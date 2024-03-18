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Ліквідовано підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян ЄС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвії ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Ліквідовано міжнародну шахрайську схему

Крім цього, "за порадою" шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих. Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували. Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті. Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на "старті" їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.

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Ліквідовано міжнародну шахрайську схему

Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник переховується за кордоном.

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Ліквідовано міжнародну шахрайську схему

Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм загрожує до 8 років тюрми.

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Ліквідовано міжнародну шахрайську схему

Автор: 

кіберзлочин (810) Латвія (1363) шахрайство (1107) СБУ (12964)


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Топ коментарі
+4
А може пора їх вішати на ГИЛЯКИ? На фіг кормити у СІЗО?
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18.03.2024 16:23 Відповісти
+4
Від них мало чим відрізняється ігровий бізнес і зокрема постійно нахвалюваний Цензором Favbet.
Але безперечно, "Ми нє понімаєм, ето другоє!"
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18.03.2024 16:26 Відповісти
+3
спочатку очолили, а потім ліквідували))
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18.03.2024 17:01 Відповісти
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А може пора їх вішати на ГИЛЯКИ? На фіг кормити у СІЗО?
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18.03.2024 16:23 Відповісти
Що Тищенка без додаткових грошей залишили?
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18.03.2024 16:25 Відповісти
Від них мало чим відрізняється ігровий бізнес і зокрема постійно нахвалюваний Цензором Favbet.
Але безперечно, "Ми нє понімаєм, ето другоє!"
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18.03.2024 16:26 Відповісти
Гетьманцев?
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18.03.2024 16:26 Відповісти
чергова, брєдятіна, про "наша служба і опасна і трудна"!
комп'ютерне та серверне обладнання , це отой кнопочний телефон?
документація, чорнові записи, це отой складений папірець а5?
не хочуть мєнти в окопи.
а єс приплели, що б хоч якось сбу не палити?
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18.03.2024 16:35 Відповісти
Ви не розумієш. Такий кнопочник фіг зламаєш !! Сервер !!
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18.03.2024 17:47 Відповісти
Що сказати - молодці СБУ та інші.
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18.03.2024 16:48 Відповісти
спочатку очолили, а потім ліквідували))
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18.03.2024 17:01 Відповісти
виманювання коштів з інвесторів електронних бірж

Хтось пояснить, що це за інвестори, які купляються на замануху ?? Або, що це за замануха, на яку купляються "інвестори"??
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18.03.2024 17:45 Відповісти
 
 