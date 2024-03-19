Затримано ворожого шпигуна, який стежив за Силами оборони та чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки і Національна поліція викрили мешканця Харківщини на пособництві РФ і запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігуранта затримали під час спроби втекти на тимчасово окуповані території. Він намагався уникнути правосуддя, але СБУ завадила цим намірам.

За матеріалами справи, зловмисником виявився мешканець Харківщини, який під час боїв за обласний центр співпрацював з агресором.

"Тоді фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Усю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань рф, які воювали на Ізюмському напрямку", - йдеться у повідомленні.





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Крім цього, після захоплення частини регіону, загарбники залучали свого поплічника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав агресору виявляти учасників руху опору, які діяли на території області.

Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка.

Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він "здавав" їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

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Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.