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Заблоковано ще 5 "схем для ухилянтів": серед фігурантів - директор театру у Кропивницькому. Вартість "послуг" сягала $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала ще п’ять схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду призовників за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано вісім організаторів оборудок. Серед ключових фігурантів - директор театру та посадовиця міського відділу реєстрації актів цивільного стану.

За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон на підставі підроблених документів.

Вартість таких "послуг" оцінювали до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від різновиду "схеми".

"Так, у Києві контррозвідники СБУ затримали двох мешканців столиці, які відправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу за підробленими документами.

Зловмисники шукали потенційних клієнтів серед кола своїх знайомих та пропонували їм декілька схем виїзду", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема фігуранти оформлювали ухилянтів водіями міжнародних рейсів. Потім їхні персональні дані вносили до системи "Шлях" як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів.

Крім того за окрему суму зловмисники продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни Євросоюзу.

Також одна із схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

За даними СБУ, на Кіровоградщині затримано директора одного із обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу.

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Таким чином фігурант гарантував військовозобов’язаним "бронь" від мобілізації.

У Дніпрі викрито юриста, який пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю.

"До протиправної діяльності він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

За схемою після реєстрації "шлюбу" ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин "дружина" поверталася в Україну", - додають у СБУ.

Згодом їй оформляли розлучення та реєстрували новий "шлюб".

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Автор: 

СБУ (12964) ухилянти (991)


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Топ коментарі
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"...за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів..."
Ну зовсім без стиду, без совісті. Ну оформлював би вже працівником сцени...
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18.03.2024 17:33 Відповісти
+3
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18.03.2024 17:49 Відповісти
+3
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18.03.2024 19:06 Відповісти
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"За даними СБУ, на затримано директора одного із обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу.

Таким чином фігурант гарантував військовозобов'язаним "бронь" від ."

Хто тут у нас постійно верещить про поліцію ??
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18.03.2024 17:26 Відповісти
"...за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів..."
Ну зовсім без стиду, без совісті. Ну оформлював би вже працівником сцени...
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18.03.2024 17:33 Відповісти
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18.03.2024 17:49 Відповісти
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18.03.2024 19:06 Відповісти
вазелінова тварюка, дохитався....
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18.03.2024 20:12 Відповісти
Які молодці. Не очікував, що так активно перекриватимуть схеми ухилянтам.
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18.03.2024 17:51 Відповісти
С окопа пишешь, мразота?
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18.03.2024 21:25 Відповісти
Що? М'яка точка горить?! Бот
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18.03.2024 21:31 Відповісти
Вот вам показатель.
Почему то с коррупцией на всех уровнях власти так активно никто не борется.
Убытков, так называемые "ухылянты", стране точно не наносят.
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18.03.2024 18:59 Відповісти
Приносять чи ні - російських ботів це не стосується.
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18.03.2024 21:34 Відповісти
А чого бот ?
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18.03.2024 22:36 Відповісти
є деякі особливості
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18.03.2024 23:36 Відповісти
а директор 95 кварталу чому досі не затриманий?
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18.03.2024 19:09 Відповісти
Ето все ненормально. Гражданских людей держат как в закрытом концлагере. Такой беспредел только в Украине и Северной Корее.... Даже в Сомали и Пакистане, Израиле мужчины могут выехать заграницу, а у нас нет, причем етот запрет не имеет срока давности, он может продолжаться десятилетиями..........
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19.03.2024 13:57 Відповісти
А колишніх квнщиків там не має?
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19.03.2024 14:56 Відповісти
 
 