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Правоохоронці викрили жінку з інвалідністю, яка за гроші пропонувала шлюб чоловікам призовного віку для їх виїзду за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

52-річна мешканка Львівської області, маючи групу інвалідності, організувала послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

Як встановили правоохоронці, 52-річна мешканка Львівської області, маючи групу інвалідності, організувала послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку. Для реалізації свого задуму зловмисниця, за грошову винагороду в сумі 10 000 доларів США, пропонувала укласти шлюб зі своїм "клієнтом". Надалі, псевдонаречений мав перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

Правоохоронці затримали організаторку незаконної схеми після отримання нею частини грошового траншу.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте: Заблоковано ще 5 "схем для ухилянтів": серед фігурантів - директор театру у Кропивницькому. Вартість "послуг" сягала $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Жінка з інвалідністю укладала шлюб з чоловіками призовного віку для їх виїзду за кордон.

За свої послуги зловмисниця отримувала грошову винагороду в сумі 10 тисяч доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ затримала ухилянтів, які планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) ухилянти (991) Львівська область (2460)


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Топ коментарі
+14
ТЦК та ВЛК за хабарі штраф і гуляй далі, а тут від 7 до 9. І з чого вони взяли що вона їх переправляла через кордон?
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18.03.2024 20:45 Відповісти
+13
Не пойму откуда такой бред. Ведь проще найти знакомого человека с инвалидностью или родственника старше 80 лет и спокойно законно уехать. С другой стороны такие расценки указывают на степень нежелания оставаться в Украине. И вопрос не только в ухилянтах. У многих в Европе семьи.
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18.03.2024 20:46 Відповісти
+13
незаконності нема.

причина репресій в тому, шо мимо каси влк і тцк
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18.03.2024 22:05 Відповісти
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ТЦК та ВЛК за хабарі штраф і гуляй далі, а тут від 7 до 9. І з чого вони взяли що вона їх переправляла через кордон?
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18.03.2024 20:45 Відповісти
...
... Г а н ь б а ! ! .. Ганьба Державі в якій інваліди змушені таким чином
..
здобувати собі кусок хліба...
...
А того чи тих нелюдів що спробують то розкрутити до кримінальної
.
справи щоб попіаритися гнати в три шиї з "Органів" ..за
..
" злочин проти людкості"...
...
Нехай покажуть свій чекіський хист на суддях та прокурорах..
...
Це ж яким покидьком слід бути , щоб підставити каліку під слідство..
...
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18.03.2024 23:03 Відповісти
Наречена знає собі ціну і встановила розмір «калиму» за право укласти з нею шлюб. Ніякого криміналу. Кали́м - сплата викупу і сам викуп, який сплачує наречений та його сім'я за наречену її батькам або родичам..
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18.03.2024 23:47 Відповісти
Мабудь "супружеский долг " крім грошової винагороди в сумі 10 000 $ ще потрібно було виконувати - подвійний "навар"
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19.03.2024 08:26 Відповісти
Не пойму откуда такой бред. Ведь проще найти знакомого человека с инвалидностью или родственника старше 80 лет и спокойно законно уехать. С другой стороны такие расценки указывают на степень нежелания оставаться в Украине. И вопрос не только в ухилянтах. У многих в Европе семьи.
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18.03.2024 20:46 Відповісти
дійсно, все так просто, проще не буває, особдиво коли немає мозгів але хочеться печатать.
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18.03.2024 22:16 Відповісти
Ну тогда продолжайте печатать... Вас кроме цензуры ничто не сдерживает...
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18.03.2024 22:26 Відповісти
перевести стрелку це все що змогла твоя тупа голова?, адже так, людина сиділа думала куди і кому йому 10к віддати і забула подумати, що у нього рідня є з якою офіційн оі безкоштовно міг, цирк плять. Я вже мовчу, що виїхати не з усіма можна і вже не зараз, алеж знаходяться такі советчики як ти, які ***** не знають і тому "не панімают" але руки чешуться напечатать. Пока.
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18.03.2024 22:44 Відповісти
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19.03.2024 01:16 Відповісти
Ну що, хоч поржали?
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18.03.2024 20:48 Відповісти
Це вже як казав мій покійний родич "ні розумом ні серцем". Якийсь абсурд, а не новина.
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18.03.2024 20:49 Відповісти
ну не знаю, для мене 52-літня - то ще молодиця
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18.03.2024 20:50 Відповісти
Венера молодиця сміла,
Бо все з воєнними жила,
І бите з ними м'ясо їла,
І по трактирах пунш пила.

