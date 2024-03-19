Доба на Донеччині: під вогнем Очеретине, Селидове та Сіверськ, є жертви. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 8 будинків та заклад культури.
Покровський район
В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гродівській громаді обстріляно Прогрес - без жертв. У Селидовому поранено 4 людини, пошкоджено 24 приватні будинки.
Краматорський район
Під вогнем Миколаївка Костянтинівської громади та околиці Лиманської громади.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську в зоні ураження дві вулиці.
Також повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 729 осіб, у тому числі 76 дітей.
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Maximus Maximus #132301
показати весь коментар19.03.2024 10:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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