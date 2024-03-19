Відслідковував місця базування української ППО за допомогою дронів: СБУ затримала інформатора РФ на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора воєнної розвідки РФ, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб відслідкувати місця базування української ППО, фігурант запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації. Отриману інформацію він месенджером передавав "зв’язковому" російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, зокрема для вогневого ураження українських комплексів ППО.





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Служба безпеки викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. Це дозволило "покроково" задокументувати фігуранта та завчасно убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ. На фінальному етапі оперативних заходів зловмисника було затримано у власному помешканні.

Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.

За наявними даними, ворожий поплічник міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників.

У ході розслідування встановлено, що зловмисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу.





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У поле зору окупантів він потрапив через публікацію власних коментарів у російських Телеграм-каналах, де він підтримував агресивну війну проти України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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