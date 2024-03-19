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Брали плату в криптовалюті та видавали рибальські костюми: на Одещині поліція викрила двох чоловіків, які переправляли ухилянтів. ФОТОрепортаж

ухилянти

Поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Організацією процесів займались житель Одеси та раніше судимий за крадіжку і розбій уродженець Донеччини. Чоловіки підшукували "клієнтів", які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Охочих збирали у групи та вивозили до одного з сіл регіону, де давали настанови щодо подальшого пересування", - ідеться в повідомленні.

Вартість послуг становила 5 300 доларів з особи.

Близько 4-ї ранку 14 березня організаторів та вісьмох "туристів" у рибальських костюмах затримали поліцейські у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону.

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Поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці
Поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці
Поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці
Поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

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Одеська область (3292) Нацполіція (15276) ухилянти (995)


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Рибацька артіль?
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19.03.2024 16:32 Відповісти
Їхали ловити рибу то пустить під.воду рибам треба їсти
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19.03.2024 16:32 Відповісти
Цензор,не пишіть ухилянти.Бо ухилянство може бути визначено судом.Ви ж самі не воюєте.Навіщо Бутусов дає такі настанови? Чого всі домагаєтесь?
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19.03.2024 16:36 Відповісти
Тут два варіанти, або це просто нерозуміння проблеми, або це свідоме цькування, щоб когось присоромити (спрацює у зворотню сторону).
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19.03.2024 17:15 Відповісти
Той "рибальський комплект" називається ЗЗК, як цим одяганням задрачували у радянський армії та у середені 90-х ,то капець)
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19.03.2024 16:36 Відповісти
А лицом в пол зачем? Как-то не по христиански
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19.03.2024 16:38 Відповісти
Почему сразу уклонисты???
Пипец просто.

Ну собрались мужики рыбку половить, водовки вкусить, экипировались.
А их мордой в пол....
Что они нарушили?

Был студентом в Граденицах. Рыбалка супер!!!!! Таких карасей таскали, аж сейчас дрожь пробирает. У местных вино покупали..... Лепота....!!!!!
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19.03.2024 16:43 Відповісти
Боягузливі "ухилянти" в формі, хизуються тим, що покидали обличчям в землю цивільних, на кошти яких непогано живуть і за спинами яких ховаються від війни. Традиційно, відвернулися від камер, аби ніхто не впізнав "мужніх захисників" західних кордонів від співвітчизників та не віддячив за першої ж нагоди. А після війни будуть на кожному кроці верещати, як вони за всіх "кров на війні проливали", аби влізти без черги, отримати додаткові пільги і т.п.
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19.03.2024 17:06 Відповісти
зато вони зараз авто міняют кожен місяц і квартири скупляют в Одесі та Ліманському. а такса у прикордонників 8000 баксів з голови. а тут шлейпери граданицькі ціну збивают.
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19.03.2024 20:54 Відповісти
 
 