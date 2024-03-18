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Новини Фото Хабарники
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Заввідділенням затримана на Буковині на хабарі 175 тис. грн за оформлення групи інвалідності, - Нацполіція. ФОТО

У Чернівецькій області затримана завідувачка відділення – членкиня комісії одного з медичних закладів, яка за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з ІІ групою інвалідності. Вартість "послуги" становила від 3,5 до 5 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Лікарка хабарник затримана на Буковині

Кошти лікарка отримувала за кожен етап корупційної схеми. В ході процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабаря.

хабар

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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За результатами обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 182 тис. грн. 

Автор: 

Буковина (854) хабар (4733) лікарі (1290) інвалідність (276)


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Топ коментарі
+3
В принципі, за другу групу це доволі демократично за ********* розцінками, напевно, мала чималу клієнтуру, що не сподобалось конкурентам з ВЛК та ТЦК. Гадаю, заставу сплатить без проблем, якщо працювала з початку війни.
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18.03.2024 17:13 Відповісти
+2
Война для бідних. А в кого немає грошей, то з відсутностю органів, ще зараз попробуй ту інвалідність отримати.
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18.03.2024 18:38 Відповісти
+1
Доларовии дощ - для таких членкинь і членів
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18.03.2024 16:52 Відповісти
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Доларовии дощ - для таких членкинь і членів
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18.03.2024 16:52 Відповісти
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18.03.2024 16:52 Відповісти
Хороша котлета )
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18.03.2024 17:02 Відповісти
Бажаю, що в тебе в родині тільки куплені інвалідності були.
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18.03.2024 18:39 Відповісти
В принципі, за другу групу це доволі демократично за ********* розцінками, напевно, мала чималу клієнтуру, що не сподобалось конкурентам з ВЛК та ТЦК. Гадаю, заставу сплатить без проблем, якщо працювала з початку війни.
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18.03.2024 17:13 Відповісти
У сірйозних пацанів картельна змова, а вона зі своїм демпінгом їм весь паблік рілейшнз і промоушен ламати пішла
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18.03.2024 17:37 Відповісти
Так. Дуже дешево за 2 групу.
Ще 5 років тому пропонували зробити 3 групу за 3 тисячі "зелених". Ну, в мене тоді й наміру такого не було.
Шкода, - треба було тоді про це думати. )))
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18.03.2024 20:06 Відповісти
Так, теж свого пропонували зробити інвалідність за схожу суму (групу не уточнював) і дехто з колег по роботі зробив, а мені якось соромно було. Молодий був та наївний - тепер теж шкодую, бо тепер є розуміння що з нашою державою інакше не можна.
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18.03.2024 20:14 Відповісти
оце так застава, добре знає табличку ділення
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18.03.2024 18:29 Відповісти
Война для бідних. А в кого немає грошей, то з відсутностю органів, ще зараз попробуй ту інвалідність отримати.
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18.03.2024 18:38 Відповісти
Очевидно, що ТЦК та ВЛК діють в змові, в не тільки на Буковині. Наразі для них знайшлася золота жила для збагачення, граючи на вирішенні доль чоловіків призивного віку. Є гроші - підтвердять або дадуть інвалідність, нема - навіть мумія буде визначена виключно здоровою для призову.
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18.03.2024 19:38 Відповісти
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18.03.2024 20:12 Відповісти
 
 