(І. Котляревський)
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19.03.2024 08:51 Відповісти
Жінкам з інвалідністю неможна виходити заміж! Zакон...
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18.03.2024 20:50 Відповісти
Це у кацапії таке?
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18.03.2024 23:39 Відповісти
Яка жорстокість та цинізм з боку правоохоронців. Людині просто хотілося кохання, а велика кількість чоловіків - це просто результати невдалих спроб віднайти свою другу половинку. Гроші це для "медового місяця", бо готелі дуже не дешеві та й кавалери хотіли побалувати даму серця. Весна, любов, романтика...
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18.03.2024 20:50 Відповісти
Скільки чоловікив ви нарахували?
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18.03.2024 21:01 Відповісти
Я з нею не знайомий і не в курсі особистого життя, але з статті йдеться явно не про разовий шлюб, отже, кілька невдалих спроб налагодити особисте життя пані встигла.
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18.03.2024 21:09 Відповісти
просто вєтрєнная, як і всі баби
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18.03.2024 21:34 Відповісти
А хіба виходити заміж кілька разів це вже в нас вважається злочином?
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18.03.2024 21:40 Відповісти
Звісно, що ні. Відтак, пані мала повне право розлучатися та повторно одружуватися стільки, скільки хотіла.
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18.03.2024 21:45 Відповісти
Тоді зовсім не зрозуміло, в чому саме полягає НЕЗАКОННИЙ перетин кордону, який їй шиють. Свідотство про шлюб є? Є. Закон про вільний перетин кордону особою, що супроводжує інваліда є? Є. То в чому незаконність?
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18.03.2024 21:52 Відповісти
незаконності нема.

причина репресій в тому, шо мимо каси влк і тцк
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18.03.2024 22:05 Відповісти
Переманює клієнтів у хабарників з погонами.
Тобто, маємо незаконну конкуренцію з використанням своєї статевої приналежності.
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18.03.2024 22:09 Відповісти
Звичайно злочин. Бо тільки держава ткц, влк мають право заробляти на таких людях. А часний бізнес, як ця жінка, вони душать.
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18.03.2024 21:47 Відповісти
дядьку, ви так собі піхвознавець ...
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18.03.2024 21:50 Відповісти
зате пальці все життя в теплі
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18.03.2024 21:58 Відповісти
В цій країні кілька здорових бугаїв з поліції місяцями можуть видивлятися, як якась дівка крутить голою дупою на камеру у власній квартирі і відкрити за це кримінальне провадження. А тут жіночка ще й у колег-прикордонників потенційних клієнтів відбивала своєю романтичною натурою.
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18.03.2024 22:07 Відповісти
То ось звідки батальйон Монако взявся !
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18.03.2024 20:52 Відповісти
Мільярдер Віктор Поліщук, власник "Ельдорадо", під час повномасштабної війни виїжджав за кордон як волонтер та водій вантажівки, хоча жодного вантажу не привіз із собою.

Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.

Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.

Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.
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18.03.2024 20:54 Відповісти
Бідний Поліщук, прийшлось звільнитися, залишився без заробітку.
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18.03.2024 23:45 Відповісти
Може влюбчива людина, чого ви до...сь?
У нас є люди, яким можна все, в є повністю безправні, з забороною на одруження?
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18.03.2024 20:55 Відповісти
Просто забороніть людям з інвалідністю вступати в шлюб, раз таке.
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18.03.2024 20:56 Відповісти
Залишилось одне здорове місце (без інвалідності), а ви і тут заздрите
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18.03.2024 21:25 Відповісти
Так умисел в чому? Люди законно одружилися. Законно перетнули кордон. І... далі як доводити ч. 3 ст. 332? Ну ок, браві поліцейські "внєдрілі" агента в її схему Ну збуджується жінка від шелесту купюр, ну шлюбні ігри в неї такі... ну в пориві пристрасті наговорила різного, хотіла погратися в рольові ігри, вона мафіозі, яка організовує незаконний перетин кордону, а він її клієнт... Коротше, справа ще до суду розвалиться і навіть помічник адвоката її виграє.
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18.03.2024 20:58 Відповісти
Так умисел в чому? Люди законно одружилися.
***********
Ні. Вони ще навіть не одружилися. Баба дала об'яву в інтернеті, що бажає вийти заміж. Якийсь підставний чорт приїхав, і по своїй добрій волі насипав їй тугриків у пелену. І тут бабу беруть за манду. Оце ше мені бісова кримінальниця!
Цілковита туфта. Нічого їй не буде.
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18.03.2024 21:05 Відповісти
Можливо, що вони усю схему проговорили, а розмова на диктофон акуратно записана. Але цей запис- по суті все, що є у слідства.
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18.03.2024 21:17 Відповісти
1). Склад злочину відсутній.
2). Постраждалих немає.

Що вони їй можуть інкримінувати? Що якийсь лєвий Кєша заніхєра подарував їй свої гроші? Ну, і шо з того? )))
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18.03.2024 21:44 Відповісти
Не зрозуміло у чому Незаконні Дії. Все абсолютно легально, одруження, виїзд. Правоохоронці теж працюють у шапіто?! Що вони їй можуть пред'явити?!
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18.03.2024 21:06 Відповісти
Вся країна шапіто. Є й головний клоун. І конферансьє. І навіть Карабас-Барабас.....
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18.03.2024 22:03 Відповісти
прєступний умисєл доведен у суді?
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18.03.2024 21:08 Відповісти
А що, класна схема. Виїжджає з черговим "супровідником" за кордон, там з ним розлучається і повертається в Україну за черговим.
Не уявляю, як будуть у суді провину доводити. Скаже, що їх ніколи в особистому житті не щастило, тож і поміняла 10 чоловіків за 2 роки. А що вони потім в Україну не поверталися, так то їх проблеми.
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18.03.2024 21:15 Відповісти
не романтичні ви їй просто хотілось молодого тіла
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18.03.2024 21:11 Відповісти
Вона ще й з пенсіонерок бабки діставала. За молодих чоловіків.
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18.03.2024 21:17 Відповісти
"Правоохоронцi" нехай виявляють тих , хто продав тисячи украiнських ракет та лiакiв.
А люди правильно роблять, що звалюють. З такими п"дорами, яки i зараз i ранiше
знаходяться при владi ловити тут нех#й👈
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18.03.2024 21:19 Відповісти
Інвалід має також право на добре життя (велика пенсія в Уа??) ще якщо і жінка. То її приватна справа.
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18.03.2024 21:25 Відповісти
Ось дивіться. Нещодавно була така сама історія, тільки на Одещині.
Погранці в селі взяли тьотку з долярами, тіпа зводила ухилянтів з інвалідками, щоб ті женилися з ними для легального виїзду за кордон.
Тут же на державному сайті Прикордонної служби нам показують ці вічнозені папіці. Але, - о майн гот! - всі папірці мають один і той же номер! Тобто, погранці надули дурну бабу, та ше й за це статтю їй малювали.
Ну, я знав, шо наша держава всіх нас вважає долбойобами, але ж не настільки, щоб за фантіки садити бідолашну тьотку до цюпи.
Гляньте, - фальшак, який прикордонники вважають платою за "фіктивний шлюб з метою здійснення злочинної схеми з виїзду за кордон" (с) Які бабки (фальшиві), - такий і шлюб.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/

