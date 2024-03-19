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Дві групи чоловіків, які заплатили за переправлення до Румунії від 6 до 10 тис. дол., затримані на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

На Закарпатті прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагались горами потрапити в Румунію. За це вони заплатили від 6 до 10 тис. доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Західне регіональне управління ДПСУ.

ухилянти

Чотирьох чоловіків учора вдень виявив прикордонний наряд, який приховано патрулював гірську ділянку українсько-румунського кордону. На Закарпаття троє із затриманих приїхали з Харкова, їх компаньйон – з міста Черкаси. Чоловіки зізнались, що мали на меті за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із затриманих сплатив від 6 до 8 тисяч доларів. Оперативники загону вже встановили та затримали чоловіка, який надавав порушникам послуги з супроводу їх до кордону.

Затримані на кордоні ухилянти

Ще одну групу з п’яти чоловіків прикордонники затримали сьогодні о пів на четверту ранку. У ході реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу, на околиці села Вишково наряд зупинив двох жителів Київщини, жителя Полтавщини, Кіровоградщини та Херсонщини. Двоє із затриманих повторно намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Першу свою спробу вони здійснили на кордоні з Угорщиною. Наразі відомо, що за свою "мандрівку" у гори кожен із п’яти чоловіків сплатив від 7 до 10 тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо чоловіків затримані на березі Тиси під час спроби втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6139) Карпати (265) ухилянти (995) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+16
вони заплатили за свободу ...кулі ви викручуєте мораль і лірику ..Мотивація давно пропала після яєць по 17 грн
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19.03.2024 16:50 Відповісти
+14
Це тільки початок. Хай лишень нормально потепліє та приймуть новий мобілізаційний закон. Ніяких прикордонників не вистачить.
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19.03.2024 16:55 Відповісти
+14
Колишній начальник скандально відомого ТЦК у місті Самбір Сергій Бабич виявився мільйонером. Його дружина володіє великою кількістю нерухомості, а на доньку переписані два будинки та земельні ділянки.
В екс-начальника ТЦК Самбора знайшли мільйони гривень і безліч квартир - today.ua

Декларація доходів воєнкома за минулий рік вказує, що на своїй посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 млн грн. Якщо розділити цю суму на 12, вийде - по 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, перебуваючи в глибокому тилу, він заробляв на 50% більше, ніж ті українські військові, які б'ються з ворогом на лінії зіткнення.
=======

Зараз отримають люлей від ТЦК - чому платили не їм, а якимось незнайомим дядям
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19.03.2024 17:08 Відповісти
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19.03.2024 16:46 Відповісти
Це тільки початок. Хай лишень нормально потепліє та приймуть новий мобілізаційний закон. Ніяких прикордонників не вистачить.
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19.03.2024 16:55 Відповісти
+10000%
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19.03.2024 16:57 Відповісти
Як тільки поступить команда стріляти в порушників кордону, то моментально зупиниться ця вакханалія на кордонах України.
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19.03.2024 19:16 Відповісти
Ага. І що буде далі? Громадянська війна. На радість куйлу.
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19.03.2024 19:25 Відповісти
Только отстрел на границе. первый -предупреждение , второй - на поражение . По у ставу караульной службы в мирное время можно стрелять а почему в военное время нельзя?
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26.03.2024 09:23 Відповісти
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19.03.2024 17:11 Відповісти
Хто тобі ,ТВАРЮКО, дав право ділити людей на гній і не гній?! Мо вони навпаки бояться стати перегноєм в степах!
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19.03.2024 18:48 Відповісти
Та ти що , сам ТВАРЮКО ! Вони батьків покинули , от цікаво хто їх захищати біде ? До речі ,бачили як стареньких з Сумської обл евакуюють , де їх діти , онуки ?
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19.03.2024 19:00 Відповісти
Ти справді бажаєш, щоб твої діти загинули або стали інвалідами на все життя замість того, щоб пожити по-людськи десь в нормальній країні? Тоді я мовчу...
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19.03.2024 19:37 Відповісти
Це не тільки гній,це кончені сцикливі середньостатистичні мужні чоловіки,гідні тільки щоб пиво пити.З таким чоловічим потенціалом ми державу просремо однозначно.
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19.03.2024 18:58 Відповісти
Не можна просрати просране, та ще й з такими як ти.
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19.03.2024 19:11 Відповісти
Це ти гній, раз хватило дебілізму писати цю срань.
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19.03.2024 19:08 Відповісти
народ платить тим,хто їх буде затримувати(оплачує своє затримання )
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19.03.2024 16:47 Відповісти
+100000%
Ось стаття за сьогодні на сайті ВВС.
"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків

У селі Маків Хмельницької області, розташованому за 70 км від кордонів Румунії та Молдови, практично не залишилося чоловіків призовного віку. А ті, хто залишився, побоюються, що їх можуть призвати будь-якої миті. Американське видання https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/15/ukraine-village-mobilized-men-war/ Washington Post поспілкувалося з його мешканцями.

Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.

"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
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19.03.2024 16:59 Відповісти
"Не лишилось чоловіків". Одні баби жіночої і чоловічої статі
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19.03.2024 17:14 Відповісти
Незрозуміло, як після першої спроби порушення кордону злочинці вчиняють такі спроби повторно, що, вони не за гратами і не на фронті після першого затримання?
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
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19.03.2024 19:07 Відповісти
Злочинці- це ті, хто краде мільйони у держави, у ВСУ, а в тюрмі не сидять, їх випускають. І кордон спокійно вони перетинають а не пливуть через Тису
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19.03.2024 23:15 Відповісти
На окупованих територіях чоловіків немає зовсім, бо там орки всіх відправили на фронт вже давно, коли вони прийдуть у Хмельницьку область, то проведуть геноцид всім незалежно від віку і статі і ти це знєш, бо ти кремлівський бот.
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19.03.2024 19:11 Відповісти
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
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19.03.2024 19:24 Відповісти
Прочитай уважно ще раз всі прізвища в тій новині і вникни в суть.
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19.03.2024 19:39 Відповісти
Чому ця дівчина сама пішла на захист Батьківщини, а тих ухилянтів "як собак" потрібно відловлювати?
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.

Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.

Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7245205175606496&id=100003512569608&mibextid=WC7FNe повідомив Андрій Боднар-Чернівський, інформує .

https://images.cnscdn.com/images/c/1/8/b/c18b4b3c111af6d1f9283b964aca540f/original.jpg

"Подруга "Троя" по повномасштабці безоглядно пішла вювати за Україну в ДУК ПС, пізніше стала медиком 1 стрілецького бату 67 ОМБр ДУК. Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених, від ворожого вогню"
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19.03.2024 20:03 Відповісти
Задайте таке запитання самим ухилянтам. І не тільки тим, кого ловлять на кордоні при спробі втекти, а наприклад в офіцера Баканова, в Рєзнікова, в офіцера Арестовича, в Гройсмана, Яценюка і таких тисячі.
Я не привів в приклад ще людей, які знаходяться на державній службі - Татаров, Єрмак і знову тисячі інших.
А коли деяких воєначальників відлучають від кормушки - вони на протязі кількох днів після звільнення відразу стають непридатними до служби.
Залужний, Шаптала....Чому ці непридатні до служби ( морди які наїли ), а ця хрупка дівчина придатна і загинула ?
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19.03.2024 22:08 Відповісти
Народ на фронті захищає БАТЬКІВЩИНУ від вбивць окупрантів, а це злочинці ухилянти посібники окупантів.
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19.03.2024 18:54 Відповісти
злочинці ухилянти посібники окупантів- розкажи кого маєш на увазі і як розумієш "ухилянт"???
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19.03.2024 19:23 Відповісти
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
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19.03.2024 19:25 Відповісти
Розкажи, що значить Батьківщина у твоєму понятті? Чому я, маючи лише стареньку батьківську хату в глухому селі, повинен її захищати, а чиновник, який має дві квартири в Києві, двоповерховий котедж в Кончі, три автомобілі і ресторан на Хрещатику - не повинен? Чому мої діти повинні загинути, а його - жирувати?
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19.03.2024 19:46 Відповісти
+100000%
Приклад є такий мер Львова Садовий - патріот України, як його всюди подають і т.д.
У Садового є двоє повнолітніх синів, які під час війни виїхали невідомо як за кордон і проживають за кордоном.
І таких тисячі...
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19.03.2024 22:10 Відповісти
І так ясно, що провідники затриманих груп зливають інформацію для статистики.
А є ще групи за межами статистики, які успішно пройшли по зеленому коридору, але там двозначні цифри, як мінімум
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19.03.2024 19:42 Відповісти
Може треба тим погранцям платити а не місцевим жителям?
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19.03.2024 16:49 Відповісти
вони заплатили за свободу ...кулі ви викручуєте мораль і лірику ..Мотивація давно пропала після яєць по 17 грн
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19.03.2024 16:50 Відповісти
Мотивацію тобі в задній прохід запихнуть орки, коли прийдуть до тебе додому, тоді їм у підвалі розкажеш про яйця, які вони тобі видалять.
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19.03.2024 19:00 Відповісти
Піди в який-небудь елітний ресторан і там відвідувачам розкажи свої страшилки.
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19.03.2024 19:48 Відповісти
Там не гидрокостюмы надо было выдавать, а броники с калашами, тогда был бы толк.
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19.03.2024 16:54 Відповісти
Колишній начальник скандально відомого ТЦК у місті Самбір Сергій Бабич виявився мільйонером. Його дружина володіє великою кількістю нерухомості, а на доньку переписані два будинки та земельні ділянки.
В екс-начальника ТЦК Самбора знайшли мільйони гривень і безліч квартир - today.ua

