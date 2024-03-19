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Доба на Донеччині: під вогнем Очеретине, Селидове та Сіверськ, є жертви. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 8 будинків та заклад культури.

Покровський район

В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гродівській громаді обстріляно Прогрес - без жертв. У Селидовому поранено 4 людини, пошкоджено 24 приватні будинки.

Краматорський район

Під вогнем Миколаївка Костянтинівської громади та околиці Лиманської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську в зоні ураження дві вулиці.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Також повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 729 осіб, у тому числі 76 дітей.

Автор: 

обстріл (29181) Донецька область (8806)


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На все ответ: эвакуируйтесь голожопые в е бе ня. Киеву срочно дорогу на Троещину построить надо. Все бабло от меценатов мы попилим, а вы тихонько в одиночестве умирайте.
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19.03.2024 10:57 Відповісти
 
 