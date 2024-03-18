Заввідділенням затримана на Буковині на хабарі 175 тис. грн за оформлення групи інвалідності, - Нацполіція. ФОТО
У Чернівецькій області затримана завідувачка відділення – членкиня комісії одного з медичних закладів, яка за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності. Вартість "послуги" становила від 3,5 до 5 тис. доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Кошти лікарка отримувала за кожен етап корупційної схеми. В ході процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабаря.
Зловмисницю затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
За результатами обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 182 тис. грн.
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Ще 5 років тому пропонували зробити 3 групу за 3 тисячі "зелених". Ну, в мене тоді й наміру такого не було.
Шкода, - треба було тоді про це думати. )))