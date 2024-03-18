Правоохоронці викрили жінку з інвалідністю, яка за гроші пропонувала шлюб чоловікам призовного віку для їх виїзду за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

52-річна мешканка Львівської області, маючи групу інвалідності, організувала послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу.

Як встановили правоохоронці, 52-річна мешканка Львівської області, маючи групу інвалідності, організувала послуги з незаконного трансферу для чоловіків призовного віку. Для реалізації свого задуму зловмисниця, за грошову винагороду в сумі 10 000 доларів США, пропонувала укласти шлюб зі своїм "клієнтом". Надалі, псевдонаречений мав перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

Правоохоронці затримали організаторку незаконної схеми після отримання нею частини грошового траншу.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте: Заблоковано ще 5 "схем для ухилянтів": серед фігурантів - директор театру у Кропивницькому. Вартість "послуг" сягала $10 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДПСУ затримала ухилянтів, які планували перетнути Тису з дитячими рятувальними жилетами. ФОТОрепортаж