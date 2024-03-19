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Запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя, - Мінветеранів звітує про місяць роботи після перезавантаження. ІНФОГРАФІКА

ветеран

Для ветеранів запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінветеранів.

У повідомленні нагадується, що вже минув місяць як Мінветеранів заявило про перезавантаження, розвиток та оновлення.

Як зазаначає в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун,цей місяць показав, що політика може динамічно та якісно змінюватися: відновлені комунікації, переглядаються та оновлюються підходи у формуванні стратегічних документів, визначені ключові напрями роботи та реалізовані проєкти, що мають спростити шлях повернення від військового до цивільного життя.

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"Головне - ми хочемо чути і чуємо ветеранів та ветеранок, членів їх родин та сім’ї загиблих Захисників та Захисниць. Ключовий сенс: брати відповідальність і змінювати, але змінюватися і самим. Головний принцип: стати для ветеранів та ветеранок дієвим, безкомпромісним адвокатом. Важливе розуміння: повернення з війни - це не питання завтра, воно вже відбувається" - додав Олександр Порхун.

За даними міністерства, що зроблено:

  • розпочато наповнення Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів та їхніх родин та відкрито доступ до безоплатної психологічної допомоги за принципомтрирівневої системи організації та надання таких послуг. Це соціально-психологічна підтримка та супровід, психологічна допомога, комплексна медико-психологічна допомога. Послуги можуть надаватися стаціонарно, амбулаторно або дистанційно.
  • збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. З 1 квітня розмір виплати становитиме 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Нарахування відбувається автоматично.
  • урядом ухвалено єдиний підхід надання адміністративних послуг у ЦНАПах для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих Захисників та Захисниць в режимі "єдиного вікна". Адмінсервіс "Ветеран" буде поширений по всій Україні. Ветеран або член його родини автоматично обслуговуватимуться лише у адміністратора, який спеціалізується виключно на ветеранських послугах та обізнаний у потребах.
  • оновлено пакет документів для перезапуску проєкту "СТВОРЕНО ЗАХИСНИКАМИ", що спростить ветеранам-підприємцям брендування власної продукції і бути впізнаваними виробниками якісної продукції.
  • запущена програма фінансування ветеранського бізнесу "Варто почати власну справу" від Українського ветеранського фонду. Збільшено вартість заявки на розвиток власного підприємництва до 1,5 млн грн.
  • проведений аналіз пілотного проєкту "Помічник ветерана", зроблена робота над помилками. Буде проведене його повне перезавантаження. Триває публічне громадське обговорення проєкту професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Фахівець із супроводу має замінити помічника ветерана, будуть змінені і підходи.
  • урядом ухвалений Порядок використання бюджетних коштів для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК). А також спрощено процедуру видалення зелених насаджень на території майбутнього НВМК у Гатному під Києвом. Це перший етап для початку будівництва I черги.
  • запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя, що передбачає створення адоптованої освітньої інфраструктури, профперепідготовку та спортивну реабілітацію.

Також читайте: Уряд запустив пілотний проект щодо безкоштовного зубопротезування ветеранів, - Шмигаль

Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка

Автор: 

ветерани (1089) Міністерство у справах ветеранів (305) Олександр Порхун (18)


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Топ коментарі
+6
Тут є шалені успіхи - команда професіоналів за дві години - позбавить паперової тяганини, транспортних витрат , довгого проходження ВЛК - і доставить від дверей вашого дому до палатки на полігоні ...
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19.03.2024 12:07 Відповісти
+4
головне "презентація"! картинки, графіки, обговорення і все таке....
а ветерани живуть в переходах, на звалищах, на теплотрасах.
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19.03.2024 11:59 Відповісти
+3
Вместо того что бы дать целевые деньги совбесу и соцслужба бы оказала реальную помощь ветеранам придумали кормушку в виде целого министерства и его работа сразу началась с скандала и увольнения Лапутиной.
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19.03.2024 12:14 Відповісти
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головне "презентація"! картинки, графіки, обговорення і все таке....
а ветерани живуть в переходах, на звалищах, на теплотрасах.
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19.03.2024 11:59 Відповісти
Головне на цьому відмити бабло а на ветеранів пох..якби цих підарів справді цікавила доля ветеранів
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19.03.2024 12:10 Відповісти
Головне - картинки і графіки красиві. Ну і звісно по телеку фотогенічна ведуча взахльоб прокоментує.
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19.03.2024 12:17 Відповісти
ще б із цивільного життя до військової служби
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19.03.2024 12:04 Відповісти
Тут є шалені успіхи - команда професіоналів за дві години - позбавить паперової тяганини, транспортних витрат , довгого проходження ВЛК - і доставить від дверей вашого дому до палатки на полігоні ...
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19.03.2024 12:07 Відповісти
такий собі " навязчивый сервис"
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19.03.2024 12:12 Відповісти
І яку власну справу може відкрити ветеран без руки чи ноги з декількома контузіями і з подачкою в 700 гр/місяць ?
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19.03.2024 12:14 Відповісти
Всі ці програми зведуться до того , що деякі бариги отримаютьці гроші, давши відкат ветерану за його документи
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19.03.2024 12:22 Відповісти
Вместо того что бы дать целевые деньги совбесу и соцслужба бы оказала реальную помощь ветеранам придумали кормушку в виде целого министерства и его работа сразу началась с скандала и увольнения Лапутиной.
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19.03.2024 12:14 Відповісти
Тупа показуха. По суті десятки тисяч ветеранів, навіть не мають офіційного статуса ветерана, учасника війни, не говорячи вже про інші пільги
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19.03.2024 12:43 Відповісти
"дітям загиблих захисників-добровольців. 1 квітня розмір виплати становитиме 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн - на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей."

"Мінімальна зарплата суддів - це в середньому 130 тис. гривень у судді місцевого суду. Якщо це питання підіймається зараз, то виходить так, що судді не можуть прожити на такий розмір заробітної плати"
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19.03.2024 12:44 Відповісти
Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, - час.

А ми живі, нам треба поспішати...

Сьогодні, відомій українській письменниці Ліні Костенко виповнюється 94 роки.

КОЖНЕ ЇЇ СЛОВО МАЄ ПОТУЖНУ ЕНЕРГЕТИКУ!

Її вірші завжди актаульні та торкаються душі.

Ліна Костенко - беззаперечний моральний авторитет для багатьох українців, адже за свій вік не заплямувала себе компромісами з жодною владою. У неї завжди вистачало сміливості дивитися правді в очі й казати категоричне «ні» підлості, брехні, зрадництву.
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19.03.2024 12:51 Відповісти
 
 