Заввідділенням затримана на Буковині на хабарі 175 тис. грн за оформлення групи інвалідності, - Нацполіція. ФОТО

У Чернівецькій області затримана завідувачка відділення – членкиня комісії одного з медичних закладів, яка за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності. Вартість "послуги" становила від 3,5 до 5 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Кошти лікарка отримувала за кожен етап корупційної схеми. В ході процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабаря.

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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За результатами обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 182 тис. грн.