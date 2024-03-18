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Ще три сім’ї разом із дітьми виїхали з окупованих РФ територій, - Лубінець. ФОТОрепортаж

На підконтрольну Україні територію приїхали родини із Запорізької та Донецької областей. Сьогодні їх зустріли в Центрі захисту прав дитини.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Одна сім’я разом із трирічним малюком мешкала у Енергодарі, працювали на ЗАЕС, а коли відмовилися співпрацювати із окупаційною владою, одразу відчула на собі "російську люб’язність": обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насилля, затримання, допити… На щастя, сім’ї вдалося виїхати і нині вона в безпеці.

Читайте також: До України з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути опікунську родину

Повернення дітей з окупації

Інший випадок — мама із 8-річним сином переховувалися у дідуся й бабусі. Дитина навчалася онлайн в українській школі, однак одного разу в будинок із обшуком прийшли росіяни. На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні і зможе здобувати освіту рідною мовою не ховаючись.

Повернення дітей з окупації

А от 9-річний хлопчик із Донеччини змушений був вивчатися російською. Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі. Мамі школяра примусово пропонували відправити дитини "на відпочинок" у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних "відпочинків". На щастя, ця сім’я нині також на підконтрольній Україні території", - розповів Лубінець.

Також дивіться: П’ятеро українських дітей повернулись з ТОТ Херсонщини, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Повернення дітей з окупації

Він також зазначив, що нині Офіс омбудсмана разом із партнерами та іншими державними структурами опікуватимуться, щоб діти та їхні сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. Із родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу.

Також дивіться: 11 викрадених росіянами українських дітей, яких вдалося повернути за посередництва Катару, прибули до України, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Повернення дітей з окупації

Автор: 

діти (5148) повернення (246) Лубінець Дмитро (616)


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Топ коментарі
+4
Зєлєнський, як тобі, Великаму асфальтоукладнику-шашличнику-милотворцю, спиться?
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18.03.2024 20:07 Відповісти
+3
А навіщо сьогодні про це писати, щоб більше кацапи нікого не випустили? Піар Лубінця зарховано, а далі що? Тут є його чи його офісу заслуга? Дерєжава позітивних відосів. Це все, що вони вміють добре робити!
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18.03.2024 20:05 Відповісти
+2
Представляете - вырваться из концлагеря?
Счастливцы!
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18.03.2024 19:56 Відповісти
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Представляете - вырваться из концлагеря?
Счастливцы!
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18.03.2024 19:56 Відповісти
Виїзд вільний
Ось із українським громадянством, тільки в одному місці в'їхати можна.
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18.03.2024 20:42 Відповісти
Бути касапом??? Та ну нах...
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18.03.2024 19:56 Відповісти
А навіщо сьогодні про це писати, щоб більше кацапи нікого не випустили? Піар Лубінця зарховано, а далі що? Тут є його чи його офісу заслуга? Дерєжава позітивних відосів. Це все, що вони вміють добре робити!
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18.03.2024 20:05 Відповісти
Так, піаряться. Бо повний твітер скарг від волонтерів з окупованих територій, які пишуть що не можуть просити українські відповідні органи про допомогу про виїзд бо їх номери тупо заблокували- менше скарг- значить в зеленому королівстві все добре, надої ростуть
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19.03.2024 00:05 Відповісти
Зєлєнський, як тобі, Великаму асфальтоукладнику-шашличнику-милотворцю, спиться?
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18.03.2024 20:07 Відповісти
А тобі?? Пистящому в ім'я тільки двох істот.. і до речі обидві на "п"починаються.. і до речі обидві - на зло Україні..
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18.03.2024 20:09 Відповісти
....жоден Українець в слові ***** не побачить літери "п" - тільки кацап чи малорос "какаразніца"... це ж палєво, Наці її
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18.03.2024 21:35 Відповісти
Жоден Українець не зможе так косити під дурака, як це робиш ти. Тихіше себе поводь і менше до людей чипляйся...Україна понад усіх..
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18.03.2024 22:15 Відповісти
....то пздць - знову палєво...
- в Україні Українці кажуть: Україна - понад усЕ...
понабирали, блін, по оголошенню...
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18.03.2024 23:13 Відповісти
Йолопе, в Україні кажуть так як вважають за потрібне...і точно не слухають таких оголошень як ти.. а ти краще прислуховуйся ,а не скигли дурниці у відповідь.. все буде Україна..
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18.03.2024 23:18 Відповісти
Вонюша, знову - штанга.. з гугл-перекладачем?
вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, як оце ти знущаєся з української мови у кожному коменті..
прощавай, потЄрпЄвший.. то капець
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18.03.2024 23:31 Відповісти
Треба боротись за кожного українця
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18.03.2024 20:27 Відповісти
В ФРН навалом і розсипом отих з лугандонії. Всі хто хоче їдуть через Прибалтику москалі нікого не тримають. Почули б ви що ті "українці" говорять про Україну та ще й вперто московською говіркою - за голову б взялися. Один плюс - зараз ця навала пішла на спад. Але по цих істотах в ЄС складається враження про всіх українців. ПС. До цих пір працює один прикордонний перехід з Московії до України тож хто хоче той з того світу дістанеться пішки вільної країни. А хто не хоче знайде купу причин. Але пенсію йому і регрес подай вчасно.
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18.03.2024 20:36 Відповісти
Почули б ви що за кордоном кажуть і деякі україномовні- знаю особисто пару таких роботяг і таксиста що за скаргу на російський шансон, слали накуй і казали що раз такий патріот то що ти робиш закордоном.
Та й навіщо закордон, можна поїхати на Закарпаття і там немало місцевих кадрів які розкажуть свіжі наративи рашиського тб, а також як їм круто жилось за яника
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19.03.2024 00:11 Відповісти
 
 