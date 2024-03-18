Захищаючи Україну, загинув колишній редактор СТБ та ведучий Петро Цурукін, він понад пів року вважався зниклим безвісти. ФОТО

У боях за Україну загинув колишній редактор СТБ та ведучій телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на Трускавецьку міську раду, звідки родом був Цурукін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", - йдеться у повідомленні міської раді.

Понад пів року журналіста вважали зниклим безвісти.

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Цурукін працював на телеканалі СТБ головним редактором проєкту "Один за всіх", а також був ведучим телеканалу Kyiv Live.

За даними ІМІ, він став 74-й медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.