Запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя, - Мінветеранів звітує про місяць роботи після перезавантаження. ІНФОГРАФІКА

Для ветеранів запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінветеранів.

У повідомленні нагадується, що вже минув місяць як Мінветеранів заявило про перезавантаження, розвиток та оновлення.

Як зазаначає в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун,цей місяць показав, що політика може динамічно та якісно змінюватися: відновлені комунікації, переглядаються та оновлюються підходи у формуванні стратегічних документів, визначені ключові напрями роботи та реалізовані проєкти, що мають спростити шлях повернення від військового до цивільного життя.

Також читайте: У ЦНАПах буде "єдине вікно" для ветеранів

"Головне - ми хочемо чути і чуємо ветеранів та ветеранок, членів їх родин та сім’ї загиблих Захисників та Захисниць. Ключовий сенс: брати відповідальність і змінювати, але змінюватися і самим. Головний принцип: стати для ветеранів та ветеранок дієвим, безкомпромісним адвокатом. Важливе розуміння: повернення з війни - це не питання завтра, воно вже відбувається" - додав Олександр Порхун.

За даними міністерства, що зроблено:

розпочато наповнення Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів та їхніх родин та відкрито доступ до безоплатної психологічної допомоги за принципомтрирівневої системи організації та надання таких послуг. Це соціально-психологічна підтримка та супровід, психологічна допомога, комплексна медико-психологічна допомога . Послуги можуть надаватися стаціонарно, амбулаторно або дистанційно.

Послуги можуть надаватися стаціонарно, амбулаторно або дистанційно. збільшено розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців. З 1 квітня розмір виплати становитиме 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Нарахування відбувається автоматично.

урядом ухвалено єдиний підхід надання адміністративних послуг у ЦНАПах для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих Захисників та Захисниць в режимі "єдиного вікна". Адмінсервіс "Ветеран" буде поширений по всій Україні. Ветеран або член його родини автоматично обслуговуватимуться лише у адміністратора, який спеціалізується виключно на ветеранських послугах та обізнаний у потребах.

оновлено пакет документів для перезапуску проєкту "СТВОРЕНО ЗАХИСНИКАМИ", що спростить ветеранам-підприємцям брендування власної продукції і бути впізнаваними виробниками якісної продукції.

запущена програма фінансування ветеранського бізнесу "Варто почати власну справу" від Українського ветеранського фонду. Збільшено вартість заявки на розвиток власного підприємництва до 1,5 млн грн.

проведений аналіз пілотного проєкту "Помічник ветерана", зроблена робота над помилками. Буде проведене його повне перезавантаження. Триває публічне громадське обговорення проєкту професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Фахівець із супроводу має замінити помічника ветерана, будуть змінені і підходи.

урядом ухвалений Порядок використання бюджетних коштів для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК). А також спрощено процедуру видалення зелених насаджень на території майбутнього НВМК у Гатному під Києвом. Це перший етап для початку будівництва I черги.

запущено експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя, що передбачає створення адоптованої освітньої інфраструктури, профперепідготовку та спортивну реабілітацію.

Також читайте: Уряд запустив пілотний проект щодо безкоштовного зубопротезування ветеранів, - Шмигаль









