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Захищаючи Україну, загинув колишній редактор СТБ та ведучий Петро Цурукін, він понад пів року вважався зниклим безвісти. ФОТО

У боях за Україну загинув колишній редактор СТБ та ведучій телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на Трускавецьку міську раду, звідки родом був Цурукін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", - йдеться у повідомленні міської раді.

Понад пів року журналіста вважали зниклим безвісти.

Загинув Петро Цурукін

Петро Цурукін

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Цурукін працював на телеканалі СТБ головним редактором проєкту "Один за всіх", а також був ведучим телеканалу Kyiv Live.

За даними ІМІ, він став 74-й медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

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ІМІ (19) втрати (4444)


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Топ коментарі
+26
Героям слава!
Тим, що у Тисі ризикують боягузливо потонути, лиш би не мобілізували - ганьба.
А Героям - слава!
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18.03.2024 15:19 Відповісти
+25
Спочивай з Богом, герою.
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18.03.2024 15:21 Відповісти
+24
жах і відчай, мої співчуття рідним та близьким...
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18.03.2024 15:18 Відповісти
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жах і відчай, мої співчуття рідним та близьким...
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18.03.2024 15:18 Відповісти
Героям слава!
Тим, що у Тисі ризикують боягузливо потонути, лиш би не мобілізували - ганьба.
А Героям - слава!
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18.03.2024 15:19 Відповісти
голосував чи голосувала за зеленського - пиз ДУЙ в ЗСУ.хватить тут умнічать.
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18.03.2024 18:53 Відповісти
Ні вуйку, я за голосував за Пороха. А перемогу зебілів сприйняв як особисту трагедію. Хоча сам Зе мене приємно здивував, бо я був 100% впевнений, що воно здасть Україну. Але ж ні - бореться як лев. Тому і Порох його підтримує. Хоча всі думаючі люди очікують на формування Уряду Народної Згоди, де Порох буде прем'єром.
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18.03.2024 19:13 Відповісти
Спочивай з Богом, герою.
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18.03.2024 15:21 Відповісти
Сонечко (((. Як же ж боляче.. Молодий хлопчина такий. До землі уклін, шана і поглинаючий сум..
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18.03.2024 15:32 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу загиблого воїна Петра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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18.03.2024 15:36 Відповісти
Царство небесне сину України
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18.03.2024 17:51 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
🙏Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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18.03.2024 17:53 Відповісти
Непоправні втрати України...Вічна Пам'ять герою і Царство Небесне. Щирі співчуття родині 💔
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19.03.2024 09:40 Відповісти
 
 