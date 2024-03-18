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До 9 років засуджено самопроголошеного голову Димерської ОТГ на Київщині за співпрацю з окупантами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Суд визнав мешканця Київщини, самопроголошеного голову Димерської ОТГ, винним у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироком суду чоловіку заборонено 15 років обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, а також організаціях, що надають публічні послуги", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Самопроголошеному голові Димерської ОТГ повідомлено про підозру у співпраці з окупантами, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Самопроголошений голова Димерської ОТГ

Як зазначається, у суді прокурори довели, що чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Він допомагав їм орієнтуватися на місцевості. На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами засуджений повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

Читайте: Колишнього голову окупаційної "адміністрації" Лисичанська Скорого заарештували в Росії, - Східна правозахисна група

Також він дав інтерв’ю російському медіа, в якому розповідав про лояльність окупантів та необхідність співпраці з ними. В адміністративній будівлі селищної ради здійснював прийом громадян, роздавав мешканцям населеного пункту газети з пропагандою збройної агресії РФ проти України та "гуманітарну допомогу", що надходила з території країни-агресора. Зрадник підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.

Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 14 років за ґратами засуджено зрадника, який під час захоплення Балаклії очолив окупаційну адміністрацію

Автор: 

Київська область (4087) вирок (1092) колабораціонізм (1171) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+20
Тобто, за державну зраду, співпрацю з окупантами та незаконну передачу даних учасників АТО, ТРО (що точно призвело до вбивств, полону та катувань останніх) ця мерзота отримала лише дев'ять років. Це значно менше, ніж, наприклад, ряд покарань військовослужбовцям та мобілізованим встановлених законом 8271, ще й без права оскарження. Дуже "справедливо" далі вже нікуди...
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18.03.2024 18:06 Відповісти
+19
то воїну за відмову дають більше ніж зраднику???
заібісь закони...
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18.03.2024 18:04 Відповісти
+15
9 років за зраду?
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Джерело:
Тільки за це треба давати 15 років сурового режиму
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18.03.2024 18:14 Відповісти
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Пхе!
Ми бачимо, як дупи нагорі проголосили себе головами і їм за це нічо нема!
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18.03.2024 17:59 Відповісти
Під цю ж статтю підпадає діяльність і бездіяльність зєрмачні. Їм скільки світить?
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18.03.2024 18:02 Відповісти
то воїну за відмову дають більше ніж зраднику???
заібісь закони...
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18.03.2024 18:04 Відповісти
Коли до нас влізли кацапи, перші хто втік були чинуши, менти і воєнкомат. Вранці вже нікого не було. Одні бумажки на вітру по площі літали.
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18.03.2024 18:06 Відповісти
Тобто, за державну зраду, співпрацю з окупантами та незаконну передачу даних учасників АТО, ТРО (що точно призвело до вбивств, полону та катувань останніх) ця мерзота отримала лише дев'ять років. Це значно менше, ніж, наприклад, ряд покарань військовослужбовцям та мобілізованим встановлених законом 8271, ще й без права оскарження. Дуже "справедливо" далі вже нікуди...
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18.03.2024 18:06 Відповісти
а чому не 30ть
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18.03.2024 18:11 Відповісти
9 років за зраду?
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Джерело:
Тільки за це треба давати 15 років сурового режиму
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18.03.2024 18:14 Відповісти
За це пожиттєве мало бути, взагалі то
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18.03.2024 19:20 Відповісти
Не переймайтеся. Він років через три вийде.
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18.03.2024 19:48 Відповісти
Цій потворі - всього 9 років? А потім вийде й буде дулі загиблим та їхнім сім"ям крутити? Ви там нє ******?
Сподіваюсь, його причавлять у тюразі. Або опетушать.
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18.03.2024 18:16 Відповісти
Розумієте, чому зрадникам, колаборантам, гвалтівникам, педофілам та убивцям дають строк по мінімуму?
Владі потрібно, щоб у країні був непорядок і смута. Щоб люди не могли жити спокійно. Тоді влада житиме й ловитиме золоту рибку у мутній воді, а пересічні будуть виживати серед отого кримінального шмаття.

До того ж, якщо влада-російський агент, то навіщо їм карати тим, хто прислужував рашці?
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18.03.2024 18:21 Відповісти
щось прапор не кепці не скрепний, натівський
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18.03.2024 18:21 Відповісти
Це що ж за міра така зраднику України??!!
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18.03.2024 18:25 Відповісти
Носії сруськага ізика, дали йому можливість, знищувати Українців в Україні?? Яка влада приблуд95, такі й її наслідки!!

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді, гроші виділені адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни, воно не має ніякого відношення.
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18.03.2024 19:16 Відповісти
Рило навіщо замалювали?
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18.03.2024 19:19 Відповісти
сторожа, що попередив жителів закритого жк про прихід тцк осудили на п'ять років!
зрадника держави, на дев'ять?
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18.03.2024 19:27 Відповісти
Це падло ще ухмиляється, мабуть десь на зоні про теплий закуток "дабазарілся". У Франції в 44-му, після деокупації, за колаборацію просто розтрілювали - законно.
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19.03.2024 01:10 Відповісти
 
 