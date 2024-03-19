Уламки чотирьох збитих "шахедів" виявили на Вінниччині: Один із них не здетонував. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили уламки чотирьох "шахедів" на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Вінниччини.

"17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів", - йдеться в повідомленні.

Один з виявлених дронів, який знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях.

Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників. Після документування подій частини дронів будуть вилучені та знищені.

Дивіться: Дрон-камікадзе 47-ї ОМБр влучає у групу російських окупантів. ВIДЕО







