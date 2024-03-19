Поліція викрила шахраїв, які перепродували турнікети й аптечки, отримані від волонтерських фондів. ФОТОрепортаж

Спільники звертались до різних фондів із запитами нібито від військових частин, а отриману надалі допомогу у вигляді тактичного знаряддя, медичного обладнання та аптечок перепродавали. Встановлена причетність фігурантів до семи злочинних епізодів на суму близько 1,7 мільйона гривень. Ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції України.

Співробітники Подільського управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку столичного главку поліції, викрили двох мешканців столиці, 1990 та 1992 років народження, у вчиненні шахрайських дій.

За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, фігуранти, не маючи жодного стосунку до Сил оборони країни, підробляли листи від військових частин та надсилали волонтерським фондам із запитом на отримання допомоги:

"Отриману номенклатуру у вигляді кровозупинних бинтів, турнікетів, рюкзаків бойового медика та інших товарів зловмисники надалі перепродавали. Ми встановили, що таким чином ділки ошукали щонайменше три організації на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Під час обшуків за їх місцями мешкання ми вилучили близько пів мільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фальшиві документи та печатки, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази".

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Обох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні семи злочинних епізодів за ч. 4 ст. 190, Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Їм суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція інкримінованих статей передбачає до восьми років позбавлення волі.





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