Заблоковано ще 5 "схем для ухилянтів": серед фігурантів - директор театру у Кропивницькому. Вартість "послуг" сягала $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду призовників за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано вісім організаторів оборудок. Серед ключових фігурантів - директор театру та посадовиця міського відділу реєстрації актів цивільного стану.

За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон на підставі підроблених документів.

Вартість таких "послуг" оцінювали до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від різновиду "схеми".

"Так, у Києві контррозвідники СБУ затримали двох мешканців столиці, які відправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу за підробленими документами.

Зловмисники шукали потенційних клієнтів серед кола своїх знайомих та пропонували їм декілька схем виїзду", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян ЄС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж













Зокрема фігуранти оформлювали ухилянтів водіями міжнародних рейсів. Потім їхні персональні дані вносили до системи "Шлях" як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів.

Крім того за окрему суму зловмисники продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни Євросоюзу.

Також одна із схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

За даними СБУ, на Кіровоградщині затримано директора одного із обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу.

Також читайте: Затримано рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки, - СБУ

Таким чином фігурант гарантував військовозобов’язаним "бронь" від мобілізації.

У Дніпрі викрито юриста, який пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю.

"До протиправної діяльності він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

За схемою після реєстрації "шлюбу" ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин "дружина" поверталася в Україну", - додають у СБУ.

Згодом їй оформляли розлучення та реєстрували новий "шлюб".

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано родину зрадників, які готували ракетні удари по Україні та хоронили останки ліквідованих рашистів під Києвом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.