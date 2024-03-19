Захищаючи Україну, на фронті загинув ультрас київського "Динамо", майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк. ФОТО
Виконуючи бойове завдання, на фронті загинув український воїн Іван "Бонус" Фесенюк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Ультрас Динамо".
Як зазначається, Іван був фанатом "Динамо" і представником фірми "Capitals". До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді, зокрема, був майстром спорту з кікбоксингу.
"З початком нової фази російсько-української війни він долучився до захисту нашої Батьківщини. Нажаль, під час свого останнього бойового виходу "Бонус" загинув.
Висловлюємо щирі співчуття родичам і близьким Івана. Україна втратила одного з найкращих своїх синів. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг, це неабияка втрата для біло-синього руху", - йдеться у повідомленні.
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