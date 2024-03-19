УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9609 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 549 2

Росіяни скинули вибухівку на авто із цивільними на Херсонщині: двоє людей постраждало. ФОТО

херсонщина

На в’їзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади Херсонської області російські війська атакували автівку з цивільними. Подружжя зазнало травм

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На вʼїзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади російські війська атакували автівку з цивільними. На транспортний засіб окупанти скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це постраждало подружжя", - написав Прокудін.

Зазначається, що у 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Токарівку на Херсонщині - загинула жінка, ще одна людина зазнала поранень, - ОВА

На вʼїзді до села Осокорівка Херсонської області російські війська атакували автівку

Автор: 

авто (6234) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3.14дори смердючі! Цих швайнехунде потрібно утилізовувати всюди і завжди.
показати весь коментар
19.03.2024 16:06 Відповісти
А тепер цім потерпівшим потрібно купити авто .

питання ДЕ? У АВТОБАРИГ, для котрих війна- мати рідна. Вони зробили закон про евро бляхи, щоб українці не могли купити себе у Европі недорогі авто без АВТОБАРИЖЬЕЙ НАКРУТКИ 3-5 тис евро.

ППривіт южаніной Васадзе ГЕТЬМАНЦЕВУ Найему. Ви вже на гиляку заробили
показати весь коментар
19.03.2024 16:07 Відповісти
 
 