Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 432 390 осіб (+840 за добу), 6819 танків, 10 698 артсистем, 13 049 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 432 390 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 432390 (+840) осіб,

танків - 6819 (+10) од,

бойових броньованих машин - 13049 (+35) од,

артилерійських систем - 10698 (+30) од,

РСЗВ - 1017 (+0) од,

засоби ППО - 721 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8318 (+10),

крилаті ракети - 1922 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14191 (+50) од,

спеціальна техніка - 1735 (+4)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.