною російською. владою, підтримувати сили російських добровольців, що воюють проти путінського режиму". Повний текст меморандуму опублікують згодом.

До форуму також долучився в онлайн-режимі начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У вітальному слові він відзначив внесок російських добровольців у справу захисту України агресії РФ, а також привітав "спеціальну визвольну операцію", яку антипутінські повстанці ведуть зараз у Курській та Бєлгородській областях.

"Ваш обов'язок перед рідною країною не лише вести боротьбу проти фашистського режиму, а й об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву. Я вірю у вас, я вірю в нову Росію, яку вам доведеться створити заново", - цитує Буданова "Фонд 24.02".

За даними ASTRA, екоактивістка Євгенія Чирікова сказала, що вона сподівається, що вдасться "сформувати свою повстанську антипутінську армію".

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