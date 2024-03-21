Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 4 райони області, 2 особи загинули, ще 2 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські війська 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи, а ще 2 дістали пораення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район.
У Максимівці Вугледарської громади 2 людини загинули, зруйновано будинок, пошкоджено ще 9; у Новоукраїнці пошкоджено сільгосппідприємство.
Покровський район.
У Красногорівці пошкоджено будинок. У Курахівській громаді у Гірнику поранено 2 людини, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 2 адмінбудівлі; у Веселому Гаю пошкоджено 5 будинків, у Кураховому — 6. У Селидовому пошкоджено 8 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і адмінбудівлю.
Краматорський район.
У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки: у Миколаївці та Подільському.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і об'єкт інфраструктури. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Щербинівці. У Сіверську пошкоджені 2 будинки і 4 нежитлові будівлі.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 650 осіб, зокрема 72 дитини.
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