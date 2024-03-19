Дві групи чоловіків, які заплатили за переправлення до Румунії від 6 до 10 тис. дол., затримані на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО
На Закарпатті прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагались горами потрапити в Румунію. За це вони заплатили від 6 до 10 тис. доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.
Чотирьох чоловіків учора вдень виявив прикордонний наряд, який приховано патрулював гірську ділянку українсько-румунського кордону. На Закарпаття троє із затриманих приїхали з Харкова, їх компаньйон – з міста Черкаси. Чоловіки зізнались, що мали на меті за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із затриманих сплатив від 6 до 8 тисяч доларів. Оперативники загону вже встановили та затримали чоловіка, який надавав порушникам послуги з супроводу їх до кордону.
Ще одну групу з п’яти чоловіків прикордонники затримали сьогодні о пів на четверту ранку. У ході реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу, на околиці села Вишково наряд зупинив двох жителів Київщини, жителя Полтавщини, Кіровоградщини та Херсонщини. Двоє із затриманих повторно намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Першу свою спробу вони здійснили на кордоні з Угорщиною. Наразі відомо, що за свою "мандрівку" у гори кожен із п’яти чоловіків сплатив від 7 до 10 тисяч доларів.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.
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Ось стаття за сьогодні на сайті ВВС.
"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків
У селі Маків Хмельницької області, розташованому за 70 км від кордонів Румунії та Молдови, практично не залишилося чоловіків призовного віку. А ті, хто залишився, побоюються, що їх можуть призвати будь-якої миті. Американське видання https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/15/ukraine-village-mobilized-men-war/ Washington Post поспілкувалося з його мешканцями.
Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.
"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.
Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7245205175606496&id=100003512569608&mibextid=WC7FNe повідомив Андрій Боднар-Чернівський, інформує .
https://images.cnscdn.com/images/c/1/8/b/c18b4b3c111af6d1f9283b964aca540f/original.jpg
"Подруга "Троя" по повномасштабці безоглядно пішла вювати за Україну в ДУК ПС, пізніше стала медиком 1 стрілецького бату 67 ОМБр ДУК. Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених, від ворожого вогню"
Я не привів в приклад ще людей, які знаходяться на державній службі - Татаров, Єрмак і знову тисячі інших.
А коли деяких воєначальників відлучають від кормушки - вони на протязі кількох днів після звільнення відразу стають непридатними до служби.
Залужний, Шаптала....Чому ці непридатні до служби ( морди які наїли ), а ця хрупка дівчина придатна і загинула ?
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
Приклад є такий мер Львова Садовий - патріот України, як його всюди подають і т.д.
У Садового є двоє повнолітніх синів, які під час війни виїхали невідомо як за кордон і проживають за кордоном.
І таких тисячі...
А є ще групи за межами статистики, які успішно пройшли по зеленому коридору, але там двозначні цифри, як мінімум
В екс-начальника ТЦК Самбора знайшли мільйони гривень і безліч квартир - today.ua
Декларація доходів воєнкома за минулий рік вказує, що на своїй посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 млн грн. Якщо розділити цю суму на 12, вийде - по 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, перебуваючи в глибокому тилу, він заробляв на 50% більше, ніж ті українські військові, які б'ються з ворогом на лінії зіткнення.
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Зараз отримають люлей від ТЦК - чому платили не їм, а якимось незнайомим дядям
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І за що вони платили? За роздруківку супутникової карти гугл? Або за те, щоб приїхати на місце і їм невизначено махнули рукою на захід - "пі*туйте воооооон до тих гір"
Їй дуже повезло бо в неї є пілотка
отримав грошики від одних, отримав грошики від других.
дядьки і доляри втратили і на влк потрапили.
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
Давно это надо было сделать.
И бабки пошли бы на войну, а не в карманы аферистов.