Росіяни скинули вибухівку на авто із цивільними на Херсонщині: двоє людей постраждало. ФОТО

На в’їзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади Херсонської області російські війська атакували автівку з цивільними. Подружжя зазнало травм

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На вʼїзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади російські війська атакували автівку з цивільними. На транспортний засіб окупанти скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це постраждало подружжя", - написав Прокудін.

Зазначається, що у 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

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