Захищаючи Україну, загинув колишній редактор СТБ та ведучий Петро Цурукін, він понад пів року вважався зниклим безвісти. ФОТО
У боях за Україну загинув колишній редактор СТБ та ведучій телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін.
Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на Трускавецьку міську раду, звідки родом був Цурукін, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", - йдеться у повідомленні міської раді.
Понад пів року журналіста вважали зниклим безвісти.
Цурукін працював на телеканалі СТБ головним редактором проєкту "Один за всіх", а також був ведучим телеканалу Kyiv Live.
За даними ІМІ, він став 74-й медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.
Топ коментарі
+26 YU ST
показати весь коментар18.03.2024 15:19 Відповісти Посилання
+25 BAP9IG
показати весь коментар18.03.2024 15:21 Відповісти Посилання
+24 Hanka Panyanka
показати весь коментар18.03.2024 15:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим, що у Тисі ризикують боягузливо потонути, лиш би не мобілізували - ганьба.
А Героям - слава!
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
🙏Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!