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Поліція викрила шахраїв, які перепродували турнікети й аптечки, отримані від волонтерських фондів. ФОТОрепортаж

шахраї

Спільники звертались до різних фондів із запитами нібито від військових частин, а отриману надалі допомогу у вигляді тактичного знаряддя, медичного обладнання та аптечок перепродавали. Встановлена причетність фігурантів до семи злочинних епізодів на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції України.

Співробітники Подільського управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку столичного главку поліції, викрили двох мешканців столиці, 1990 та 1992 років народження, у вчиненні шахрайських дій.

За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, фігуранти, не маючи жодного стосунку до Сил оборони країни, підробляли листи від військових частин та надсилали волонтерським фондам із запитом на отримання допомоги:

"Отриману номенклатуру у вигляді кровозупинних бинтів, турнікетів, рюкзаків бойового медика та інших товарів зловмисники надалі перепродавали. Ми встановили, що таким чином ділки ошукали щонайменше три організації на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Під час обшуків за їх місцями мешкання ми вилучили близько пів мільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фальшиві документи та печатки, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази".

Також читайте: Злочинна група, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукувала громадян, затримана у Києві, - Нацполіція

Обох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні семи злочинних епізодів за ч. 4 ст. 190, Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Їм суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція інкримінованих статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації
Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації

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Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації
Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації
Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації

Автор: 

Київ (19662) шахрайство (1107) Нацполіція (15276)


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Топ коментарі
+19
Таких треба без зайвого галасу живцем закопувати в якихось вигрібних ямах, де їм і місце. А от волонтерам слід уважніше бути і надавати допомогу лише після ретельної перевірки або тим, кого знають.
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19.03.2024 20:03 Відповісти
+14
чорти, совість спалена. таких вже ніщо не змінить.
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19.03.2024 20:02 Відповісти
+7
Спалити цю нечисть!!
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19.03.2024 20:18 Відповісти
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чорти, совість спалена. таких вже ніщо не змінить.
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19.03.2024 20:02 Відповісти
Таких треба без зайвого галасу живцем закопувати в якихось вигрібних ямах, де їм і місце. А от волонтерам слід уважніше бути і надавати допомогу лише після ретельної перевірки або тим, кого знають.
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19.03.2024 20:03 Відповісти
Оте чучело підробляло документи?
А взагалі, набридло оте розкладання грошей віялом. Напишіть - куди пішли ті гроші. Чи не до Єрмака в утробу?
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19.03.2024 20:03 Відповісти
Зробіть надріз і дайте бракований турнікєт.
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19.03.2024 20:16 Відповісти
питання лиш одно
чому вони не зробили опору при затриманні з
трагічною кінцівкою для себе???
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19.03.2024 20:17 Відповісти
Спалити цю нечисть!!
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19.03.2024 20:18 Відповісти
Во все времена за мародёрство было только одно наказание
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19.03.2024 20:34 Відповісти
вау! Доблестная полиция отвлеклась от борьбы с порносайтами и массажными салонами?
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19.03.2024 20:40 Відповісти
фигуранты, не имея никакого отношения к Силам обороны страны, Источник:
Да, да. Верим.
Полученную номенклатуру в виде кровоостанавливающих бинтов, турникетов, рюкзаков боевого медика и других товаров злоумышленники в дальнейшем перепродавали Источник:
И барыжили они самым ходовым товаром на гражданском рынке. Если не в теме, нахер нужны эти аптечки? Автомобилистам на авторынке продавать?
С поставками медикаментов ВСУ однозначно связаны.
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19.03.2024 20:40 Відповісти
кули. единая нация. все на победу капитализма. а в телемаррафоне - нация едина. одни за турникеты гребут. другие за справки от ТЦК. 3-е за переправу за кордон.
окуительно единая нация.
только пацаны погибают
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19.03.2024 20:52 Відповісти
Карна система не працює, тому таких шахраїв валом. Покарайте показово, повісьте прилюдно на стовпі - ситуація сильно покращає.
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19.03.2024 20:54 Відповісти
Конкурирующая фирма, которая посмела перейти дорогу тем, у кого это дело "на потоке"? Помните "Это наша корова,и её должны доить только мы" Напомните мне: а на сколько лет заключения суд Резникова приговорил? А то я забыл:помню только как под бурные аплодисменты он покидал зеленую кормушку.
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19.03.2024 20:55 Відповісти
нажаль, так!
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20.03.2024 07:51 Відповісти
Тільки розстріляти.
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19.03.2024 21:31 Відповісти
почерк в шахраїв дуже схожий на бізнес-план 5-ти найефективніших менеджерів.
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19.03.2024 21:33 Відповісти
Вот таких тварей надо жестко наказывать, по законам военного времени, вплоть до расстрела, чтобы другим неповадно было..
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19.03.2024 22:23 Відповісти
100% згідна!
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20.03.2024 07:50 Відповісти
шахраї подумали що їм пройде як і рєзнікову та іншій шоблі,але вкрали замало...
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20.03.2024 00:36 Відповісти
Яких вісім років, ****??????? Відправте їх на передрву і не відпускайте з полю зору, нехай перші йдуть захоплювати ворожі бліндажі!!!
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20.03.2024 07:48 Відповісти
 
 