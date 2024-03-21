Доба на Харківщині: ракетний удар по Харкову, обстріли Барвінкового, Вовчанська, є загиблі та поранені. ФОТО

Протягом минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень 20 березня росіяни завдали ракетного удару по Харкову, влучили у виробниче підприємство. Також пошкоджені складські приміщення, автомобіль, багатоповерхівка.

"9 осіб постраждало: з них 7 госпіталізовано, 1 від госпіталізації відмовився, 1 людина на амбулаторному лікуванні. 5 людей загинули", - зазначив Синєгубов.

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Ввечері, о 22.40, ворог завдав ракетного удару по Барвінковому, пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік, без госпіталізації.

У Козачої Лопані внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Протягом дня двічі під ворожим вогнем опинився Вовчанськ. О 15:20 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено будинок, автомобіль, паркан. Ввечері ворог обстріляв місто з артилерії, пошкоджено три приватні будинки, без постраждалих.

Вдень ворог завдав ударів по с. Курилівка та смт Дворічна. У Курилівці обійшлося без потерпілих та загиблих немає. У Дворічній в результаті влучання ворожого БПЛА пошкоджено автомобіль

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