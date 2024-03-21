Пілоти в Польщі відпрацювали посадку бойових літаків на дорозі поблизу кордону з РФ. ФОТО

Польські військові пілоти тренувалися здійснювати посадку і злітати бойовими літаками на дорозі № 604 поблизу міста Вєльбарк Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Чудовий вид на дорогу загального користування! У середині березня ділянка дороги воєводського значення №604 поблизу Вєльбарка на кілька днів перетворилася на дорожній авіаційний відрізок для бойової авіації",- йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.

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В Генштабі Польщі зазначили, що навчання були призначені для відпрацювання процедур посадки та зльоту військових літаків на дорозі загального користування, щоб у разі кризової ситуації дати можливість військовій авіації діяти навіть після знищення їх рідної авіабази.

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