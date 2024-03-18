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Партію нелегальних цигарок на 5,4 млн грн вилучено на Київщині, - БЕБ. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині виявили партію нелегальних цигарок вартістю 5,4 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Так, на Київщині було викрило масштабну схему з продажу нелегально виготовлених підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено сигарети вартістю 5,4 млн грн.

Раніше представники відомого виробника тютюнових виробів виявили на ринку продукцію з підробленими товарними знаками та найменуванням своєї компанії. Після цього вони звернулися до БЕБ.

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"Детективи БЕБ встановили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних тютюнових виробів на території Київщини. Фігуранти кримінального провадження збували товар через пункти роздрібної торгівлі на території Київщини та по всій території України доставляючи поштою.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 63 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет орієнтовною вартістю 5,4 млн грн. Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу", - йдеться в повідомленні.

Слідство триває. Вирішується питання щодо оголошення підозри організатору схеми та його спільникам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збитки на 100 мільйонів: БЕБ знайшло великий цех з нелегального виробництва тютюну. ФОТОрепортаж

Нелегальні цигарки
Нелегальні цигарки
Нелегальні цигарки

Автор: 

Київська область (4087) цигарки (982) тютюн (541) Бюро економічної безпеки (645)


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Топ коментарі
+5
А ви ще більше підніміть акциз.
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18.03.2024 15:42 Відповісти
+3
Ізверги..
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18.03.2024 15:40 Відповісти
+2
нелюди.....
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18.03.2024 15:43 Відповісти
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Ізверги..
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18.03.2024 15:40 Відповісти
А ви ще більше підніміть акциз.
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18.03.2024 15:42 Відповісти
думаєш якщо акциз зробити нульовий виробництво контрафакту припиниться? Його взагалі для ринку ЄС роблять, український ринок то дрібнички
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18.03.2024 16:18 Відповісти
нелюди.....
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18.03.2024 15:43 Відповісти
То й добре. Хлопцям відправте відразу. Ще пошукайте контрабас кофеїну.
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18.03.2024 15:44 Відповісти
Хлопцям... Ага, щаз. До АТБ!
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18.03.2024 17:06 Відповісти
Блін, таки да..до нього..там вся гуманітарка(
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18.03.2024 18:45 Відповісти
Але ж їх, якісь істоти виробляли у приміщенні, пакували, транспортували??? Точно, як бурштином, контрабасом, наркотою, проституцією … Співпадіння ?

Це ж не орки прутіна в Україні!?
Тому, і вішати треба цих істот, навпроти міських та селищних Рад!

Для наочності дій, приблудам95!!

Слава Україні!
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18.03.2024 15:48 Відповісти
знайди у ФБ Плінського, він цю тему добре висвічую...Є три великі нелегальні фабрики. Одна з них дончанину Гельзіну належить( померлий ФК "Олімпік", будівництво доріг "Альтком") друга колишньому члену БПП Козловському( ФК "Рух")
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18.03.2024 16:17 Відповісти
І тут брешуть гади 5.4млн\63тис=85.7пачка,вона в продажі 45грн без акциза як на фото.напевно собі на премію так рахують
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18.03.2024 16:23 Відповісти
 
 