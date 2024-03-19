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Уламки чотирьох збитих "шахедів" виявили на Вінниччині: Один із них не здетонував. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили уламки чотирьох "шахедів" на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Вінниччини.

"17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів", - йдеться в повідомленні.

Один з виявлених дронів, який знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях.

Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників. Після документування подій частини дронів будуть вилучені та знищені.

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Шахеди на Вінниччині
Шахеди на Вінниччині
Шахеди на Вінниччині
Шахеди на Вінниччині

Автор: 

Вінницька область (1025) Нацполіція (15276) дрони (4903)


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19.03.2024 09:24 Відповісти
 
 