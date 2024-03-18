До 9 років засуджено самопроголошеного голову Димерської ОТГ на Київщині за співпрацю з окупантами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Суд визнав мешканця Київщини, самопроголошеного голову Димерської ОТГ, винним у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України в умовах воєнного стану.
Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироком суду чоловіку заборонено 15 років обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, а також організаціях, що надають публічні послуги", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у суді прокурори довели, що чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Він допомагав їм орієнтуватися на місцевості. На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами засуджений повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.
Також він дав інтерв’ю російському медіа, в якому розповідав про лояльність окупантів та необхідність співпраці з ними. В адміністративній будівлі селищної ради здійснював прийом громадян, роздавав мешканцям населеного пункту газети з пропагандою збройної агресії РФ проти України та "гуманітарну допомогу", що надходила з території країни-агресора. Зрадник підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Наразі чоловік перебуває під вартою.
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Ми бачимо, як дупи нагорі проголосили себе головами і їм за це нічо нема!
заібісь закони...
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Джерело:
Тільки за це треба давати 15 років сурового режиму
Сподіваюсь, його причавлять у тюразі. Або опетушать.
Владі потрібно, щоб у країні був непорядок і смута. Щоб люди не могли жити спокійно. Тоді влада житиме й ловитиме золоту рибку у мутній воді, а пересічні будуть виживати серед отого кримінального шмаття.
До того ж, якщо влада-російський агент, то навіщо їм карати тим, хто прислужував рашці?
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді, гроші виділені адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни, воно не має ніякого відношення.
зрадника держави, на дев'ять?