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18.03.2024 21:28 Відповісти
я не розумію цих тупих мєнтовських вкидів!
поясніть мені, скільки разів, жінка інвалід, може вийти заміж, та розвестись?
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18.03.2024 21:58 Відповісти
Схоже, за новими зеленими "понятіями", без дозволу ТЦК - жодного.
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18.03.2024 22:03 Відповісти
Це з розряду, як вони полюють за дівчатами в інтернеті, які фотки свої продають. Працюють цілодобово, показують свою цінність))
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18.03.2024 22:04 Відповісти
Ну не воювати ж їм, інакше країна потоне в розпусті та економічних злочинах - дівки на кожному кроці торгуватимуть еротичними фотками, а поряд з ними злісні пенсіонери продаватимуть яблука, картоплю, моркву і т.п. Тільки мужня поліція стоїть на заваді цьому апокаліпсису.
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18.03.2024 22:13 Відповісти
рівно стільки ж,скільки й ти,тиловий друже з липовою довідкою про геморой ускладнений плоскостопієм!
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18.03.2024 22:11 Відповісти
то, геморой легко перевірити. коли тебе чекати?
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18.03.2024 22:17 Відповісти
як добре, що я заховався.
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18.03.2024 23:44 Відповісти
Можливо, вона і Зеленському, допомагала ухилятися від Захисту України впродовж 2014-25 років?!?
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18.03.2024 22:03 Відповісти
Тупі мусора не розуміють, що все законно. Я б на її місці на суді вимагав моральну компенсацію в 1 млн. доларів.
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18.03.2024 22:04 Відповісти
Тоже мне новость у нас одна сотрудница ТЦК своего сынка тоже из ТЦК выдала замуж за инвалидку на 20 лет его старше и не придерешься с точки зрения закона.
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18.03.2024 22:05 Відповісти
Ну и скольких она могла провезти ? Одного максимум. А роздули шо *** аж целая схема !! Какая нафіг схема ! Дебіли ***
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18.03.2024 22:05 Відповісти
А ви думали, що вигідні криві оборудки є правом виключно "білої кістки", а "смердючим мужикам" - зась?
Расстраіваєтєсь?
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18.03.2024 22:06 Відповісти
яким чином, якщо зараз супровід не працює, всеодно треба через ТЦК бумажки отримувати бо не пропустять на пункті пропуску, якийсь бредор.
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18.03.2024 22:19 Відповісти
Це вже реально не театр, а цирк абсурду! Жінка все робила в межах закону, тож звинувачують її в абсолютно законних діях!
Єдине, що можна припустити, так це те, що подібні історії розкручують задля залякування тупенького населення, паралельно привчаючи його до повного бєспрєдєла з боку влади.
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18.03.2024 22:29 Відповісти
Це наречений бабло слюнявить? Це кошмар, чим займається правохоронна система під час війни.
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18.03.2024 22:33 Відповісти
І де люди такі шалені гроші беруть? Хоч би раз в житті вживу побачити.
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18.03.2024 23:51 Відповісти
Мій колишній колега продав авто та дачний будиночок аби втекти, що й успішно зробив. А для когось такі суми взагалі не гроші, але вони точно не користуються подібними послугами, а вирішують питання на іншому рівні.
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19.03.2024 00:41 Відповісти
Як взагалі можна називати правоохоронцями ту падлу, яка прийшла твоє життя зруйнувати і витерти чоботи об твої права? Від ментів треба захист у вигляді антиментів.
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19.03.2024 02:11 Відповісти
Оце найшли злодійку! Яка дурня, немає тут ніякого злочину.
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19.03.2024 05:23 Відповісти
 
 