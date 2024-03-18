Ліквідовано підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян ЄС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвії ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Крім цього, "за порадою" шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих. Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували. Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті. Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на "старті" їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.
Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник переховується за кордоном.
Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.
Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм загрожує до 8 років тюрми.
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Але безперечно, "Ми нє понімаєм, ето другоє!"
комп'ютерне та серверне обладнання , це отой кнопочний телефон?
документація, чорнові записи, це отой складений папірець а5?
не хочуть мєнти в окопи.
а єс приплели, що б хоч якось сбу не палити?
Хтось пояснить, що це за інвестори, які купляються на замануху ?? Або, що це за замануха, на яку купляються "інвестори"??