Декларація доходів воєнкома за минулий рік вказує, що на своїй посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 млн грн. Якщо розділити цю суму на 12, вийде - по 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, перебуваючи в глибокому тилу, він заробляв на 50% більше, ніж ті українські військові, які б'ються з ворогом на лінії зіткнення.
=======

Зараз отримають люлей від ТЦК - чому платили не їм, а якимось незнайомим дядям
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19.03.2024 17:08 Відповісти
Наразі відомо, що за свою "мандрівку" у гори кожен із п'яти чоловіків сплатив від 7 до 10 тисяч доларів.
=============
І за що вони платили? За роздруківку супутникової карти гугл? Або за те, щоб приїхати на місце і їм невизначено махнули рукою на захід - "пі*туйте воооооон до тих гір"
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19.03.2024 17:04 Відповісти
утопічне. влада може роздуплиться накінець чого так народ втікає
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19.03.2024 17:10 Відповісти
Вона справжня українська патріотка
Їй дуже повезло бо в неї є пілотка
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19.03.2024 18:26 Відповісти
у колі катлєти конвеєр. всьо, чьотко.
отримав грошики від одних, отримав грошики від других.
дядьки і доляри втратили і на влк потрапили.
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19.03.2024 17:11 Відповісти
Бідні люди.
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19.03.2024 17:13 Відповісти
Якщо 10 тис. за якусь дурню платять, то не бідні вони, а дурні
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19.03.2024 17:15 Відповісти
Це не дурня.Це ціна житя для когось зараз.
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19.03.2024 17:27 Відповісти
А яка ціна життя того, хто зараз сидить в окопі і замінити його немає ким?
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19.03.2024 18:03 Відповісти
700 тисяч в тилу,десятки тисяч тцк.І не кажіть,що тцк то інваліди з війни.Це не так.
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19.03.2024 19:37 Відповісти
А куди зникло 700 тис?Хай замініють прокурори податківці депутати.
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19.03.2024 19:48 Відповісти
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
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19.03.2024 19:27 Відповісти
Дайте кожній людині зробити свій вибір.Миж не рашка .
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19.03.2024 19:42 Відповісти
виборці ЗеКакаяРазніца
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19.03.2024 17:36 Відповісти
Трясця, куди держава дивиться. Ну, негайно потрібен Закон, щоб люди заспокоїлись, платили вп'ятеро менше у бюджет країни і мали відстрочку. ТА КРАЩЕ ВОНИ Б ЗАПЛАТИЛИ ТЦК чи ВЛК в кінці кінців, аби гроші негідникам не дістались. Хоча ...
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19.03.2024 18:18 Відповісти
Начинаю я подозревать, что эти "туры" продают сами погранчники. По крайней мере они являются частью схемы.
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19.03.2024 18:42 Відповісти
"Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
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19.03.2024 18:52 Відповісти
Незрозуміло, як після першої спроби порушення кордону злочинці вчиняють такі спроби повторно, що, вони не за гратами і не на фронті після першого затримання?
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
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19.03.2024 19:05 Відповісти
Дайте уже возможность этим патриотам свалить за официальные 10к баксов в Повернись Живым...
Давно это надо было сделать.
И бабки пошли бы на войну, а не в карманы аферистов.
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19.03.2024 20:28 Відповісти
 
 