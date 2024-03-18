Окупанти поцілили по території храму в с. Новоосинове на Харківщині, вибухами пошкоджено будівлю сільради, одну людину поранено. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці окупанти вдарили по православному храму в с. Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, село Новоосинове розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні ураження російської ствольної та реактивної артилерії.
"Снаряд влучив у котельню, яка розташовувалася поруч із будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м.
Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву", - йдеться в повідомленні.
Також у ДСНС повідомили, що вибухами пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі, 1 особа отримала поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль