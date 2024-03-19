Росіяни скинули вибухівку на авто із цивільними на Херсонщині: двоє людей постраждало. ФОТО
На в’їзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади Херсонської області російські війська атакували автівку з цивільними. Подружжя зазнало травм
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"На вʼїзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади російські війська атакували автівку з цивільними. На транспортний засіб окупанти скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це постраждало подружжя", - написав Прокудін.
Зазначається, що у 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.
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питання ДЕ? У АВТОБАРИГ, для котрих війна- мати рідна. Вони зробили закон про евро бляхи, щоб українці не могли купити себе у Европі недорогі авто без АВТОБАРИЖЬЕЙ НАКРУТКИ 3-5 тис евро.
ППривіт южаніной Васадзе ГЕТЬМАНЦЕВУ Найему. Ви вже на гиляку заробили