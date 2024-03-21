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Пілоти в Польщі відпрацювали посадку бойових літаків на дорозі поблизу кордону з РФ. ФОТО

Польські військові пілоти тренувалися здійснювати посадку і злітати бойовими літаками на дорозі № 604 поблизу міста Вєльбарк Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Чудовий вид на дорогу загального користування! У середині березня ділянка дороги воєводського значення №604 поблизу Вєльбарка на кілька днів перетворилася на дорожній авіаційний відрізок для бойової авіації",- йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.

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В Генштабі Польщі зазначили, що навчання були призначені для відпрацювання процедур посадки та зльоту військових літаків на дорозі загального користування, щоб у разі кризової ситуації дати можливість військовій авіації діяти навіть після знищення їх рідної авіабази.

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Навчання військових пілотів у Польщі
Навчання військових пілотів у Польщі
Навчання військових пілотів у Польщі

Автор: 

авіація (4173) Польща (8632) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+16
а як що фермери заблокують є план
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21.03.2024 09:15 Відповісти
+2
У фермерів-
Спец-операція-
Давити зерно-
Місити лайно-
І на ньому ковзати-

Кордони перекривати...
Цілоденно-

Народжені повзати-

Здатні лиш на провокації..
Лікувати даремно...
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21.03.2024 09:31 Відповісти
+2
А зачему вам авиация. Если что фермеров выдвигайте на перекрытие дорог. Они врага намертво заблокируют
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21.03.2024 09:38 Відповісти
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а як що фермери заблокують є план
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21.03.2024 09:15 Відповісти
катапульта?
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21.03.2024 09:30 Відповісти
У фермерів-
Спец-операція-
Давити зерно-
Місити лайно-
І на ньому ковзати-

Кордони перекривати...
Цілоденно-

Народжені повзати-

Здатні лиш на провокації..
Лікувати даремно...
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21.03.2024 09:31 Відповісти
у них є план...ОМАНСЬКИЙ ПЛАН, частина 2...
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21.03.2024 09:59 Відповісти
А зачему вам авиация. Если что фермеров выдвигайте на перекрытие дорог. Они врага намертво заблокируют
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21.03.2024 09:38 Відповісти
Чортів МіГ-29, сідає куди хоче
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21.03.2024 09:39 Відповісти
Офіційно усі Міг 29 були зняти з експлуатації у 2023році. Інформація про склад та озброєння ВПС Польщі не є таємною та міститься на сайті Повітряних Сил ПР.
От тепер думайте,а хто там тренується сідати на дорозі у випадку знищення рідного аеродрому...
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21.03.2024 11:01 Відповісти
???
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21.03.2024 12:10 Відповісти
А на дорозі повинні бути трактори ?
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21.03.2024 10:19 Відповісти
Навіщо? Все одно потім скажуть «ракети не залітали, літаки простір не порушували». Та й взагалі, це може призвести до «провокації та ескалації», тому треба тренувати асиметричну відповідь, наприклад відпрацьовувати посадку на дороги на кордоні з Німеччиною.
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21.03.2024 13:12 Відповісти
 
 