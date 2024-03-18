Партію нелегальних цигарок на 5,4 млн грн вилучено на Київщині, - БЕБ. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині виявили партію нелегальних цигарок вартістю 5,4 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Так, на Київщині було викрило масштабну схему з продажу нелегально виготовлених підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено сигарети вартістю 5,4 млн грн.

Раніше представники відомого виробника тютюнових виробів виявили на ринку продукцію з підробленими товарними знаками та найменуванням своєї компанії. Після цього вони звернулися до БЕБ.

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"Детективи БЕБ встановили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних тютюнових виробів на території Київщини. Фігуранти кримінального провадження збували товар через пункти роздрібної торгівлі на території Київщини та по всій території України доставляючи поштою.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 63 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет орієнтовною вартістю 5,4 млн грн. Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу", - йдеться в повідомленні.

Слідство триває. Вирішується питання щодо оголошення підозри організатору схеми та його спільникам.

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