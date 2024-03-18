Ще три сім’ї разом із дітьми виїхали з окупованих РФ територій, - Лубінець. ФОТОрепортаж

На підконтрольну Україні територію приїхали родини із Запорізької та Донецької областей. Сьогодні їх зустріли в Центрі захисту прав дитини.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Одна сім’я разом із трирічним малюком мешкала у Енергодарі, працювали на ЗАЕС, а коли відмовилися співпрацювати із окупаційною владою, одразу відчула на собі "російську люб’язність": обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насилля, затримання, допити… На щастя, сім’ї вдалося виїхати і нині вона в безпеці.

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Інший випадок — мама із 8-річним сином переховувалися у дідуся й бабусі. Дитина навчалася онлайн в українській школі, однак одного разу в будинок із обшуком прийшли росіяни. На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні і зможе здобувати освіту рідною мовою не ховаючись.

А от 9-річний хлопчик із Донеччини змушений був вивчатися російською. Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі. Мамі школяра примусово пропонували відправити дитини "на відпочинок" у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних "відпочинків". На щастя, ця сім’я нині також на підконтрольній Україні території", - розповів Лубінець.

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Він також зазначив, що нині Офіс омбудсмана разом із партнерами та іншими державними структурами опікуватимуться, щоб діти та їхні сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. Із родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу.

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