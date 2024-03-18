Правоохоронці викрили жінку з інвалідністю, яка за гроші пропонувала шлюб чоловікам призовного віку для їх виїзду за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
52-річна мешканка Львівської області, маючи групу інвалідності, організувала послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.
Як встановили правоохоронці, 52-річна мешканка Львівської області, маючи групу інвалідності, організувала послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку. Для реалізації свого задуму зловмисниця, за грошову винагороду в сумі 10 000 доларів США, пропонувала укласти шлюб зі своїм "клієнтом". Надалі, псевдонаречений мав перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.
Правоохоронці затримали організаторку незаконної схеми після отримання нею частини грошового траншу.
Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
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... Г а н ь б а ! ! .. Ганьба Державі в якій інваліди змушені таким чином
..
здобувати собі кусок хліба...
...
А того чи тих нелюдів що спробують то розкрутити до кримінальної
.
справи щоб попіаритися гнати в три шиї з "Органів" ..за
..
" злочин проти людкості"...
...
Нехай покажуть свій чекіський хист на суддях та прокурорах..
...
Це ж яким покидьком слід бути , щоб підставити каліку під слідство..
...
Бо все з воєнними жила,
І бите з ними м'ясо їла,
І по трактирах пунш пила.
(І. Котляревський)
причина репресій в тому, шо мимо каси влк і тцк
Тобто, маємо незаконну конкуренцію з використанням своєї статевої приналежності.
Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.
Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.
Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.
У нас є люди, яким можна все, в є повністю безправні, з забороною на одруження?
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Ні. Вони ще навіть не одружилися. Баба дала об'яву в інтернеті, що бажає вийти заміж. Якийсь підставний чорт приїхав, і по своїй добрій волі насипав їй тугриків у пелену. І тут бабу беруть за манду. Оце ше мені бісова кримінальниця!
Цілковита туфта. Нічого їй не буде.
2). Постраждалих немає.
Що вони їй можуть інкримінувати? Що якийсь лєвий Кєша заніхєра подарував їй свої гроші? Ну, і шо з того? )))
Не уявляю, як будуть у суді провину доводити. Скаже, що їх ніколи в особистому житті не щастило, тож і поміняла 10 чоловіків за 2 роки. А що вони потім в Україну не поверталися, так то їх проблеми.
А люди правильно роблять, що звалюють. З такими п"дорами, яки i зараз i ранiше
знаходяться при владi ловити тут нех#й👈
Погранці в селі взяли тьотку з долярами, тіпа зводила ухилянтів з інвалідками, щоб ті женилися з ними для легального виїзду за кордон.
Тут же на державному сайті Прикордонної служби нам показують ці вічнозені папіці. Але, - о майн гот! - всі папірці мають один і той же номер! Тобто, погранці надули дурну бабу, та ше й за це статтю їй малювали.
Ну, я знав, шо наша держава всіх нас вважає долбойобами, але ж не настільки, щоб за фантіки садити бідолашну тьотку до цюпи.
Гляньте, - фальшак, який прикордонники вважають платою за "фіктивний шлюб з метою здійснення злочинної схеми з виїзду за кордон" (с) Які бабки (фальшиві), - такий і шлюб.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/
поясніть мені, скільки разів, жінка інвалід, може вийти заміж, та розвестись?
Расстраіваєтєсь?
Єдине, що можна припустити, так це те, що подібні історії розкручують задля залякування тупенького населення, паралельно привчаючи його до повного бєспрєдєла з боку влади.