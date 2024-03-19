Дві групи чоловіків, які заплатили за переправлення до Румунії від 6 до 10 тис. дол., затримані на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагались горами потрапити в Румунію. За це вони заплатили від 6 до 10 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

Чотирьох чоловіків учора вдень виявив прикордонний наряд, який приховано патрулював гірську ділянку українсько-румунського кордону. На Закарпаття троє із затриманих приїхали з Харкова, їх компаньйон – з міста Черкаси. Чоловіки зізнались, що мали на меті за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із затриманих сплатив від 6 до 8 тисяч доларів. Оперативники загону вже встановили та затримали чоловіка, який надавав порушникам послуги з супроводу їх до кордону.

Ще одну групу з п’яти чоловіків прикордонники затримали сьогодні о пів на четверту ранку. У ході реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу, на околиці села Вишково наряд зупинив двох жителів Київщини, жителя Полтавщини, Кіровоградщини та Херсонщини. Двоє із затриманих повторно намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Першу свою спробу вони здійснили на кордоні з Угорщиною. Наразі відомо, що за свою "мандрівку" у гори кожен із п’яти чоловіків сплатив від 7 до 10 тисяч доларів.

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Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.