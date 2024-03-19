Брали плату в криптовалюті та видавали рибальські костюми: на Одещині поліція викрила двох чоловіків, які переправляли ухилянтів. ФОТОрепортаж

Поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Організацією процесів займались житель Одеси та раніше судимий за крадіжку і розбій уродженець Донеччини. Чоловіки підшукували "клієнтів", які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Охочих збирали у групи та вивозили до одного з сіл регіону, де давали настанови щодо подальшого пересування", - ідеться в повідомленні.

Вартість послуг становила 5 300 доларів з особи.

Близько 4-ї ранку 14 березня організаторів та вісьмох "туристів" у рибальських костюмах затримали поліцейські у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону.

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